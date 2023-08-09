炎明熹3個月瘋狂出騷傳袋500萬 全憑1招身價暴升1.5倍！
炎明熹作最後衝刺 3個月瘋狂出騷傳袋500萬
炎明熹早前憑《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄，修讀科目Scheme in Fashion。即將於下個月開學的炎明熹作最後衝刺，在近3個月炎明熹在廣州、深圳、佛山等地瘋狂出騷。有傳參加了接近10場內地商演的炎明熹，在短短3個月就穩袋500萬，吸金能力超強！
全憑1招身價暴升1.5倍 出騷錢高達50萬
憑《聲夢傳奇》出道的炎明熹，自從入行以來一直深受觀眾歡迎，吸金能力亦是聲夢小花中最強。自從去年參加內地節目《聲生不息》後在內地人氣急升，現時微博粉絲人數更突破百萬。外界盛傳炎明熹現時一場內地商演出騷價高達50萬，比去年升價1.5倍。
代言、節目接踵而來
除了商演之外，身為廣告商新寵兒的炎明熹去年接下多廣告，快餐店、飲品廣告樣樣有，據知炎明熹一年廣告費高達120萬。在內地人氣高企的炎明熹亦頻頻出演多個內地綜藝節目，早前炎明熹就為了新節目《唱遊大灣區》，遠赴佛山拜師學藝，親身上陣學舞獅、唱大戲，獲師傅們大讚有天份！
炎明熹憑1招成功獲PolyU取錄
「樂壇小天后」炎明熹早前DSE放榜日直到晚上9點先上水報訊。炎明熹雖然當日沒有公佈自己DSE成績，但就開心宣佈憑《學校推薦直接取錄計劃》成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」。網民都紛紛留言支持鼓勵，仲大讚Gigi叻女！
想向大家分享一個喜訊,我成功透過《學校推薦直接取錄計劃》獲得香港理工大學取錄,修讀科目為Scheme in Fashion.
其實這消息是在六月底已獲悉,不過要在尊重及合適時間才通知大家，多謝關心！
我會在學業及歌唱事業繼續努力,希望能得到大家繼續支持！
也很感謝母校的鼎力幫助。
還有，
理工我來了……
炎明熹曾透露想入理大讀時裝設計
炎明熹曾經接受傳媒訪問時表示有想到內地廣州讀大學，不過早前接受電台訪問《舊日的足跡》時改說話，指最想升讀香港理工大學：「我希望喺一間可以讀到時裝設計嘅學校，係紅磡嘅。（理工大學？）係啊。因為我之前係中三模擬揀科，我嗰陣唔知道自己嘅目標同方向，所以就選咗時裝設計呢科。呢科有好多嘢學，我比較中意藝術方面，我平時又鐘意畫畫，我就覺得呢科係適合我。」炎明熹更表示假如以後不再當歌手，會希望成為一個優秀的時裝設計師。
不會為歌唱事業放棄升學 認為知識給予更多想象空間
炎明熹自從於《聲夢傳奇》中奪冠之後，一直受到TVB力捧，工作一浪接一浪。當被問到會否因為事業而放棄升學時，炎明熹堅決表示會堅持升學：「屋企人都有同我討論過呢個問題，我自己係比較想如果有機會就一路學習，一路唱歌。因為唱歌係我好鐘意嘅事，所以做起嚟會好幸福。但我都覺得讀書係需要嘅，可以一邊增加知識之餘，一邊唱歌就可以增加唱歌嘅知識。我都希望可以兩個一齊做嘅時候，可以增加一啲空間俾我去想象。」
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