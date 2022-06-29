聲生不息｜炎明熹爆喊感激工作人員 重溫比賽歌單 其中一首愈300萬點擊

年僅17歲的炎明熹最近北上參加歌唱比賽《聲生不息》深受內地網民歡迎，除了深得內地觀眾讚賞之外，炎明熹更紅到返香港，其比賽歌曲片段在YouTube點擊率相當標青，截至6月28日，點擊率最高是被讚一鳴驚人的《蜚蜚》，約336萬人次收看，難怪要爆喊多謝工作人員！