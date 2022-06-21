炎明熹 聲生不息

聲生不息｜炎明熹原來日日都有返學 直播自爆返港歸期

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現年17歲的炎明熹（Gigi）近月來都身在內地參加無綫與芒果TV合辦音樂節目《聲生不息》，因此曾惹來她為北上發展而暫停學業的傳聞，日前她深夜開Live和粉絲互動時，就親自澄清，原來她即使忙拍節目，仍然日日都有返學，又透露自己好快就會返香港！

《聲生不息》炎明熹 靠視像上堂

正身在內地的炎明熹日前在酒店開Live，開工開到晚上11點的她一邊食壽司一邊和粉絲聊天，特別講到自己其實並未有停學，她說：「大家每日返學，我都會返，只係用網課形式去做。暫時都可以兼顧到工作同學業，朝早就返學上網課，大家返學時間我都係返學呀！我兩個朋友為我拎住iPad走來走去，真係非常之辛苦，而有時我放學再去工作。」

聲生不息 炎明熹 要同時兼顧學業和工作的炎明熹，忙到下午買嘅壽司放到夜晚11點先有時間食，佢話食落去冇奇怪味道，應該OK！
要同時兼顧學業和工作的炎明熹，忙到下午買嘅壽司放到夜晚11點先有時間食，佢話食落去冇奇怪味道，應該OK！（圖片來源：[email protected]

炎明熹透露即將返回香港

炎明熹話自己好掛住一眾香港粉絲，又透露自己好快就會返回香港，至於係幾時？連她的After Class隊友鍾柔美（Yumi）都不斷追問，但炎明熹只係話︰「唔話畀你哋知，不過你哋好快就會知道！」

聲生不息 炎明熹 炎明熹同Yumi講話自己好快就會返香港。
炎明熹同Yumi講話自己好快就會返香港。（圖片來源：[email protected]
聲生不息 炎明熹 After Class 四為一體的After Class全部都是中學生。
待炎明熹返港後，After Class就有望再度合體表演。（圖片來源：[email protected]

炎明熹準備出席頒獎禮

之前有傳香港電台與TVB首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原本在4月舉行，為了等埋炎明熹回港攞獎而決定延期，現在這個頒獎禮已定於7月24日（星期日）舉行，而《聲生不息》即將播到7月10日（星期日），相信炎明熹一拍完節目，就會趕返香港，準備出席頒獎禮。

聲生不息 炎明熹 有傳炎明熹將會在《香港金曲頒獎典禮2021/2022》奪新人獎，所以TVB不想她缺席。
有傳炎明熹將會在《香港金曲頒獎典禮2021/2022》奪新人獎，所以TVB不想她缺席。（圖片來源：[email protected]

戒食牛鴨免變「大嚿Gi」

此外，炎明熹笑指自己係「大嚿Gi」，為了唔好變得更「大隻」，她連姑丈為她準備的炸雞都要忍口放棄，她說：「其實長沙好多嘢食，但我要戒口，依家好少食牛同埋鴨，因為好毒。」她又自爆增高了1cm，但笑言：「有可能係幻覺！」

聲生不息 炎明熹 炎明熹搞笑自稱「大嚿Gi」
炎明熹搞笑自稱「大嚿Gi」（圖片來源：[email protected]
聲生不息 炎明熹 之前炎明熹曾被揭不時攞把梳出嚟梳額前嘅頭髮，在直播她就搞笑地將自己把梳起名為「Lily」，因為諧音「Sorly Sorly」！
之前炎明熹曾被揭不時攞把梳出嚟梳額前嘅頭髮，在直播她就搞笑地將自己把梳起名為「Lily」，因為諧音「Sorly Sorly」！（圖片來源：[email protected]
聲生不息 炎明熹 炎明熹又透露即將推出一首關於辮子的新歌，並將於7月4日推出另一首歌曲《一水兩方》的完整版，令粉絲非常期待。
炎明熹又透露即將推出一首關於辮子的新歌，並將於7月4日推出另一首歌曲《一水兩方》的完整版，令粉絲非常期待。（圖片來源：[email protected]

重溫網民擔心炎明熹北上荒廢學業

雖說炎明熹在內地依然有一定人氣，但說到底17歲的炎明熹仍然未畢業，有不少網民擔心她會因為北上衝刺事業而荒廢學業，到最後得不償失！其實早於今年2月，就曾有報道指王祖藍勸炎明熹休學北上發展，當時已經惹來不少批評並反感，紛紛表示：「叫個15歲（17）嘅妹妹休學去參加歌唱節目會唔會太過份？」、「高中學歷都冇，咁早休學會累佢一世」、「冇內涵唔讀書沉澱吓，好快會玩完」等等，但亦有網民持相反意見，力撐「有機會梗係上，讀書幾時都得」，又有網民指責王祖藍係「反骨仔」、「一早部署好返舊公司撬人走」等。

雖然唔知炎明熹趕唔趕得切返學，但日前就在社交網拍片高呼：「《聲生不息》我來了！」戴上眼鏡素顏上陣的她賣萌盡顯可愛一面，吸引不少內地網民留言打氣！
雖然唔知炎明熹趕唔趕得切返學，但日前就在社交網拍片高呼：「《聲生不息》我來了！」戴上眼鏡素顏上陣的她賣萌盡顯可愛一面，吸引不少內地網民留言打氣！（圖片來源：[email protected]
炎明熹 聲生不息
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹 聲生不息
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹 聲生不息
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹 聲生不息
（圖片來源：網民留言截圖）
炎明熹 聲生不息
（圖片來源：網民留言截圖）

炎明熹 Gigi 原名姓王 13歲已奪歌唱比賽冠軍

有成熟唱腔的炎明熹只有1歲，據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，父母熱衷唱歌，經姑丈指導入行，自小熱衷歌唱表演的Gigi，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍⋯⋯

聲生不息 炎明熹 Gigi以一身中性打扮在台上演繹自選歌曲。
一直表現不俗的GiGi在第12集唱《吻別》演出稍為失準。（圖片來源：Tvb.com）

炎明熹父母均為內地人

在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，與到場的親人都哭了出來。

聲生不息 炎明熹勇奪三獎，到場親友聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。
炎明熹勇奪三獎，到場親友以及歌唱老師聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。（圖片來源：TVB.com）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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