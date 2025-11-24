萬千星輝2025提名 炎明熹離巢仍入圍 MV觀看次數遠超其他作品
廣告
炎明熹憑《戀上西沙》主題曲《最動人一次》獲得TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳電視歌曲獎提名，消息一出隨即引起網民熱烈討論。這位曾被無綫雪藏超過一年的「聲夢冠軍」，在離巢自立門戶後首次獲得TVB頒獎典禮提名，令不少粉絲感到意外和興奮。
炎明熹《最動人一次》MV觀看次數遠超其他作品
根據TVB今日公布的首輪提名名單，炎明熹憑《戀上西沙》主題曲《最動人一次》成功入圍最佳電視歌曲獎，與其他46首作品競逐殊榮。值得注意的是，該首歌曲的MV在網上錄得225萬觀看次數，遠遠拋離其他劇集主題曲的表現，足見其受歡迎程度。提名名單中包括多位實力派歌手的作品，如古巨基的《最好的信念》、吳業坤的《一切豁開》等，競爭相當激烈。
炎明熹自組工作室後首獲TVB提名
炎明熹自《聲夢傳奇》奪冠入行後，一直被視為「TVB金蛋」，憑藉強勁的吸金能力和在《聲生不息》的出色表現在內地打響名堂。然而，由於與無綫在續約條件上談不攏，她被雪藏超過一年，期間連台慶等大型節目也缺席。今年正式與TVB約滿後，炎明熹選擇自組「然后」工作室，解釋這個名字源於她的口頭禪「然後」，而「后」則代表「天后」的意思。
網民熱議炎明熹提名背後意義
炎明熹獲得提名的消息在網上引起廣泛討論，不少網民認為這次提名具有特別意義。有粉絲留言表示「終於等到Gigi復出有成果」，亦有人讚賞她「敢於挑戰拖糧文化，是00後整頓職場的先驅」。部分網民更認為，炎明熹在被雪藏期間仍能憑作品獲得認可，證明了她的實力和人氣。然而，也有聲音質疑她離巢後是否還會出席頒獎典禮，以及這次提名會否成為她與前東家關係的轉捩點。
最佳電視歌曲
|12. 最佳電視歌曲提名名單
|編號
|劇集/節目
|歌名
|主唱
|1
|奔跑吧!勇敢的女人們
|再度能感動嗎
|蕭正楠、吳若希
|2
|奔跑吧!勇敢的女人們
|終於走到現在
|林智樂
|3
|奔跑吧!勇敢的女人們
|好好過不好過
|谷婭溦
|4
|麻辣商驕
|日夜顛倒的主角
|戴祖儀
|5
|富貴千團
|都市傳說
|文凱婷
|6
|富貴千團
|Que Sera Sera
|譚嘉儀
|7
|痞子無間道
|明日見
|JW王灝兒
|8
|大奉打更人
|劇本殺
|張馳豪
|9
|奪命提示
|前行吧
|何晉樂 (Rock)
|10
|奪命提示
|一切豁開
|吳業坤
|11
|奪命提示
|仍然很想相信你
|連詩雅
|12
|慶餘年2
|穿越者
|譚輝智
|13
|慶餘年2
|熟悉的你
|譚嘉儀
|14
|虛擬情人
|Castle in the Air
|王敏奕
|15
|刑偵12
|我和我們
|林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾
|16
|刑偵12
|幻語
|呂喬恩
|17
|清明上河圖密碼
|有天做證
|羅啟豪
|18
|執法者們
|不想將你放下
|Supper Moment
|19
|執法者們
|Money
|周吉佩
|20
|中年好翻身
|吐氣
|黃博
|21
|麻雀樂團
|轉角
|黃洛妍
|22
|麻雀樂團
|有效日期
|黃洛妍
|23
|藏海傳
|日光之下
|張與辰
|24
|藏海傳
|藏海
|張與辰
|25
|俠醫
|最好的信念
|古巨基
|26
|俠醫
|有你出現
|黃博
|27
|俠醫
|有你出現(合唱版)
|黃博、趙浚承
|28
|俠醫
|華山論劍
|(未註明)
|29
|俠醫
|爭鋒
|李金凱
|30
|俠醫
|序章・結局
|詹天文
|31
|巨塔之后
|Deep in My Heart
|黃洛妍
|32
|巨塔之后
|What you’ve left behind
|呂喬恩
|33
|金式森林
|還剩一件未做的事
|張馳豪
|34
|金式森林
|Crystal Clear
|吳業坤
|35
|新聞女王2
|Seeds of truth
|呂喬恩
|36
|去有風的地方
|不如出走
|詹天文
|37
|Hands Up
|Hands Up
|陳芷盈、姚焯菲、鍾柔美、詹天文
|38
|中年好聲音3
|發亮
|《中年好聲音3》20強參賽者
|39
|戀上西沙
|最動人一次
|炎明熹
|40
|香港系列之原味道
|窩心的味道
|洗靖峰、黃劍文
|41
|養生之旅
|酒香
|王汛文、莊子璇
|42
|養生之旅
|女神戀愛惱
|潘靜文
|43
|女神配對計劃
|秘密的季節
|黃劍文
|44
|女神配對計劃
|在我心中,你是獨一無二
|龍婷
|45
|女神配對計劃
|過客
|戴祖儀
|46
|A.L.靈接觸
|被出軌的人
|曾子悠、何灝瀧
|47
|被出軌的人
|偷偷的愛
|蘇莉
圖片來源：東方新地、YouTube@TVB Music Group、TVB娛樂新聞台、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期