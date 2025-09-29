炎明熹盛傳被雪藏後首現身！驚爆自組公司榮升老闆娘 親解與TVB「分手」真相？

盛傳因續約問題被TVB雪藏多時的炎明熹（Gigi），今日終於首度公開露面，一身黑色性感長裙現身音樂劇記者會，狀態大勇！Gigi在會上投下震撼彈，驚爆已跟TVB完約並自組公司「然后」榮升老闆娘，正式回復自由身。對於與舊東家的種種傳聞，她亦首度開腔回應，究竟這場「分手」是否和平收場？