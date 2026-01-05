22歲炎明熹1月7日推新歌MV 傳正式宣布加盟Sony Music
炎明熹1月7日將有重大宣布
根據最新報道，炎明熹將於1月7日推出新歌MV，並同步宣布加盟Sony Music的消息。這個時間點選擇相當巧妙，正值新年伊始，象徵著她音樂事業的全新開始。自2024年因合約問題被前公司雪藏，到2025年正式離巢自立門戶，炎明熹的每一步都牽動著粉絲和業界的神經。如今傳出加盟國際大廠牌的消息，無疑為她的未來發展注入強心針。
炎明熹前年超前部署成立工作室
年僅22歲的炎明熹早已展現出驚人的商業頭腦，她在2024年2月未與TVB完約時已「舖定後路」，成立「然后工作室有限公司」。她以真名「王爖熹」作商業登記，雖然工作室另外設有3位董事，但炎明熹卻擁有全數股份，真正做到獨當一面。據悉她在九龍灣租用工作室，月租連管理費超過30,000元，加上員工工資及雜費，每月基本開銷達數萬元，可見她對事業發展的認真態度和長遠規劃。
Sony Music早有意羅致炎明熹
其實炎明熹加盟Sony Music的傳聞並非首次出現，早在去年年頭已有消息指她約滿TVB後將正式過檔Sony Music，當時雖然未獲官方證實，但業界普遍看好這個合作。Sony Music香港旗下擁有陳柏宇、林奕匡、布志綸、力臻、葉巧琳、黃妍、區子琳、小塵埃、per se等實力派歌手，炎明熹的加盟無疑將為公司增添更強聲勢，同時也為她提供更廣闊的發展平台。
師姐葉巧琳曾否認知情
有趣的是，去年9月當被問及炎明熹傳聞加盟Sony Music一事時，身為Sony旗下藝人的葉巧琳立即表示「我真係唔知冇我真係唔知」，反應相當直接。這種「不知情」的回應在娛樂圈相當常見，往往暗示著事情正在進行中但尚未公開。如今看來，葉巧琳當時的回應或許正是為了保守秘密，避免提前洩露公司的重要計劃。
網民期待炎明熹音樂新突破
消息一出，網民紛紛表達期待之情，有粉絲留言「終於等到Gigi有新動向！」、「Sony Music資源豐富，相信會為Gigi帶來更多機會」。也有樂迷分析指「國際唱片公司的製作水準和推廣資源都更勝一籌，期待聽到Gigi不同風格的音樂作品」。不過亦有聲音擔心「希望加盟大公司後不會失去原有的音樂特色」，可見大家對這位年輕歌手的未來發展既期待又關注。