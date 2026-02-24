炎明熹首登《CHILL CLUB》力壓Ian奪冠 露腰造型獻唱1事獲網民洗版
炎明熹首奪《CHILL CLUB》冠軍歌擊敗Ian
《風旅》早前打入ViuTV《CHILL CLUB推介榜》，上周排名第二，昨晚終於登上冠軍位置。首次現身ViuTV現場獻唱冠軍歌的炎明熹，為隆重其事以一襲時尚造型亮相，加上穩健的唱功，影片隨即在社交平台洗版，引起網民熱議。她在節目中力壓Serrini和ViuTV「親生仔」陳卓賢，成功奪得本周冠軍寶座，風頭一時無兩。
炎明熹感謝製作團隊「好榮幸企喺呢度」
在節目上，炎明熹先向觀眾打招呼，然後表示好開心《風旅》可以獲得《CHILL CLUB》的冠軍歌。她說：「喺度多謝我嘅作曲KOKIA小姐、填詞嘅Oscar，同埋我嘅監製Edward，好開心大家鍾意呢一首歌，亦都好榮幸可以企喺呢度唱歌畀大家聽，所以希望大家會鍾意。」這首歌邀請到日本作曲家KOKIA為其度身打造，MV在Youtube直迫160萬點擊，成功為她加盟新東家後打響頭炮。
Sony Music官方出帖恭喜兩台冠軍作品
唱片公司亦在官方帳號威威勢勢地出帖表示：「恭喜Gigi加盟Sony Music首支作品《風旅》本周獲得中文歌曲龍虎榜及Chill Club推介榜No.1，成為兩台冠軍作品。」參考去年《CHILL CLUB推介榜年度推介》規則，炎明熹今次成功獲得冠軍歌，意味著她合資格參加今年頒獎禮，角逐歌曲獎及歌手獎項。除了ViuTV、港台外，她的新歌於叱咤903及新城勁爆榜都位居第6位，但「娘家」無綫依然沒「解封」，沒有播她的新歌。
網民洗版祝福炎明熹新年開好頭
節目播出後網民隨即於社交平台洗版，更祝福炎明熹新年開個好頭。有網民留言：「呢首歌真係好好聽，佢唱live真係冇得輸」、「恭喜 Gigi 首次得到 Chill Club 推介榜 no. 1」、「恭喜炎明熹，連奪兩冠，繼續加油」。更有網民指出：「SONY一姐炎明熹再上ViuTV，勢令TVB尷尬」，亦有支持者表示：「永遠支持炎明熹繼續發光發熱唱多啲好歌」。炎明熹這次成功獲得冠軍歌，確實為她今年的事業發展開了個好頭。