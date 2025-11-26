20歲炎明熹離巢火速獲富商賞識job接job 被封「阿姐」與汪明荃同級

20歲炎明熹離開TVB後工作排到密密麻麻，不但宣布平安夜將在亞博舉行個人音樂會，更在音樂劇《一束光–高錕的記憶》中表現出色獲好評。近日她獲港姐冠軍翁嘉穗富商老公鄔友正激讚，更被尊稱為「阿姐」與汪明荃同級，富商更計劃邀請她做演唱會嘉賓，前景一片光明。