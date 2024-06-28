樂易玲籲鍾柔美詹天文「不要忘本」 句句語帶雙關疑暗串炎明熹

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）於昨日（27日）出席了《音樂出沒 Let’s play together》的演唱會加場發布會，並宣布將於19日增加一場演出。無綫的高層樂易玲也特地到場支持，並在致辭期間語重心長籲三小花「不要忘本」，被指疑似暗串近期盛傳離巢的炎明熹！

