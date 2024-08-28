炎明熹驚爆被TVB官網除名 資料急重新上架竟缺少3大訊息？
炎明熹藝人資料冇咗3樣嘢
炎明熹的藝人資料今日重新於官網出現，不過就僅顯示咗Gigi於2021至2022年嘅資料，2023至今的工作履歷全部冇晒影！當中包括咗《逆天奇案2》的演出、新聞女王主題曲、大家樂廣告以及叱咤頒獎禮的獎項等等。
除咗工作履歷冇咗2023至2024年之外，炎明熹的工作聯絡亦與IG顯示的有出入，再次引起網民熱議！
李佳芯繼續排正中間
TVB近日更新官網，並作出2項改動，包括劇本需要通過審批先可以開拍，以及新版面中會有齊藝人演出過的劇集角色、獎項等資料。而藝人的排位亦唔係跟姓名筆劃或英文名開首字母排序，可見其在TVB的地位。而近年屢傳被雪嘅視后李佳芯喺正第一排，似乎印證Ali嘅地位似乎不變。
而婚後淡出娛樂圈轉做大律師的朱千雪就繼續穩佔第1排，仲喺正李佳芯隔離，可見即使淡出娛樂圈，但係仍然在TVB佔1席位！
炎明熹與無綫合約爭議持續 TVB官網1舉動正式「開刀」TVB高層4字解話
被稱為「樂壇小天后」的炎明熹（Gigi），近期與無綫電視的合約問題引起廣泛關注。雙方在合約條款上的爭議一直未有解決，其中包括Gigi要求的準時發放薪金等條件。有消息指出，如果炎明熹明年先正式滿約，如果唔簽無綫決定離開，可能需要面對超過一年的「雪藏期」，有網民更發現TVB官網1舉動正式「開刀」！
網友發現TVB網頁變動
在無綫電視的官方網站上，藝人板塊近日出現了變動。原本的藝人名單中增加了「簽約歌手」這一部分，而炎明熹的名字卻不見了，這引起了網友的猜測，認為她可能已經與無綫電視分道揚鑣。與此同時，其他與炎明熹同期的《聲夢傳奇》歌手，包括女團After Class的成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）仍然在名單之中。
炎明熹屢傳過檔「環球唱片」與AGA爭做一姐
炎明熹（Gigi）近期受到續約風波的傳聞困擾，有知情人士表示有兩家大公司對她表示興趣，其中一家疑似是「環球唱片」，計劃全力發展炎明熹在內地市場的地位。盡管有這些傳聞，但炎明熹方面暫未就此回應。
TVB高層回應炎明熹「被消失」事件
炎明熹相片在TVB官網上消失事件引起關注，TVB音樂集團的高層張仲恒對媒體回應稱「純屬誤會」。他解釋稱，這是因為公司網站正在進行更新，並不是沒有炎明熹的，會稍後上傳。張仲恒指出，炎明熹的合約還有一段時間才到期，雙方一直在進行洽談中，暗示雙方之間的關系依然穩固。
AGA大方肯定炎明熹實力
炎明熹如果簽約環球唱片，這可能會對AGA在公司中的「一姐」地位構成威脅。AGA曾是Gigi《聲夢傳奇》的導師，她表示Gigi是一位有才華的女孩，如果她加入自己的公司，會感到開心，並表示音樂無分次第，只要在音樂道路上表現出色，她都會感到高興，並祝福她。
3位聲夢小花有得唱《港姐》主題曲炎明熹1招自救
炎明熹在19歲時贏得《聲夢傳奇》第一季的冠軍，受到TVB的大力支持，憑借出色的歌唱實力一舉成名，工作量大增，曝光率遠超近年TVB藝人，被譽為「TVB金蛋」，然而，今年七月傳出炎明熹將不會續約TVB，計劃簽約其他公司，據稱這激怒了TVB，導致她工作減少，歌唱事業幾乎陷入停滯狀態。
最近一個月以來，炎明熹確實沒有出現在公開場合的幕前工作中，唯有在社交媒體上「自救」，除了與粉絲互動外，還不時上傳唱歌片段，以保持曝光率。與此相反，與炎明熹同為After Class成員的三位聲夢小花Chantel（姚焯菲）、Yumi（鐘柔美）和Windy（詹天文）則在工作上持續活躍，Yumi和Windy近期更被委以重任，與JW合唱《2024香港小姐競選》主題曲《Proud To Be A Woman》，待遇明顯有所不同。