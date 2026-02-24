炎明熹首登《CHILL CLUB》力壓Ian奪冠 露腰造型獻唱1事獲網民洗版

炎明熹2月22日晚首度現身ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》，憑新歌《風旅》力壓Serrini和MIRROR成員陳卓賢，榮登本周冠軍寶座。這位去年約滿無綫後回復自由身的歌手，上月正式加盟Sony Music大中華區，首支復出作品在短短一星期內網上點擊突破100萬，現已破150萬點擊。節目主持駱振偉更幽默表示「第一次講，恭喜晒Gigi！」，而她以露腰造型亮相獻唱的畫面隨即在社交平台洗版。