炎明熹IG突改工作聯絡方法 內地人氣急升惹離巢疑雲

18歲的「星夢小天后」炎明熹（Gigi）自2020年參加TVB《聲夢傳奇》後火速彈起，人氣急升的她除了在香港擁有高人氣外，在內地同樣大受歡迎。然而，吸金力超強的Gigi日前卻被網民發現更改了IG上的工作聯繫方式，只剩下以自己名字命名的電郵地址，並沒有TVB或唱片公司等字眼，令不少網民猜測Gigi會否是下一位離巢的藝人……