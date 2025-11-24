萬千星輝2025提名 炎明熹離巢仍入圍 MV觀看次數遠超其他作品

炎明熹憑《戀上西沙》主題曲《最動人一次》獲得TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳電視歌曲獎提名，消息一出隨即引起網民熱烈討論。這位曾被無綫雪藏超過一年的「聲夢冠軍」，在離巢自立門戶後首次獲得TVB頒獎典禮提名，令不少粉絲感到意外和興奮。

炎明熹《最動人一次》MV觀看次數遠超其他作品

根據TVB今日公布的首輪提名名單，炎明熹憑《戀上西沙》主題曲《最動人一次》成功入圍最佳電視歌曲獎，與其他46首作品競逐殊榮。值得注意的是，該首歌曲的MV在網上錄得225萬觀看次數，遠遠拋離其他劇集主題曲的表現，足見其受歡迎程度。提名名單中包括多位實力派歌手的作品，如古巨基的《最好的信念》、吳業坤的《一切豁開》等，競爭相當激烈。

炎明熹自組工作室後首獲TVB提名

炎明熹自《聲夢傳奇》奪冠入行後，一直被視為「TVB金蛋」，憑藉強勁的吸金能力和在《聲生不息》的出色表現在內地打響名堂。然而，由於與無綫在續約條件上談不攏，她被雪藏超過一年，期間連台慶等大型節目也缺席。今年正式與TVB約滿後，炎明熹選擇自組「然后」工作室，解釋這個名字源於她的口頭禪「然後」，而「后」則代表「天后」的意思。

網民熱議炎明熹提名背後意義

炎明熹獲得提名的消息在網上引起廣泛討論，不少網民認為這次提名具有特別意義。有粉絲留言表示「終於等到Gigi復出有成果」，亦有人讚賞她「敢於挑戰拖糧文化，是00後整頓職場的先驅」。部分網民更認為，炎明熹在被雪藏期間仍能憑作品獲得認可，證明了她的實力和人氣。然而，也有聲音質疑她離巢後是否還會出席頒獎典禮，以及這次提名會否成為她與前東家關係的轉捩點。

炎明熹 tvb萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb萬千星輝頒獎典禮 《最動人一次》MV觀看次數遠超其他作品（圖片來源：YouTube@TVB Music Group）
炎明熹 tvb萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb萬千星輝頒獎典禮 （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb萬千星輝頒獎典禮 《Crystal Clear》曾獲得TVB的「最佳電視歌曲」獎。（圖片來源：TVB）
炎明熹 tvb萬千星輝頒獎典禮 《Crystal Clear》曾獲得TVB的「最佳電視歌曲」獎。（圖片來源：TVB）
最佳電視歌曲

12. 最佳電視歌曲提名名單
編號 劇集/節目 歌名 主唱
1 奔跑吧!勇敢的女人們 再度能感動嗎 蕭正楠、吳若希
2 奔跑吧!勇敢的女人們 終於走到現在 林智樂
3 奔跑吧!勇敢的女人們 好好過不好過 谷婭溦
4 麻辣商驕 日夜顛倒的主角 戴祖儀
5 富貴千團 都市傳說 文凱婷
6 富貴千團 Que Sera Sera 譚嘉儀
7 痞子無間道 明日見 JW王灝兒
8 大奉打更人 劇本殺 張馳豪
9 奪命提示 前行吧 何晉樂 (Rock)
10 奪命提示 一切豁開 吳業坤
11 奪命提示 仍然很想相信你 連詩雅
12 慶餘年2 穿越者 譚輝智
13 慶餘年2 熟悉的你 譚嘉儀
14 虛擬情人 Castle in the Air 王敏奕
15 刑偵12 我和我們 林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾
16 刑偵12 幻語 呂喬恩
17 清明上河圖密碼 有天做證 羅啟豪
18 執法者們 不想將你放下 Supper Moment
19 執法者們 Money 周吉佩
20 中年好翻身 吐氣 黃博
21 麻雀樂團 轉角 黃洛妍
22 麻雀樂團 有效日期 黃洛妍
23 藏海傳 日光之下 張與辰
24 藏海傳 藏海 張與辰
25 俠醫 最好的信念 古巨基
26 俠醫 有你出現 黃博
27 俠醫 有你出現(合唱版) 黃博、趙浚承
28 俠醫 華山論劍 (未註明)
29 俠醫 爭鋒 李金凱
30 俠醫 序章・結局 詹天文
31 巨塔之后 Deep in My Heart 黃洛妍
32 巨塔之后 What you’ve left behind 呂喬恩
33 金式森林 還剩一件未做的事 張馳豪
34 金式森林 Crystal Clear 吳業坤
35 新聞女王2 Seeds of truth 呂喬恩
36 去有風的地方 不如出走 詹天文
37 Hands Up Hands Up 陳芷盈、姚焯菲、鍾柔美、詹天文
38 中年好聲音3 發亮 《中年好聲音3》20強參賽者
39 戀上西沙 最動人一次 炎明熹
40 香港系列之原味道 窩心的味道 洗靖峰、黃劍文
41 養生之旅 酒香 王汛文、莊子璇
42 養生之旅 女神戀愛惱 潘靜文
43 女神配對計劃 秘密的季節 黃劍文
44 女神配對計劃 在我心中,你是獨一無二 龍婷
45 女神配對計劃 過客 戴祖儀
46 A.L.靈接觸 被出軌的人 曾子悠、何灝瀧
47 被出軌的人 偷偷的愛 蘇莉

