16歲炎明熹腳仔軟台上跌倒爆喊 粉絲怪責無綫用到盡：感覺佢似搖錢樹

炎明熹（Gigi）自從奪得無綫《聲夢傳奇》冠軍後備受力捧，工作量有增無減，不過Gigi日前因病而跌倒台上當場爆喊，迅即引發網上熱議。「Gi炎粉」在討論區除了叮囑Gigi要保重身體外，亦有不少粉絲指責無綫：「用到佢盡」！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]