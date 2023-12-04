炎明熹IG突改工作聯絡方法 內地人氣急升惹離巢疑雲
炎明熹IG突改工作聯繫方式 經理人急回應
炎明熹備受TVB力捧，10月更剛剛舉辦了個人演唱會，發展可謂順風順水，日前卻無預警修改了IG上的工作聯繫方式，現時只剩下她自己的電郵地址，並未有展示經紀人的聯絡方法，令網民紛紛猜測炎明熹是否已起「離心」。而對於突然傳出的離巢消息，炎明熹的經紀人表示Gigi仍然受薪於TVB，並稱社交平台更新聯絡方式實屬平常，現時只是方便大家可以用更簡單和直接的方法聯絡到公司和Gigi，否認炎明熹離巢的傳聞。
炎明熹內地擁超高人氣
炎明熹於去年參與了TVB聯合內地電視台製作的節目《聲生不息》後人氣急升，微博的粉絲人數更高達102萬，相比IG的17.6萬相差極遠。炎明熹在內地火速彈起後亦頻頻出席活動，當中更包括廣東衛視春晚、央視春晚以及中秋晚會、2023大灣區音樂匯等，令不少網民猜測炎明熹會否將發展重心轉移到內地。
炎明熹3個月瘋狂出騷傳袋500萬 全憑1招身價暴升1.5倍！
今年18歲的炎明熹在出道短短兩年已經成為廣告商和各大製作單位的小寵兒。有傳無綫趁炎明熹9月大學開學前作最後衝刺，近三個月為其接下多個商演，令馬不停蹄的Gigi三個月更吸金高達500萬，吸金能力超強。
炎明熹作最後衝刺 3個月瘋狂出騷傳袋500萬
炎明熹早前憑《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄，修讀科目Scheme in Fashion。即將於下個月開學的炎明熹作最後衝刺，在近3個月炎明熹在廣州、深圳、佛山等地瘋狂出騷。有傳參加了接近10場內地商演的炎明熹，在短短3個月就穩袋500萬，吸金能力超強！
全憑1招身價暴升1.5倍 出騷錢高達50萬
憑《聲夢傳奇》出道的炎明熹，自從入行以來一直深受觀眾歡迎，吸金能力亦是聲夢小花中最強。自從去年參加內地節目《聲生不息》後在內地人氣急升，現時微博粉絲人數更突破百萬。外界盛傳炎明熹現時一場內地商演出騷價高達50萬，比去年升價1.5倍。
代言、節目接踵而來
除了商演之外，身為廣告商新寵兒的炎明熹去年接下多廣告，快餐店、飲品廣告樣樣有，據知炎明熹一年廣告費高達120萬。在內地人氣高企的炎明熹亦頻頻出演多個內地綜藝節目，早前炎明熹就為了新節目《唱遊大灣區》，遠赴佛山拜師學藝，親身上陣學舞獅、唱大戲，獲師傅們大讚有天份！
炎明熹憑1招成功獲PolyU取錄
「樂壇小天后」炎明熹早前DSE放榜日直到晚上9點先上水報訊。炎明熹雖然當日沒有公佈自己DSE成績，但就開心宣佈憑《學校推薦直接取錄計劃》成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」。網民都紛紛留言支持鼓勵，仲大讚Gigi叻女！
想向大家分享一個喜訊,我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄,修讀科目為Scheme in Fashion.
其實這消息是在六月底已獲悉,不過要在尊重及合適時間才通知大家，多謝關心！
我會在學業及歌唱事業繼續努力,希望能得到大家繼續支持！
也很感謝母校的鼎力幫助。
還有，
理工我來了……
炎明熹曾透露想入理大讀時裝設計
炎明熹曾經接受傳媒訪問時表示有想到內地廣州讀大學，不過早前接受電台訪問《舊日的足跡》時改說話，指最想升讀香港理工大學：「我希望喺一間可以讀到時裝設計嘅學校，係紅磡嘅。（理工大學？）係啊。因為我之前係中三模擬揀科，我嗰陣唔知道自己嘅目標同方向，所以就選咗時裝設計呢科。呢科有好多嘢學，我比較中意藝術方面，我平時又鐘意畫畫，我就覺得呢科係適合我。」炎明熹更表示假如以後不再當歌手，會希望成為一個優秀的時裝設計師。
不會為歌唱事業放棄升學 認為知識給予更多想象空間
炎明熹自從於《聲夢傳奇》中奪冠之後，一直受到TVB力捧，工作一浪接一浪。當被問到會否因為事業而放棄升學時，炎明熹堅決表示會堅持升學：「屋企人都有同我討論過呢個問題，我自己係比較想如果有機會就一路學習，一路唱歌。因為唱歌係我好鐘意嘅事，所以做起嚟會好幸福。但我都覺得讀書係需要嘅，可以一邊增加知識之餘，一邊唱歌就可以增加唱歌嘅知識。我都希望可以兩個一齊做嘅時候，可以增加一啲空間俾我去想象。」
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