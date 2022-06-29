聲生不息｜炎明熹爆喊感激工作人員 重溫比賽歌單 其中一首愈300萬點擊
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年僅17歲的炎明熹最近北上參加歌唱比賽《聲生不息》深受內地網民歡迎，除了深得內地觀眾讚賞之外，炎明熹更紅到返香港，其比賽歌曲片段在YouTube點擊率相當標青，截至6月28日，點擊率最高是被讚一鳴驚人的《蜚蜚》，約336萬人次收看，難怪要爆喊多謝工作人員！
炎明熹爆喊多謝工作人員
炎明熹在最近曝光的《聲生不息》花絮片段中爆喊多謝工作人員:「這個節目教了我很多，我沒想過自己能參加這個節目，因為真是太難得了，我知道祖藍哥、志偉哥和導演們幫了我很多，他們會鼓勵我『你唱得真棒，加油！』我就會覺得信心大增。」
重溫炎明熹比賽曲目：
第1集《蜚蜚》 點擊次數：3,361,645次
第2集 與楊千嬅合唱《勇》 點擊次數：1,484,369次
第4集 與劉惜君合唱《念親恩》 點擊次數：861,696次
第6集 與魔動閃霸合唱《我鍾意》 點擊次數：721,892次
第7集《心淡》 點擊次數：965,913次
第8集 與葉蒨文、周筆暢合唱《談情説愛》 點擊次數：773,268次
第10集與安崎、糖妹合唱《我的驕傲》 點擊次數：225,539次
歌單會持續更新！
撰文：東方新地圖片來源：YouTube《聲生不息》截圖資料或影片來源：MangoTV Super Variety
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