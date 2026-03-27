炎明熹親解「Kuromi鼻」造型心思！大方回應內地演出觸礁真相

炎明熹(Gigi)近日出席時尚活動時突然在鼻樑貼上Kuromi貼紙，瞬間變身「Kurogi」引爆網絡熱議！這個意外造型不但獲網民激讚「可愛爆燈」，更令人好奇背後原因。與此同時，她早前內地演出因「不可預見原因」取消一事再度成為焦點，Gigi親自回應事件始末。