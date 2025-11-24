萬千星輝2025提名 炎明熹離巢仍入圍 MV觀看次數遠超其他作品

炎明熹憑《戀上西沙》主題曲《最動人一次》獲得TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳電視歌曲獎提名，消息一出隨即引起網民熱烈討論。這位曾被無綫雪藏超過一年的「聲夢冠軍」，在離巢自立門戶後首次獲得TVB頒獎典禮提名，令不少粉絲感到意外和興奮。