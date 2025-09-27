20歲炎明熹正式離巢TVB！官網資料全消失 IG突宣布重要大事 網民：終於自由

年僅20歲的「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）離巢TVB傳聞終被證實！近日有眼利網民發現，Gigi的藝人資料已從TVB官網上悄悄消失，正式結束4年賓主關係。正當粉絲議論紛紛之際，Gigi火速在社交平台宣布震撼消息，究竟她下一步有何動向？