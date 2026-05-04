炎明熹新歌歌詞句句有骨！唱出「臨界瘋癲」內幕 暗寸合約糾紛：評論只是廢紙

炎明熹（Gigi）自復出後一舉一動都備受關注。日前Gigi在ViuTV頒獎禮上首度獻唱全新派台歌《Colors in the Air》，歌詞句句有骨，猶如一篇「內心獨白」，剖白沉寂一時期的心路歷程。年僅21歲的她，歌詞竟驚現「臨界瘋癲」、「評論只是廢紙」等字眼，被指是懶理負評，雖然曲風輕快，但更疑似是向纏繞多時的合約糾紛作出最強硬反擊！