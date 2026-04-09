炎明熹21歲生日長文剖白出道7年心路歷程 首度揭「壓力無限循環」真相

炎明熹迎來21歲生日，在社交平台發布慶生照片的同時，更以一道看似簡單的數學題「7×3=21」開場，道出背後隱藏的深層含義。這位由聲夢出道的歌手，在長篇生日感言中首度剖白由14歲到21歲的心路歷程，坦承自己曾陷入「靈魂已經飛走咗但意識仲喺度打轉」的迷茫狀態，更揭露了一個令人意外的壓力循環模式，引發網民熱烈討論。