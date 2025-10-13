炎明熹恩師失威！《聲秀》6徒弟慘遭全軍覆沒 網民推測背後殘酷原因？
《聲秀》戰況激烈 高晨維6徒弟全軍覆沒
炎明熹的母校「星格流行音樂學院」今次派出6位學員參戰《聲秀》，他們從超過2,000名參賽者中脫穎而出，成功晉身25強，實力備受肯定。然而，戰況進入白熱化階段後，這批被寄予厚望的新星卻接連失利。學員溫俊祥在首回合已無導師選擇而出局，而胡港豐、冼奕瑜及陸卓謙亦在第四回合止步。最後兩位學員司徒泆與陳卓怡，則在第五回合分別與XIX及張馳豪合唱後，雙雙被淘汰，宣告「星格兵團」全軍覆沒，未能再進一步。
出局的交位學員包括：
- 胡港豐Andrew – 第四回合唱《緊急聯絡人》出局
- 司徒泆Haru – 第五回與XIX合唱《火熱動感啦啦啦》出局
- 陳卓怡Hoonry – 第五回與張馳豪合唱《一事無成》出局
- 冼奕瑜Jasmine – 第四回合唱《夏日傾情》出局
- 陸卓謙Jeffrey- 第四回合唱《燕尾蝶》出局
- 溫俊祥Johnson – 首回合選唱《反對無效》未有導師接收出局
星格音樂學院賽前信心爆棚 發文力撐學員
在學員們被全數淘汰前，校長高晨維及其學校對他們充滿信心。校方曾在社交平台發文，對6位學員能殺入25強感到無比鼓舞，形容是「對星格教學體系與師資實力的重要肯定」。文中提到，這些學員年紀輕輕，在學院經歷了近五年的刻苦訓練，從青澀到能夠踏上大舞台面對觀眾，學校見證了他們的成長與蛻變，並強調他們已展現出不同音樂風格與個人特色，即使面對恐懼與自信心動搖，亦能一一克服，這正是多年來悉心指導打下的重要基礎。
炎明熹恩師高晨維猛料背景起底
作為炎明熹的伯樂，現年40歲的高晨維背景殊不簡單。她自小受粵劇演員母親薰陶，15歲已在歌唱比賽奪冠並簽約出道。雖然其後因厭倦娛樂圈的複雜人事而淡出，但她對音樂的熱情未減，轉型為發燒碟歌手並創立音樂學校。她對炎明熹的栽培更是無微不至，不但找來玄學師傅為Gigi改了「炎明熹」這個藝名以補五行，更早在Gigi奪得新人獎的兩年前，就跟她說要一起減肥，準備見證她上台領獎的一刻，可見師徒感情極為深厚。
高晨維被指TVB眼中釘 網民揣測淘汰原因
這次「星格兵團」在《聲秀》全軍覆沒，引發網民諸多揣測。由於炎明熹早前選擇不與TVB續約，有傳聞指此舉令其恩師高晨維成為部分無綫粉絲的「眼中釘」。因此，有網民將這次淘汰事件與此掛鉤，認為賽果可能受到影響，對其學校派出的學員抱持戒心。雖然這純屬猜測，但6位學員在晉級25強後卻無一人能再下一城，客觀結果確實為這場歌唱比賽增添了不少話題。