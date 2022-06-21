聲生不息｜炎明熹原來日日都有返學 直播自爆返港歸期
《聲生不息》炎明熹 靠視像上堂
正身在內地的炎明熹日前在酒店開Live，開工開到晚上11點的她一邊食壽司一邊和粉絲聊天，特別講到自己其實並未有停學，她說：「大家每日返學，我都會返，只係用網課形式去做。暫時都可以兼顧到工作同學業，朝早就返學上網課，大家返學時間我都係返學呀！我兩個朋友為我拎住iPad走來走去，真係非常之辛苦，而有時我放學再去工作。」
炎明熹透露即將返回香港
炎明熹話自己好掛住一眾香港粉絲，又透露自己好快就會返回香港，至於係幾時？連她的After Class隊友鍾柔美（Yumi）都不斷追問，但炎明熹只係話︰「唔話畀你哋知，不過你哋好快就會知道！」
炎明熹準備出席頒獎禮
之前有傳香港電台與TVB首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原本在4月舉行，為了等埋炎明熹回港攞獎而決定延期，現在這個頒獎禮已定於7月24日（星期日）舉行，而《聲生不息》即將播到7月10日（星期日），相信炎明熹一拍完節目，就會趕返香港，準備出席頒獎禮。
戒食牛鴨免變「大嚿Gi」
此外，炎明熹笑指自己係「大嚿Gi」，為了唔好變得更「大隻」，她連姑丈為她準備的炸雞都要忍口放棄，她說：「其實長沙好多嘢食，但我要戒口，依家好少食牛同埋鴨，因為好毒。」她又自爆增高了1cm，但笑言：「有可能係幻覺！」
重溫網民擔心炎明熹北上荒廢學業
雖說炎明熹在內地依然有一定人氣，但說到底17歲的炎明熹仍然未畢業，有不少網民擔心她會因為北上衝刺事業而荒廢學業，到最後得不償失！其實早於今年2月，就曾有報道指王祖藍勸炎明熹休學北上發展，當時已經惹來不少批評並反感，紛紛表示：「叫個15歲（17）嘅妹妹休學去參加歌唱節目會唔會太過份？」、「高中學歷都冇，咁早休學會累佢一世」、「冇內涵唔讀書沉澱吓，好快會玩完」等等，但亦有網民持相反意見，力撐「有機會梗係上，讀書幾時都得」，又有網民指責王祖藍係「反骨仔」、「一早部署好返舊公司撬人走」等。
炎明熹 Gigi 原名姓王 13歲已奪歌唱比賽冠軍
有成熟唱腔的炎明熹只有1歲，據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，父母熱衷唱歌，經姑丈指導入行，自小熱衷歌唱表演的Gigi，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍⋯⋯
炎明熹父母均為內地人
在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，與到場的親人都哭了出來。
常見問題
炎明熹何時返港？
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《聲生不息》總決賽何時舉行？
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