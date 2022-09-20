有個閨蜜叫祖藍 | 炎明熹自爆想30歲結婚 理想型竟然係「多啦A夢」？
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早前炎明熹為王祖藍主持的TVB節目《有個閨蜜叫祖藍》擔任嘉賓，炎明熹在節目中分享了不少自己對身邊朋友和結婚有關的想法。炎明熹在節目中不但透露父母希望自己在30歲結婚，更大爆自己的理想型為卡通人物「多啦A夢」！
炎明熹自爆想30歲結婚 理想型為「多啦A夢」？
早前曾自爆自己有「25歲前禁戀愛令」的Gigi，在王祖藍主持的節目《有個閨蜜叫祖藍》中透露自己希望結婚的年齡。Gigi表示自己曾經跟父母討論過適婚年齡，父母都認為女兒應該到30歲才開始變得成熟，所以應該在30歲或以後才可以結婚。
此外，當製作組問到炎明熹認為哪個電影角色最符合自己理想另一半的形象時，Gigi表示自己的理想型為自己爸爸亦非常喜歡的卡通人物「多啦A夢」，王祖藍聽到答案之後都忍不住取笑Gigi的「獨特品味」。
炎明熹自稱慢熱難入群
Gigi在節目中亦表示自己像外星人，自己的性格比較害羞和慢熱，有時候會等到有自己想討論的題目出現才會跟別人溝通，導致自己在拍攝《聲夢傳奇》初期經常自己一個人，直到一起露營之後才向一眾參賽者打開心扉。
Gigi直言非常害怕自己會成為「話題終結者」，她表示就算有時候不明白對方某些用詞用字，她也會先給予對方反應，之後再回家查改用詞的意思。
炎明熹大讚Chantel夠成熟
當祖藍問到Gigi與After Class的其他三位成員的關係的時候，Gigi都毫不猶豫地大讚其他三位。Gigi表示Chantel為人成熟，每當自己在接受訪問或在作出困難抉擇的時候，Chantel都可以明確分析問題利弊給自己，而Yumi的性格就非常活潑，為團隊內的「氣氛擔當」，至於Windy性格亦十分搞怪搞笑。
楊千嬅一句感動炎明熹
Gigi亦在節目中分享在拍攝《聲生不息》的時候，前輩楊千嬅苦口婆心地向自己說道：「你不可能每個作品都做得非常好，如果你現在的作品已經做得很好，有很多聽眾就會未能陪你一起成長。」Gigi表示楊千嬅的那席話令自己印象十分深刻，祖藍亦寄語Gigi，希望她以後會一步一步成長，為大眾帶來更好的作品。