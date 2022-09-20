有個閨蜜叫祖藍 | 炎明熹自爆想30歲結婚 理想型竟然係「多啦A夢」？

早前炎明熹為王祖藍主持的TVB節目《有個閨蜜叫祖藍》擔任嘉賓，炎明熹在節目中分享了不少自己對身邊朋友和結婚有關的想法。炎明熹在節目中不但透露父母希望自己在30歲結婚，更大爆自己的理想型為卡通人物「多啦A夢」！