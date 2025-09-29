炎明熹盛傳被雪藏後首現身！驚爆自組公司榮升老闆娘 親解與TVB「分手」真相？

盛傳因續約問題被TVB雪藏多時的炎明熹（Gigi），今日終於首度公開露面，一身黑色性感長裙現身音樂劇記者會，狀態大勇！Gigi在會上投下震撼彈，驚爆已跟TVB完約並自組公司「然后」榮升老闆娘，正式回復自由身。對於與舊東家的種種傳聞，她亦首度開腔回應，究竟這場「分手」是否和平收場？

炎明熹一身黑裙現身 宣布自組公司做老闆

今日炎明熹聯同葉巧琳、海兒等人出席音樂劇《一束光—高的記憶》記者會，這也是她自雪藏傳聞後首次面對傳媒。Gigi在訪問中大方承認，自己已經開設了一間小公司，名叫「然后」，希望可以親自打理自己的演藝事業。當被問到是否已是「老闆娘」身份時，她爽快答應，並笑言會努力做好這個角色。她透露公司目前規模不大，連同自己大概只有四位員工，但對於未來充滿期盼，希望能與更多有經驗的前輩合作，讓自己繼續進步。

Gigi首談與TVB分手 稱不上傷心

當被問及與TVB是否「和平分手」時，炎明熹的回答充滿玄機。她先是思考「分手究竟係咪一件和平嘅事情」，接著表示「算唔上傷心，只不過大家係以後可能會以唔同嘅方式見面」。言語間似乎暗示雙方關係並非決裂，未來仍有合作空間。Gigi補充道，如果將來有機會重返TVB工作，她會感到非常開心，因為自己很捨不得電視台裡的朋友和同事，態度相當大方，為雙方關係留下了一線空間。

回帶雪藏風波 樂易玲曾暗指忘本

早前炎明熹因續約問題與TVB陷入僵局，一度絕跡於公開活動，因而傳出被雪藏的消息。當時高層樂易玲在訪問中一番「亡本論」，更被外界解讀為暗指Gigi忘恩負義，令事件火上加油。今日被問及此事，Gigi坦言有看過相關報導，但她澄清說「佢冇話係我」，並形容自己的情緒像一條直線，不會有太大波瀾。她表示自己20年來只發過兩次大脾氣，暗示雪藏風波並未對她造成太大情緒困擾。

網民一面倒力撐炎明熹 讚選擇自己方向正確

記者會上有傳媒提到，在雪藏風波期間，不少網民都一面倒力撐炎明熹，認為她選擇自己的發展方向是正確的決定。對此，Gigi表現得相當成熟，她大方回應指「我覺得大家嘅呢一個觀點與角度都可以好唔同」，並認為作為公眾人物，被大眾討論是正常不過的事。她更笑著鼓勵大家「講多啲我啦」，顯示出她對外界言論的豁達態度，感謝大家對她的關注和支持。

炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
炎明熹 tvb （圖片來源：東方新地）
