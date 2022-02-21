炎明熹走蔭新Look曝光 獲網民大讚：仲靚過Chantel

炎明熹（Gigi）去年在《聲夢傳奇》以大熱姿態榮升「三料冠軍」後，人氣有增無減。除唱功了得外，Gigi的招牌齊蔭長髮更是其icon。不過日前她在IG上載2張新造型照，竟棄掉招牌齊蔭頭，扎起馬尾及化上濃妝，造型令人耳目一新。