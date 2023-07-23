炎明熹早就被理大取錄 無綫新聞引用做例子：具有過人才能的學生

早幾天是香港文憑試DSE放榜日，樂壇小天后炎明熹（Gigi）是應屆考生，不過當天她因為身處在內地並沒有回校領取成績。而炎明熹亦在當天晚上發布喜訊，雖然沒有講到考取分數多少，不過透露了憑《學校推薦直接取錄計劃》，在6月時份已成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」。