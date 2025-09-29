炎明熹盛傳被雪藏後首現身！驚爆自組公司榮升老闆娘 親解與TVB「分手」真相？
盛傳因續約問題被TVB雪藏多時的炎明熹（Gigi），今日終於首度公開露面，一身黑色性感長裙現身音樂劇記者會，狀態大勇！Gigi在會上投下震撼彈，驚爆已跟TVB完約並自組公司「然后」榮升老闆娘，正式回復自由身。對於與舊東家的種種傳聞，她亦首度開腔回應，究竟這場「分手」是否和平收場？
炎明熹一身黑裙現身 宣布自組公司做老闆
今日炎明熹聯同葉巧琳、海兒等人出席音樂劇《一束光—高的記憶》記者會，這也是她自雪藏傳聞後首次面對傳媒。Gigi在訪問中大方承認，自己已經開設了一間小公司，名叫「然后」，希望可以親自打理自己的演藝事業。當被問到是否已是「老闆娘」身份時，她爽快答應，並笑言會努力做好這個角色。她透露公司目前規模不大，連同自己大概只有四位員工，但對於未來充滿期盼，希望能與更多有經驗的前輩合作，讓自己繼續進步。
Gigi首談與TVB分手 稱不上傷心
當被問及與TVB是否「和平分手」時，炎明熹的回答充滿玄機。她先是思考「分手究竟係咪一件和平嘅事情」，接著表示「算唔上傷心，只不過大家係以後可能會以唔同嘅方式見面」。言語間似乎暗示雙方關係並非決裂，未來仍有合作空間。Gigi補充道，如果將來有機會重返TVB工作，她會感到非常開心，因為自己很捨不得電視台裡的朋友和同事，態度相當大方，為雙方關係留下了一線空間。
回帶雪藏風波 樂易玲曾暗指忘本
早前炎明熹因續約問題與TVB陷入僵局，一度絕跡於公開活動，因而傳出被雪藏的消息。當時高層樂易玲在訪問中一番「亡本論」，更被外界解讀為暗指Gigi忘恩負義，令事件火上加油。今日被問及此事，Gigi坦言有看過相關報導，但她澄清說「佢冇話係我」，並形容自己的情緒像一條直線，不會有太大波瀾。她表示自己20年來只發過兩次大脾氣，暗示雪藏風波並未對她造成太大情緒困擾。
網民一面倒力撐炎明熹 讚選擇自己方向正確
記者會上有傳媒提到，在雪藏風波期間，不少網民都一面倒力撐炎明熹，認為她選擇自己的發展方向是正確的決定。對此，Gigi表現得相當成熟，她大方回應指「我覺得大家嘅呢一個觀點與角度都可以好唔同」，並認為作為公眾人物，被大眾討論是正常不過的事。她更笑著鼓勵大家「講多啲我啦」，顯示出她對外界言論的豁達態度，感謝大家對她的關注和支持。
