DSE放榜2023︱炎明熹因1原因冇到學校攞成績單 自爆最想升讀呢間大學！
DSE放榜2023︱炎明熹冇到學校攞成績單 應屆港姐同樣無影
據知身為應屆DSE考生的炎明熹，今日卻因為身不在港而未能親身到學校領取成績單，令到不少粉絲更加好奇炎明熹的DSE成績。與炎明熹同為今屆DSE考生的應屆港姐6號胡睿涵（Hanna）亦因為身在越南拍攝外景，而未能親自領取成績單。
DSE放榜2023︱黃明德最終考獲18分成績
曾與炎明熹參加同一個歌唱比賽的另一星級考生黃明德，今早亦上傳在車廂中的自拍照，疑似是在前往學校領取成績單的路上。事後，他向傳媒公布自己成績，他透露最終考獲18分成績，全科總計有20分，亦會考慮升讀大學。
DSE放榜2023︱炎明熹自爆最怕英文會話 考完試即刻去旅行
早前炎明熹在出席活動時，笑稱對今次DSE考試有一定的信心，原本最怕英文會話考試，但幸好同場有另一考生帶動節奏，令自己成功應對考試。她更表示以前無論講中文或英文都會很緊張，不過近年已經進步許多。她更表示在考試結束後，就馬上跟三位同學齊齊到台灣旅行，非常輕鬆。
DSE放榜2023︱炎明熹透露想入理大讀時裝設計
炎明熹曾經接受傳媒訪問時表示有想到內地廣州讀大學，不過早前接受電台訪問《舊日的足跡》時改說話，指最想升讀香港理工大學：「我希望喺一間可以讀到時裝設計嘅學校，係紅磡嘅。（理工大學？）係啊。因為我之前係中三模擬揀科，我嗰陣唔知道自己嘅目標同方向，所以就選咗時裝設計呢科。呢科有好多嘢學，我比較中意藝術方面，我平時又鐘意畫畫，我就覺得呢科係適合我。」炎明熹更表示假如以後不再當歌手，會希望成為一個優秀的時裝設計師。
不會為歌唱事業放棄升學 認為知識給予更多想象空間
炎明熹自從於《聲夢傳奇》中奪冠之後，一直受到TVB力捧，工作一浪接一浪。當被問到會否因為事業而放棄升學時，炎明熹堅決表示會堅持升學：「屋企人都有同我討論過呢個問題，我自己係比較想如果有機會就一路學習，一路唱歌。因為唱歌係我好鐘意嘅事，所以做起嚟會好幸福。但我都覺得讀書係需要嘅，可以一邊增加知識之餘，一邊唱歌就可以增加唱歌嘅知識。我都希望可以兩個一齊做嘅時候，可以增加一啲空間俾我去想象。」
曾指有意中六後回內地升學
炎明熹於年初曾在內地接受訪問時，被問到會否考慮將來去廣州上大學一事，炎明熹坦言自己的確有考慮過到內地升學：「有想過，因為現在已經中六了，所以會開始選大學，我有考慮過很多不同大學，廣東或者廣州這邊也有很多，所以就有希望能上其中的一些大學。」
炎明熹連想修讀的科目都已經選擇好，她直言：「我覺得時裝設計，可能之後會有機會幫自己設計一套衫上台，或者平時幫自己襯衫都OK嘅。咁之後，當然讀音樂就是再鞏固、知多低音樂上的知識。雖然宜家自己係唱歌，但我都冇話對音樂嘅風格好熟悉，所以希望可以學多啲。」
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