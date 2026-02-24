炎明熹首登《CHILL CLUB》力壓Ian奪冠 露腰造型獻唱1事獲網民洗版

最新娛聞
東方新地

廣告

炎明熹2月22日晚首度現身ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》，憑新歌《風旅》力壓Serrini和MIRROR成員陳卓賢，榮登本周冠軍寶座。這位去年約滿無綫後回復自由身的歌手，上月正式加盟Sony Music大中華區，首支復出作品在短短一星期內網上點擊突破100萬，現已破150萬點擊。節目主持駱振偉更幽默表示「第一次講，恭喜晒Gigi！」，而她以露腰造型亮相獻唱的畫面隨即在社交平台洗版。

炎明熹首奪《CHILL CLUB》冠軍歌擊敗Ian

《風旅》早前打入ViuTV《CHILL CLUB推介榜》，上周排名第二，昨晚終於登上冠軍位置。首次現身ViuTV現場獻唱冠軍歌的炎明熹，為隆重其事以一襲時尚造型亮相，加上穩健的唱功，影片隨即在社交平台洗版，引起網民熱議。她在節目中力壓Serrini和ViuTV「親生仔」陳卓賢，成功奪得本周冠軍寶座，風頭一時無兩。

炎明熹感謝製作團隊「好榮幸企喺呢度」

在節目上，炎明熹先向觀眾打招呼，然後表示好開心《風旅》可以獲得《CHILL CLUB》的冠軍歌。她說：「喺度多謝我嘅作曲KOKIA小姐、填詞嘅Oscar，同埋我嘅監製Edward，好開心大家鍾意呢一首歌，亦都好榮幸可以企喺呢度唱歌畀大家聽，所以希望大家會鍾意。」這首歌邀請到日本作曲家KOKIA為其度身打造，MV在Youtube直迫160萬點擊，成功為她加盟新東家後打響頭炮。

Sony Music官方出帖恭喜兩台冠軍作品

唱片公司亦在官方帳號威威勢勢地出帖表示：「恭喜Gigi加盟Sony Music首支作品《風旅》本周獲得中文歌曲龍虎榜及Chill Club推介榜No.1，成為兩台冠軍作品。」參考去年《CHILL CLUB推介榜年度推介》規則，炎明熹今次成功獲得冠軍歌，意味著她合資格參加今年頒獎禮，角逐歌曲獎及歌手獎項。除了ViuTV、港台外，她的新歌於叱咤903及新城勁爆榜都位居第6位，但「娘家」無綫依然沒「解封」，沒有播她的新歌。

網民洗版祝福炎明熹新年開好頭

節目播出後網民隨即於社交平台洗版，更祝福炎明熹新年開個好頭。有網民留言：「呢首歌真係好好聽，佢唱live真係冇得輸」、「恭喜 Gigi 首次得到 Chill Club 推介榜 no. 1」、「恭喜炎明熹，連奪兩冠，繼續加油」。更有網民指出：「SONY一姐炎明熹再上ViuTV，勢令TVB尷尬」，亦有支持者表示：「永遠支持炎明熹繼續發光發熱唱多啲好歌」。炎明熹這次成功獲得冠軍歌，確實為她今年的事業發展開了個好頭。

炎明熹 chill （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
炎明熹 chill （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
炎明熹 chill （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
炎明熹 chill （圖片來源：IG@yiminghay）
（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 chill （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
炎明熹 chill 首度主動出擊邀請日本音樂人合作（圖片來源：大會提供）
首度主動出擊邀請日本音樂人合作（圖片來源：大會提供）
炎明熹 chill （圖片來源：IG@yiminghay）
（圖片來源：IG@yiminghay）
炎明熹 chill （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
炎明熹 chill （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：ViuTV、IG@yiminghay、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 