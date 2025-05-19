炎明熹傳簽超優合約轉投內地公司！被飛出《新聞女王2》 取代者係呢位聲夢歌手？
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近日隨著TVB下半即將播出的《新聞女王2》開始宣傳，許多人都想起Gigi炎明熹為第一季《新聞女王》演唱的片尾曲《Crystal Clear》，不過網民發現今次續集歌曲不變，但演唱者已經換人！
炎明熹 冇得唱《新聞女王2》片尾曲
2023年11月，Gigi為TVB台慶劇《新聞女王》獻唱片尾曲《Crystal Clear》，該曲為她首支全英文原創單曲，曾奪得TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》的「最佳電視歌曲」獎，在YouTube更有逾200萬播放次數。
在早前的年中節目巡禮中，TVB播放了《新聞女王2》宣傳片，《Crystal Clear》的旋律再次出現，不過這次不是由Gigi演唱，而是由一位尚未公開身份的女歌手獻聲，她的歌聲被網民指與《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）頗為相似。
炎明熹傳簽超優合約轉投內地公司
近日就有網台爆料，指Gigi已與一家內地娛樂公司簽訂了一份新合約，這份合約提供了三項無條件的優惠，包括：無綜藝綁定，專注於音樂發展，可拒絕參與劇集或綜藝節目；無版權壟斷，歌曲版權歸藝人所有，並允許發行國語或英語版本的歌曲；無地域限制，主力進軍內地及東南亞市場，並提供千萬級的唱片製作預算。
新專輯傳有李克勤擔任唱片監製
據該網台所指，Gigi的新專輯主題為「鳳凰涅槃」，將由李克勤擔任唱片監製，陳少琪和周耀輝將親筆填詞，而格林美歌手John Legend的團隊將負責音樂製作。
炎明熹演藝事業停擺逾半年回歸無期
現年20歲的Gigi於理工大學就讀時裝設計，由去年6月開始，已傳出她因拒絕續約而被TVB雪藏，自那以後便一直處於無工作狀態，早前她忽然情緒失控爆喊，更令粉絲擔心。
撰文：東方新地圖片來源：IG@yiminghay、TVB、IG@janees_official、IG@yiminghay_fansclub、YouTube資料或影片來源：原文刊於新假期