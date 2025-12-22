炎明熹化身攣毛壞女孩 貼身上衣騷纖腰 下身極兇猛引熱議

炎明熹突然大變身挑戰Y2K壞女孩造型，距離平安夜音樂會僅剩兩天，這位清純歌手竟然在社交平台分享充滿玩味的前衛穿搭，上身純情下身兇猛的反差造型立即引起網民熱議。從音樂劇《一束光—高錕的記憶》的文藝形象，到如今的千禧年代街頭風格，Gigi的造型轉變讓粉絲大感驚喜。