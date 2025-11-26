20歲炎明熹離巢火速獲富商賞識job接job 被封「阿姐」與汪明荃同級
20歲炎明熹離開TVB後工作排到密密麻麻，不但宣布平安夜將在亞博舉行個人音樂會，更在音樂劇《一束光–高錕的記憶》中表現出色獲好評。近日她獲港姐冠軍翁嘉穗富商老公鄔友正激讚，更被尊稱為「阿姐」與汪明荃同級，富商更計劃邀請她做演唱會嘉賓，前景一片光明。
富商鄔友正激讚炎明熹「聽出耳油」
鄔友正近日前往觀看炎明熹的音樂劇演出，並與汪明荃和炎明熹合照。他在社交平台發文大讚炎明熹的表現，「師姐炎明熹在完場前唱的一首歌，聽出耳油，她才20歲，將來必定大紅大紫！」鄔友正透露自己早前參加TVB《中年好聲音4》被淘汰，但仍獲汪明荃邀請在一月演唱會做嘉賓，當日兩人一齊練歌時他難掩興奮心情。原來鄔友正與炎明熹拜同一個老師學唱歌，因此尊稱她為「師姐」，更直接稱呼她為「阿姐」，與汪明荃同等地位。
炎明熹自組公司工作接不停
炎明熹去年因續約問題遭TVB雪藏接近一年，今年她決定離開無綫自組公司。復出後工作排得密密麻麻，除了在音樂劇中獲得不少好評外，更宣布今年平安夜將在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會。被雪藏期間有傳多間唱片公司以天價邀她加盟，內地娛樂公司更開出優厚條件向她招手，但她最終決定自立門戶。現時回復自由身的她已火速獲富商睇中，工作機會源源不絕。
鄔友正計劃東莞開騷邀炎明熹做嘉賓
鄔友正對炎明熹極為欣賞，更透露自己發「歌星夢」，希望自資在東莞開第一場演唱會。他表示想邀請汪明荃和炎明熹做嘉賓，認為炎明熹年僅20歲已有如此實力，將來必定會在樂壇大紅大紫。鄔友正作為港姐冠軍翁嘉穗的富商老公，他的讚賞和邀請對炎明熹來說無疑是重要的認可和機會。這次合作如果成事，將會是炎明熹離巢後的重要里程碑。
網民讚炎明熹離巢後發展更好
網民對炎明熹離開TVB後的發展普遍看好，不少人認為她自組公司後工作機會更多更自由。有網民留言「終於唔使被雪藏，可以盡情發揮」、「20歲就咁有實力，前途無可限量」。亦有人讚賞她的勇氣，「敢於離開舒適圈自立門戶，值得尊敬」。對於富商鄔友正的激讚，網民亦表示認同，「有錢人都識貨，炎明熹確實有料到」。
圖片來源：東方新地、YouTube截圖、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期