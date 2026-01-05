22歲炎明熹1月7日推新歌MV 傳正式宣布加盟Sony Music

22歲炎明熹（Gigi）離巢TVB後事業發展備受關注，繼去年平安夜成功舉辦個人演唱會後，最新消息指她將於後日（1月7日）推出全新歌曲MV，同時正式宣布加盟國際唱片公司Sony Music！這個重磅消息一旦確實，將標誌著這位「樂壇小天后」正式踏上國際舞台，為其音樂事業開啟全新篇章。