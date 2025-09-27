20歲炎明熹正式離巢TVB！官網資料全消失 IG突宣布重要大事 網民：終於自由
TVB官網正式除名 炎明熹4年約滿走人
炎明熹與TVB結束合作關係的傳聞已久，近日終於得到證實。有細心網民在瀏覽TVB官方網站的藝人名單時，驚覺已找不到炎明熹的個人資料頁面，意味著她已被正式除名。這個時間點恰好是她於2021年9月20日勝出《聲夢傳奇》而出道滿4周年的日子，證實了她是在合約期滿後選擇不再續約，和平分手。此舉也為持續了數月的離巢猜測畫上句號，確認Gigi已恢復自由身，未來發展將由自己主導。
Gigi IG宣布華麗復出 「重新出發」
在離巢消息曝光後，炎明熹本人並未沉默，反而選擇在個人IG上高調宣布新開始，行動相當迅速。她不僅將個人頭像換成一張全新的型格照片，更上傳了一段短片，片中她以充滿自信的姿態宣告「華麗復出」。Gigi在片中向粉絲問好：「大家好，我是Gigi炎明熹，一個喜歡唱歌的女孩。很高興以一個新面貌同大家見面，未來請大家多多指教。」同時，她亦將IG個人簡介更新為簡單的「歌手」二字，象徵著她將專注於音樂事業，以獨立歌手的身份重新出發。
回顧聲夢傳奇冠軍之路 炎明熹曾被TVB力捧
自2021年以大熱姿態贏得《聲夢傳奇》總冠軍後，炎明熹的星途可謂一帆風順，火速成為TVB力捧的新一代小天后。憑藉獨特的唱腔和舞台魅力，她深受觀眾喜愛，人氣一時無兩。TVB亦為她提供了大量資源，除了推出多首個人單曲外，更安排她北上參與內地大型音樂節目《聲生不息》，成功打開內地知名度，吸納大批粉絲。這次選擇在事業高峰期離開，告別一手栽培她的電視台，其未來動向自然成為外界焦點。
粉絲湧入留言區力撐 「Gigi終於自由了」
對於炎明熹離巢並宣布獨立發展，大批粉絲及網民紛紛湧入其社交平台留言表示支持。許多人認為這對Gigi來說是好事，留言稱：「Gigi終於自由了，可以做自己想做的音樂」、「恭喜Gigi！期待你未來更精彩的發展」、「脫離大公司，前途肯定更光明」。不少粉絲都對她的新開始感到興奮，並表示會繼續支持她的所有決定。同時，也有網民開始猜測她未來的發展路向，估計她可能會更專注於內地市場，或是以獨立音樂人的身份在香港樂壇闖出一片天。
聲夢傳奇演唱會｜1.炎明熹出道齊蔭髮型成ICON
時間回到2020年尾的台慶騷，當時15歲Gigi與一眾歌手初次亮相。其後在《聲夢傳奇》首集翻唱王菲《守望麥田》已經成功吸納一大班粉絲，每場比賽亦都有亮眼演出。觀眾對炎明熹的印象除了是年紀輕輕己有紮實的唱功之外，她由參加《聲夢傳奇》開始就頂著的齊蔭髮型一直成為她的個人象徵。最後Gigi於節目總決賽奪得「專業評選大獎」、「觀眾熱選大獎」及總冠軍「傳奇新星」，成為三料冠軍！
炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行
原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，後改名王爖熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到她非常清純的一面！
聲夢傳奇演唱會｜2.炎明熹首拍青春劇《青春本我》
TVB時隔10年再製作青春校園電視劇《青春本我》， 由一眾星夢學員包括炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel) 以及鍾柔美(Yumi) 等主演，姚焯菲、炎明熹及鍾柔美合唱《#即影即友》為了配合歌曲清新及充滿少女情懷的風格！
同年11月，四名成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）組成After Class以單曲〈要為今日回憶〉出道。
聲夢傳奇演唱會｜3.炎明熹首支單曲《真話清高》一鳴驚人
2021年9月20日推出首支個人單曲《真話的清高》以個人身份正式出道，至今累計640萬點擊！同年獲得新城電台、商業電台、TVB及香港電台所頒發的四台新人獎項。炎明熹憑著她的個人魅力和實力，出道不久經已奠定了她「樂壇小天后」的地位。
聲夢傳奇演唱會｜4.炎明熹北上參加《聲生不息》爆紅4個月賺近200萬
炎明熹於2022年4月在內地錄影綜藝節目《聲生不息》中爆紅，有清息指她4個月已穩袋賺近200萬酬金，再加上入行至今接下10個廣告，吸金力強勁！
聲夢傳奇演唱會｜5.炎明熹獲理工取錄
今年7月香港文憑試DSE放榜日，同是應屆考生的Gigi向大家發布喜訊，透露憑《學校推薦直接取錄計劃》，在6月時份已成功獲得香港理工大學取錄，一圓夢想修讀心儀學科「Scheme in Fashion」，估唔到炎明熹嘅升學路亦獲得無綫新聞關注！
聲夢傳奇演唱會｜6.炎明熹飛甩齊蔭 開首個演唱會！
講到今年最大突破，就是Gigi今年10月7日在九展舉行個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》 。雖然Gigi係TVB《聲夢傳奇》出身，但今次演唱會竟然唱出兩首MIRROR成員的單曲，包括Jer的《Jonathan’s Soliloquy》和姜濤的《Dear My Friend,》。Gigi解釋之所以會選擇演唱姜濤的《Dear My Friend》是為了「送畀曾經嘅自己和愛錫自己嘅朋友」，最後仲唱到喊添！不過第二場因颱風小犬襲港而延期。
聲夢傳奇演唱會｜7.炎明熹踩過界 客串拍劇《逆天奇案2》
除了音樂方面發展，Gigi大把工作在身，她在農曆年初五客串演出《愛回家》做返自己，原來Gigi更有份在重頭劇《逆天奇案2》中客串，令粉絲相當驚喜！Gigi穿上露肩露腰上衣配短裙look在奔跑，非常吸睛！身旁還有關嘉敏及趙璧渝扶着Gigi逃離險境，身後則有人舉起Gigi炎明熹的紙牌應援。