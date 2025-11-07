炎明熹離巢後首個大型演出 宣布平安夜開個唱 詳情曝光
20歲「樂壇小天后」炎明熹昨晚突然在社交網站宣布重磅消息，將於12月24日平安夜在亞博舉行個人音樂會《風之旅My Voyage Goes On》。這是她離開TVB自立門戶後的首個大型演出，消息一出即引來大批粉絲留言打氣，紛紛表示期待已久。門票將於下周二公開發售，預料將掀起搶票熱潮。
炎明熹平安夜亞博開個唱 門票下周公開發售
炎明熹昨晚在Instagram上載音樂會宣傳海報，正式宣布這個令粉絲期待已久的消息。海報以藍色調為主，充滿夢幻感，配合「風之旅」的主題概念。她在帖文中寫道：「終於！再次與大家分享一段珍貴旅程，重新演繹熟悉的旋律，流淌於音符之中，讓風帶著彼此結伴航行。一場期待已久，屬於我和大家的約會。」音樂會定於2025年12月24日晚上7時45分在亞洲國際博覽館8號館舉行，門票將於11月12日上午11時公開發售。
炎明熹自組公司後首個大型演出
這場音樂會對炎明熹來說意義重大，標誌著她離開TVB後的全新開始。回顧過去一年，炎明熹因疑似不續約TVB而遭雪藏，工作量近乎零，直至今年約滿離巢。9月她更自組公司再出發，積極投入音樂劇演出及錄製新歌。從被雪藏到重新站上舞台，這段經歷讓她更珍惜與粉絲的每一次相聚。音樂會命名為「風之旅」，寓意她經歷風雨後重新啟航的心路歷程。
粉絲熱烈回應期待重聚
音樂會消息公布後，大批粉絲湧入留言區表達興奮之情。有粉絲留言「真開心，12月5號見完Gigi，24號又可以見，希望買到門票」、「這旅程，繼續有我哋，Gi到時見」，顯示對偶像的不離不棄。更有粉絲感慨「很久沒聽你唱歌了，十分期待」、「等咗咁耐係值得嘅」，反映出在炎明熹被雪藏期間粉絲的思念之情。另外亦有留言「超級期待Gigi『破繭』而出，重新出發！」、「期待這個最難忘的平安夜」，可見粉絲對她重新出發的支持和祝福。
炎明熹 Gigi《風之旅》香港演唱會詳情
演唱會日期：2025年12月24日（週三）
演唱會時間：7:45pm
演唱會地點：亞洲國際博覽館8號館
門票價錢：$1080 $880 $580
公開發售平台 ：kktix
公開開賣日期：11月12日
公開開賣時間：11:00am
圖片來源：炎明熹IG、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期