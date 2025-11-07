炎明熹離巢後首個大型演出 宣布平安夜開個唱 詳情曝光

20歲「樂壇小天后」炎明熹昨晚突然在社交網站宣布重磅消息，將於12月24日平安夜在亞博舉行個人音樂會《風之旅My Voyage Goes On》。這是她離開TVB自立門戶後的首個大型演出，消息一出即引來大批粉絲留言打氣，紛紛表示期待已久。門票將於下周二公開發售，預料將掀起搶票熱潮。