炎明熹坐地錄音驚揭「天價咪高峰」 新歌MV隱藏「身世密碼」2大細節全對應

炎明熹（Gigi）新歌〈Colors in the Air 原色〉今日正式上架，但原來錄音過程竟然暗藏「驚魂記」！監製 Edward Chan 為咗營造鬆弛氛圍，竟然叫 Gigi 坐喺錄音室地上錄音，而手上拎住嘅咪高峰價值等同一架二手名車，仲要已經停產買唔返！更令人意外嘅係，MV 入面出現嘅動物演員，背後竟然同 Gigi 嘅 WhatsApp 頭像、星座同生肖有著神秘連結，每一個細節都藏住屬於炎明熹嘅「身世密碼」。