聲生不息｜炎明熹原來日日都有返學 直播自爆返港歸期

現年17歲的炎明熹（Gigi）近月來都身在內地參加無綫與芒果TV合辦音樂節目《聲生不息》，因此曾惹來她為北上發展而暫停學業的傳聞，日前她深夜開Live和粉絲互動時，就親自澄清，原來她即使忙拍節目，仍然日日都有返學，又透露自己好快就會返香港！