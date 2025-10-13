炎明熹恩師失威！《聲秀》6徒弟慘遭全軍覆沒 網民推測背後殘酷原因？

TVB熱播的歌唱比賽節目《聲秀》競爭白熱化， 原來在今次比賽中有6位學員都係炎明熹（Gigi）恩師高晨維旗下的學生，高晨維擔任校長的歌唱學校派出6位得意門生殺入25強，聲勢浩大，豈料在最五輪比賽過後，竟慘遭全數淘汰，震驚不少觀眾。究竟是實力不足，還是背後另有隱情，事件惹起「花生友」熱議。