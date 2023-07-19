DSE放榜2023︱炎明熹因1原因冇到學校攞成績單 自爆最想升讀呢間大學！

DSE放榜2023︱今天（19日）是香港文憑試DSE放榜日，不少網民都非常好奇樂壇小天后炎明熹的成績。考DSE的當時炎明熹曾試過考完試就即刻北上開騷，行程非常忙碌，令粉絲們都擔心會否影響其升學成績。雖然早前曾經盛傳炎明熹想到內地升學，但她最近接受訪問時透露自己因1原因最想升讀香港理工大學！