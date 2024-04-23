炎明熹黑膠唱片炒至天價 自揭完騷後激動爆喊原因
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剛完成三場演唱會的Gigi炎明熹，稍作休息後，於上周六（20日）出席由「炎明熹粉絲後援會」舉辦、特別在Gigi生日月進行的捐血及義賣日活動，她說：「今次活動由舊年七月開始籌備，當時我都未知可唔可以出席到，所以今日好開心可以同歌迷一齊做善事，除咗捐血之外，我哋仲有個義賣區，收益扣除成本全數捐贈APF愛培自閉症基金，為來自基層嘅自閉症小朋友提供ABA治療，以及為佢哋嘅家庭提供支援服務。」
炎明熹盼以身作則做慈善
去年四月「炎明熹粉絲後援會」首次舉辦大型慈善活動，為基督教聯合醫院病童籌款，在Gigi生日月送上不一樣的祝福。到今年的捐血義賣日，除了部份義賣精品一早被歌迷搶購一空，當日亦有接近一百位歌迷報名捐血，每位成功捐血的粉絲可獲贈印有卡通版Gigi的「Gi囡鎖匙扣」，而身為偶像，Gigi亦打算以身作則捐血救人，還笑言唔怕痛，只在小時候試過一次打針打到喊。
炎明熹完show後超激動
提到活動前一晚，與歌迷在社交網站開Live，分享演唱會點滴，Gigi坦言尾場完show一刻，激動得不斷落淚，內心非常不捨，這段時間腦海仍不時浮現演唱會的畫面：「當晚都有開心嘅時刻，因為終於可以飲汽水，到第二日，因為爸爸媽媽同細妹要走，陪完佢哋飲茶送佢哋離開，我就返屋企執屋，之後打邊爐，因為做show，我會避免食濃味同刺激嘅食物。另外，嗰晚有歌迷提議我搞busking，以前十三、四歲都試過兩次喺尖沙咀碼頭busking，嗰陣心情好緊張，因為未試過咁多人圍住聽我唱歌，而家都好想再試吓去海旁busking嘅感覺，希望大家可以嚟支持，不過未知幾時會搞。」
炎明熹黑膠唱片炒至天價
上周六除了是後援會的慈善活動，也是Gigi人生第一隻實體唱片推出的大日子。為響應香港唱片店日，Gigi的第一首派台歌《真話的清高》，被印製成7吋黑膠唱片發售，由於是限量發行，多區的唱片店外出現通宵排隊等唱片店開門的人龍。據知因為每間店舖入貨量有限，在捐血日當天便有歌迷說自己「排第三個都買唔到」，甚至有歌迷在買賣網站出價九千元，求好心人割愛轉讓唱片給他。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@yiminghay