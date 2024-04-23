炎明熹黑膠唱片炒至天價 自揭完騷後激動爆喊原因

剛完成三場演唱會的Gigi炎明熹，稍作休息後，於上周六（20日）出席由「炎明熹粉絲後援會」舉辦、特別在Gigi生日月進行的捐血及義賣日活動，她說：「今次活動由舊年七月開始籌備，當時我都未知可唔可以出席到，所以今日好開心可以同歌迷一齊做善事，除咗捐血之外，我哋仲有個義賣區，收益扣除成本全數捐贈APF愛培自閉症基金，為來自基層嘅自閉症小朋友提供ABA治療，以及為佢哋嘅家庭提供支援服務。」

