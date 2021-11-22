16歲炎明熹腳仔軟台上跌倒爆喊 粉絲怪責無綫用到盡：感覺佢似搖錢樹
炎明熹（Gigi）自從奪得無綫《聲夢傳奇》冠軍後備受力捧，工作量有增無減，不過Gigi日前因病而跌倒台上當場爆喊，迅即引發網上熱議。「Gi炎粉」在討論區除了叮囑Gigi要保重身體外，亦有不少粉絲指責無綫：「用到佢盡」！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]
腳仔軟台上跌倒爆喊
16歲的炎明熹（Gigi）自從奪得無綫《聲夢傳奇》第一季總冠軍後備受力捧，工作量亦大增。平時Gigi除了返學之外便是一連串的幕前工作，幾乎所有無綫大騷都能見到她的身影，早前Gigi更擔正拍攝無綫青春劇《青春本我》作雙線發展，人氣不斷上升。不過日前炎明熹、譚俊彥（Shaun）及鍾舒漫出席活動，Gigi因肚痛腳仔軟當場跌在地上，幸好獲同場的Shaun上前攙扶，當她企起身後聽到fans的鼓勵便忍不住即場爆喊，需由司儀安排入後台休息。事後炎明熹受訪時仍忍不住淚水，表示可能之前感冒未清，所以有點肚痛，但一直未有跟公司說自己身體不適，不想令人擔心及影響工作。
粉絲怪責無綫：感覺佢好似搖錢樹
炎明熹腳仔軟跌倒台上引發網上熱烈討論，有不少「Gi炎粉」留言鼓勵偶像：「來日方長唔好做得太盡，要休息下」、「Gigi要保重身體」、「病就要休息下」等等，不過亦有粉絲將矛頭指向無綫，認為TVB沒有給充足時間讓Gigi休息，不斷增加工作量：「TVB搞到Gigi太操勞喇」、「用到佢盡」、「感覺佢好似搖錢樹」、「奴隸工時」等等。
晚上再趕《青春本我》劇集慰勞宴
雖然Gigi下午的活動上肚痛腳仔軟當場跌在地，但晚上又趕往劇集《青春本我》慰勞宴赴約，認真勤力！慶幸獲得無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉的首肯，批准她出席在明年元旦日由ViuTV直播的《叱咤頒獎禮》，更直言有信心Gigi會得獎。而對於Gigi在下午時身體不適倒地，志偉就話會向公司了解情況，並承諾會給她更多時間休息，不過就叫大家「唔好畀個熱情熄火」咁話！