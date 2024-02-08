炎明熹形象大蛻變 金毛造型靚到暈 網民讚未來之星

星夢小天后炎明熹（Gigi）的人氣勢不可擋，她的每一個動作都牽動著粉絲的心。不過上月Gigi出席TVB台慶頒獎禮，一身白色長恤搭配黑色Bra Top，再加上紅色絲襪及紗裙的裝扮，被笑指時裝界「大炒車」，而近日Gigi新一輯相終於獲得平反！