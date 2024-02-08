炎明熹形象大蛻變 金毛造型靚到暈 網民讚未來之星
18歲Gigi形象轉變 網民眼前一亮
近日，Gigi為內地雜誌拍攝了一系列造型照，18歲的她已開始擺脫少女形象，展現出更成熟的魅力。在社交網站上分享這些照片時，Gigi寫道：「大家好嗎？很久不見，Thank you Coco Star」。照片中的她，身穿露肩裝輕靠在梳化上，超模感十足。而一向以黑髮瀏海示人的她，這次更換上金髮Look，給人耳目一新的感覺。
網民對Gigi新造型讚譽如潮
對於Gigi的新造型，網民的反應絕大多數都是正面的。他們紛紛留言表示： 「Gigi炎明熹的可塑性極高，是一個不可多得的未來之星」「靚到不得了」「Wow! 靚、型、正」 「炎明熹好正」「實在太有氣質，又型又靚，super model」 「每次在內地的造型都秒殺hk的」甚至連與Gigi演過母女的資深演員陳煒也在社交平網留言：「Wow 有女人味喎」。
18歲的Gigi炎明熹於《萬千星輝頒獎典禮2023》行紅地氈震驚全網！「紅鶴造型」 實在太過破格，上身黑色bra加白色恤衫，下身竟然配上艷紅色的絲襪和羽毛，與紅地氈撞晒色，遭狠批「時裝災難」！Gigi連月來出席大騷都好似得罪造型師咁，有傳媒找來知名時裝設計師鄧達智點評出事真相，獲網民大讚好中肯！
鄧達智點評災難造型如「垃圾堆填區」
鄧達智（William）表示，他之前曾與Gigi見過面，對她留下了有禮貌、青春和清純的印象，高度讚揚她才華洋溢，但也對她連續的造型失誤感到非常可惜。他希望她能夠擁有一個優秀的團隊，幫助她打造出更好的形象。William亦有關注對Gigi打扮的負評，坦言好多香港人對她好大期望，直言Gigi有能力去到好高位置。William沒直接講套衫好與唔好，不過就講如果這個（紅鶴災難造型）不是Gigi，而是他人，他覺得這就是「垃圾堆填區」！
鄧達智建議Gigi絕不適合用性感包裝
William點評後再給一番中肯意見，他認為過去的Gigi形象好唔統一，又不是妖女、又不是貴婦，一時又驚變「Cheap版麥當娜」。William指可以好好打造其形象，首先要由髮型及化妝作改變，要有個人風格。其次建議服裝方面以青春、優雅路線為重，不建議太快玩成熟性感，而且絕對不適合用性感包裝，可參考Alexander McQueen那種年輕且低調就最自然。
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