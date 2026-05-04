炎明熹新歌歌詞句句有骨！唱出「臨界瘋癲」內幕 暗寸合約糾紛：評論只是廢紙
歌詞揭「臨界瘋癲」內幕 暗寸合約條文等同廢紙
今次Gigi新歌《Colors in the Air》被外界視為她繼《風旅》後，一份更赤裸的「內心白皮書」。歌詞開首一句「笑，至會可愛吧」，已道盡身為藝人在鎂光燈下的無奈與壓力，其後更驚爆自己曾處於「臨界瘋癲」的崩潰邊緣，可見早前被雪藏、飽受輿論壓力期間，內心絕不好過。而全首歌最震撼的一句，莫過於「條文內用評論都只是廢紙」，矛頭直指將她推向風口浪尖的合約糾紛與Haters惡評！Gigi霸氣地宣告外界的標籤與法律條文，在她眼中不過是身外物，決心要「親手編寫故事」，奪回自己人生的主導權！
網民拆解歌詞句句到肉 Gigi豁達面對外貌攻擊
事件曝光後，新歌歌詞旋即在各大討論區被洗版，大批網民替Gigi不值，並化身分析師逐句拆解！有網民直指歌詞「句句到肉」，完全是Gigi對逆境的華麗回擊。特別是對於Haters經常攻擊其外貌及造型，歌詞中一句「如何造型容貌都只是襯衣」，被網民大讚Gigi展現出超越21歲的成熟與豁達，懶理一切人身攻擊。不少樂迷認為，Gigi已建立強大的內心，看清外界評價的虛浮，惡毒留言再也無法傷害到她，更大讚這才是100%發自內心的「真話的清高」！
無視紛擾畫出絢爛未來 預告快樂地過闖出一片天
經歷種種風雨，Gigi在歌曲結尾展現出強韌的生命力。她唱到要將「那些灰色全畫上」，象徵著已接納過去被雪藏、被誤解的陰霾日子，並將其轉化為成長的養分。儘管外界期望沉重，但她最終選擇「至少要快樂地過」，並不斷重覆「I see the colors in the air」，代表她即使身處流言蜚語的塵埃中，依然能看見空氣中閃耀的色彩，決心在廢紙堆中畫出屬於自己的未來。這首充滿力量的歌曲將於5月8日正式上架，相信屆時又會掀起另一波熱潮！
炎明熹新歌歌詞全文
今次歌曲作曲人 James Wu去年為姜濤創作了歌曲《On a SunnyDay》
《 colors in the air》
作曲 ： James Wu /Psycho Ng
作詞： James Wu
笑 至會可愛吧
如常地對話
感覺到周遭 眉頭額角 的想法
怕 最怕思緒混亂地糾纏
太多的概念 每日每刻改變
臨界瘋癲
不想去知
條文內用評論都只是廢紙
去親手編寫故事
結局也未然
不好意思
如何造型容貌都只是襯衣
我的標誌 讓我
讓我向著未來發現到實現
I see the colors in the air
I see the colors in the air
I see the colors in the air
無視那紛擾 其實也不緊要
要我怎計畫
尋常面對吧
將那些灰色全畫上
若我色彩不夠明顯
也許要隨便
至少要快樂地過
就讓我
無視我 期望我 誰在晚空仰望
如一天總會發光
最要眼寶藏
來無視那那結果 讓我闖
條文內用評論都只是廢紙
去親手編寫故事
結局也未然
如何造型容貌都只是襯衣
我的標誌 讓我
讓我向著未來發現到實現
I see the colors in the air
I see the colors in the air
I see the colors in the air
無視那紛擾 其實也不緊要