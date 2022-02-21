炎明熹走蔭新Look曝光 獲網民大讚：仲靚過Chantel
炎明熹（Gigi）去年在《聲夢傳奇》以大熱姿態榮升「三料冠軍」後，人氣有增無減。除唱功了得外，Gigi的招牌齊蔭長髮更是其icon。不過日前她在IG上載2張新造型照，竟棄掉招牌齊蔭頭，扎起馬尾及化上濃妝，造型令人耳目一新。
走蔭新Look曝光
現時16歲的炎明熹成為《聲夢傳奇》「三料冠軍」之後正式出道，更憑住紮實的歌唱實力成功俘虜不少觀眾的耳朵。除了表演之外，Gigi的招牌齊蔭長髮更是其icon，出道至今令人留下深刻印象，形象鮮明又討好。不過Gigi日前玩新突破，在IG上載2張新造型照，竟棄掉招牌齊蔭頭，扎起馬尾梳成中分，露出其飽滿額頭，Gigi更化上濃妝示人，眼見成熟不少，瞬間變了另一個人。而另一張照片她穿上吊帶小背心大晒骨感身材，側面睇好有曲線美，年紀輕輕的Gigi原來亦屬有料到之人，難怪有大批網民留言激讚Gigi：「真女神，仲靚過Chantel」、「model咁款」、「咁火辣得唔得㗎」等等。
MV突破500萬點擊
炎明熹首支派台作品《真話的清高》在去年9月派台，更助她在「新城」和「叱咤」都拿吓女新人的獎項。而《真話的清高》的MV近日在YouTube突破500萬點擊，Gigi亦曾在個人IG分享舊照慶祝。
晒舊相慶祝
觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。不過邊有人一出世就係齊蔭㗎！近日炎明熹就食住MV突破500萬嘅勢，在IG分享了多張照非齊蔭嘅舊相，當中包括一啲喺學校嘅清澀眼鏡Look：「啊，看！遠方的GI給你發來一則訊息，請偷偷地觀看，不要給那位Gi發現了，你們認得出GI嗎？」雖然炎明熹個造型同而家好大出入，但都考唔到一班忠實嘅「Gi炎粉」，仲話呢個先係真正嘅王佳恩（炎明熹本名）添！