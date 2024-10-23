炎明熹驚喜現身TVB台慶劇《黑色月光》粉絲擔心一原因香港版或被刪走
《黑色月光》劇情與炎明熹特別出現
台慶劇《黑色月光》是一部由楊蒨堯、林夏薇和黃翠如主演的劇集，講述了三姊妹的故事。該劇定於本月28日在TVB首播，但內地觀眾已經可以通過優酷視頻提前觀看。劇集播出後，迅速在網上引起了廣泛討論。特別是在第18集中，當三姊妹在KTV唱歌選曲時，觀眾驚喜地在電視畫面上看到了炎明熹的音樂視頻《Little Magic》。這一幕讓不少網民表示，他們非常期待在TVB的播出中能看到這首歌的完整未刪剪版。
網民估一原因香港版或被刪走
炎明熹曾在《青春本我》中飾演重要角色，並在《愛·回家之開心速遞》和《逆天奇案2》中客串。此外，她還完成了一部名為《戀上西沙》的音樂特輯，儘管該特輯尚未上映。炎明熹的音樂和演藝事業雖然受到了合約問題的影響，不過有網民就估計可能炎明熹只限於內地平台出現，到下星期無綫播出劇集時，相關片段或會遭刪走。
炎明熹出舊照感嘆：有些記憶很模糊
炎明熹近況公開，月初亦有出Po，貼出與愛寵貓貓的照片。炎明熹閒時都會在IG出keep住更新動態，早前便晒出舊照指「有些記憶很模糊，但卻很美好」，有網友猜測炎明熹可能因被雪藏風波有感而發。
炎明熹藝人資料冇咗3樣嘢
炎明熹藝人資料於8月時疑似被除名，後來重新於官網出現，不過就僅顯示咗Gigi於2021至2022年嘅資料，2023至今的工作履歷全部冇晒影！當中包括咗《逆天奇案2》的演出、新聞女王主題曲、大家樂廣告以及叱咤頒獎禮的獎項等等。
除咗工作履歷冇咗2023至2024年之外，炎明熹的工作聯絡亦與IG顯示的有出入，再次引起網民熱議！
炎明熹與無綫合約爭議持續 TVB官網1舉動正式「開刀」TVB高層4字解話
被稱為「樂壇小天后」的炎明熹（Gigi），近期與無綫電視的合約問題引起廣泛關注。雙方在合約條款上的爭議一直未有解決，其中包括Gigi要求的準時發放薪金等條件。有消息指出，如果炎明熹明年先正式滿約，如果唔簽無綫決定離開，可能需要面對超過一年的「雪藏期」，有網民更發現TVB官網1舉動正式「開刀」！
網友發現TVB網頁變動
在無綫電視的官方網站上，藝人板塊近日出現了變動。原本的藝人名單中增加了「簽約歌手」這一部分，而炎明熹的名字卻不見了，這引起了網友的猜測，認為她可能已經與無綫電視分道揚鑣。與此同時，其他與炎明熹同期的《聲夢傳奇》歌手，包括女團After Class的成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）仍然在名單之中。
炎明熹屢傳過檔「環球唱片」與AGA爭做一姐
炎明熹（Gigi）近期受到續約風波的傳聞困擾，有知情人士表示有兩家大公司對她表示興趣，其中一家疑似是「環球唱片」，計劃全力發展炎明熹在內地市場的地位。盡管有這些傳聞，但炎明熹方面暫未就此回應。
TVB高層回應炎明熹「被消失」事件
炎明熹相片在TVB官網上消失事件引起關注，TVB音樂集團的高層張仲恒對媒體回應稱「純屬誤會」。他解釋稱，這是因為公司網站正在進行更新，並不是沒有炎明熹的，會稍後上傳。張仲恒指出，炎明熹的合約還有一段時間才到期，雙方一直在進行洽談中，暗示雙方之間的關系依然穩固。
AGA大方肯定炎明熹實力
炎明熹如果簽約環球唱片，這可能會對AGA在公司中的「一姐」地位構成威脅。AGA曾是Gigi《聲夢傳奇》的導師，她表示Gigi是一位有才華的女孩，如果她加入自己的公司，會感到開心，並表示音樂無分次第，只要在音樂道路上表現出色，她都會感到高興，並祝福她。
3位聲夢小花有得唱《港姐》主題曲炎明熹1招自救
炎明熹在19歲時贏得《聲夢傳奇》第一季的冠軍，受到TVB的大力支持，憑借出色的歌唱實力一舉成名，工作量大增，曝光率遠超近年TVB藝人，被譽為「TVB金蛋」，然而，今年七月傳出炎明熹將不會續約TVB，計劃簽約其他公司，據稱這激怒了TVB，導致她工作減少，歌唱事業幾乎陷入停滯狀態。
最近一個月以來，炎明熹確實沒有出現在公開場合的幕前工作中，唯有在社交媒體上「自救」，除了與粉絲互動外，還不時上傳唱歌片段，以保持曝光率。與此相反，與炎明熹同為After Class成員的三位聲夢小花Chantel（姚焯菲）、Yumi（鐘柔美）和Windy（詹天文）則在工作上持續活躍，Yumi和Windy近期更被委以重任，與JW合唱《2024香港小姐競選》主題曲《Proud To Be A Woman》，待遇明顯有所不同。