炎明熹坐地錄音驚揭「天價咪高峰」 新歌MV隱藏「身世密碼」2大細節全對應
炎明熹坐地錄音遇上「天價咪高峰」內心百感交雜
今次〈Colors in the Air 原色〉嘅錄音方式同以往截然不同，監製 Edward Chan 為咗捕捉新歌嗰種鬆弛自在嘅氛圍，特意安排 Gigi 手持咪高峰、隨意坐喺錄音室地上錄音，令佢可以即刻進入狀態。Gigi 笑言呢個體驗令佢內心「百感交雜」：「雖然想點坐就點坐、點唱就點唱好 Chill，但一聽到（Edward）話個咪係等同一架二手名車嘅價錢，而且仲要買唔返嘅時候就即刻好驚！」不過 Gigi 嘅發揮依然精準，最終僅用兩日便完成錄音，令製作團隊十分滿意。
Gigi新歌風格大轉變 一聽即愛直言前所未有
〈Colors in the Air 原色〉由 James Wu 與 Psyche Ng 聯手作曲，旋律帶有青春跳脫中帶點俏皮嘅感覺，配合 Gigi 嘅演繹碰撞出獨有嘅少女感。對於呢首新作，Gigi 表示帶畀佢前所未有嘅新鮮感：「佢同〈風旅〉好唔同，同我以前有節奏感嘅歌都有好大嘅分別！我第一次聽已經好鍾意！」Gigi 形容〈Colors in the Air 原色〉嘅旋律讓佢感受到豐富嘅色彩、傳遞積極正面嘅能量，希望樂迷都能與自己一樣喜歡呢首作品。
監製Edward大讚歌曲展現最真實嘅炎明熹
〈Colors in the Air 原色〉鼓勵大眾遵從自我、拒絕被外界定義，Gigi 認為不論歌詞與旋律都充分表達現階段「炎明熹」嘅內心想法。監製 Edward Chan 談及新歌時亦大為讚賞：「呢首歌我覺得無論喺演繹方式定係歌本身想帶出嘅意義上都好係我印象中嘅 Gigi。」Edward 補充道，呢首歌展現咗 Gigi 過去作品中較少觸及、更貼近日常生活且真實嘅一面，佢呼籲樂迷用心傾聽，感受呢份專屬於炎明熹最純粹且不加修飾嘅「原色」。
導演因Gigi WhatsApp頭像拍板加入羊駝
關於 MV 嘅構思，背後藏住一段相當有趣嘅小故事。導演透露起初對於是否加入動物元素仍猶豫不決，直到發現 Gigi 嘅通訊軟件頭像係一隻可愛嘅羊，先令佢拍板定案！Gigi 笑言：「雖然羊駝係羊駝，但都係『羊』，而我自己用羊做 Icon 係因為自己係白羊座，所以有少少覺得好有緣份。」除咗羊駝與自己星座有關外，Gigi 仲補充到自己生肖係屬雞，亦彷彿剛巧與 MV 中出現嘅小雞有著某種連結，呢個巧合實在太奇妙。
炎明熹見到動物演員嘴角完全壓唔住
除咗 Gigi 擔綱 MV 主角，製作團隊更搵嚟羊駝與小雞參演。一向鍾意小動物嘅 Gigi 談到呢班演出對手時難掩興奮情緒，更笑指自己因為佢哋差啲影響拍攝過程：「我係一個好鍾意小動物嘅人，本身現場要影一啲無表情嘅相，但見到佢哋我嘴角係完全壓唔住！」而拍攝當日天氣亦一度令團隊擔心，當日陰雲密布，所幸天公造美，外景拍攝順利搶喺大雨前完成。
〈Colors in the Air 原色〉MV今晚9時上架
Gigi 炎明熹新歌〈Colors in the Air 原色〉已於各大音樂串流平台上架，MV 亦將於今晚晚上9時上傳至 Gigi 嘅官方 YouTube 頻道。由錄音室嘅「驚魂」體驗，到 MV 入面隱藏嘅星座生肖密碼，每一個細節都展現住製作團隊嘅用心。樂迷 loop 歌之餘，記得細味 MV 入面嘅每個畫面，搵出更多屬於 Gigi 嘅獨有色彩！