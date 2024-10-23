炎明熹驚喜現身TVB台慶劇《黑色月光》粉絲擔心一原因香港版或被刪走

19歲的炎明熹（Gigi）自從在《聲夢傳奇》中奪冠後，迅速躍升為樂壇新星。自入行以來，她的事業發展一帆風順，被譽為「樂壇小天后」。然而，近期由於合約到期的問題，她鮮少公開露面，偶爾只在一些演出中被看到，保持著低調的形象。不過，粉絲們最近在即將播出TVB的台慶劇《黑色月光》中意外發現了她的蹤影，這一發現無疑讓她的支持者感到驚喜萬分。

