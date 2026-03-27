炎明熹親解「Kuromi鼻」造型心思！大方回應內地演出觸礁真相
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炎明熹(Gigi)近日出席時尚活動時突然在鼻樑貼上Kuromi貼紙，瞬間變身「Kurogi」引爆網絡熱議！這個意外造型不但獲網民激讚「可愛爆燈」，更令人好奇背後原因。與此同時，她早前內地演出因「不可預見原因」取消一事再度成為焦點，Gigi親自回應事件始末。
炎明熹鼻樑貼Kuromi變身「Kurogi」網民激讚
炎明熹與同公司師兄師姐陳柏宇、林奕匡、黃妍一同出席時尚活動，最搶眼的莫過於她鼻樑上那張可愛的Kuromi貼紙。Gigi解釋因為鼻樑受損，為免傷口受感染所以用貼紙遮蓋，同時也當作造型的一部分。這個意外的「Kuromi鼻」造型立即在網上瘋傳，她事後更幽默地為自己改名做「Kurogi」，充滿幽默感！
網民大讚日系可愛造型100分
這個突如其來的造型變化獲得網民一致好評，紛紛留言大讚「個Kuromi Sticker好可愛！」、「好得意好得意好得意，造型100分！！」。更有網民讚賞她「Gi獨創出之優雅可愛系」，認為她成功將意外變成時尚亮點。不少粉絲表示這個造型令她看起來更加日系可愛，甚至有人說「條裙勁蝦人著，但Gigi著得好型，仲托靚咗膚色」。
炎明熹首度正式認識陳柏宇
談到今次與同公司師兄師姐合作，Gigi表示心情既緊張又興奮，更透露與陳柏宇同車前往活動現場。她坦言這次算是正式認識陳柏宇，「我哋當中都傾咗啲偈，話多唔多，話少唔少，其實都唔係傾好多，大家都有各自嘅世界，但周不時都傾一、兩句，佢係好幽默同Nice。」她又提到早前公司周年晚會時，與同門師兄師姐一起用餐玩遊戲，令她深深感受到Sony這個大家庭的溫暖。
Gigi回應內地演出觸礁原因
提到早前內地演出因「不可預見原因」而取消一事，Gigi的回應令人更加好奇真相。她表示公司有向她解釋原因，但她自己也不太清楚具體情況。「我覺得世事都不能去定奪，無嘢一定係會發生、唔發生，所以我比較順期自然。以我所知會延期，希望可以之後再表現俾大家睇。」
資料或影片來源：原文刊於新假期