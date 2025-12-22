炎明熹化身攣毛壞女孩 貼身上衣騷纖腰 下身極兇猛引熱議
炎明熹突然大變身挑戰Y2K壞女孩造型，距離平安夜音樂會僅剩兩天，這位清純歌手竟然在社交平台分享充滿玩味的前衛穿搭，上身純情下身兇猛的反差造型立即引起網民熱議。從音樂劇《一束光—高錕的記憶》的文藝形象，到如今的千禧年代街頭風格，Gigi的造型轉變讓粉絲大感驚喜。
炎明熹電攣毛挑戰千禧復古風
炎明熹在社交平台分享多張造型前衛的照片，她把一頭長髮電攣，身穿印有懷舊電子產品圖案的網紗上衣，搭配藍色抽繩褲及心形吊飾，頭戴鮮黃色毛帽，手持色彩鮮明的玩具槍。整體造型充滿千禧年代街頭時尚感，與她平日的清純形象形成強烈對比。最搶眼的是她腳下套上一雙狼爪鞋，上身純情下身兇猛的搭配別具一格，展現出前所未見的壞女孩魅力。
Gigi坦言努力駕馭新風格獲圈中人力撐
面對如此大膽的造型轉變，炎明熹在帖文中謙虛留言「我會嘗試努力駕馭這個風格的😭🙏🏻但是很感謝你們！」顯示她對這次造型挑戰既興奮又緊張。照片一出即引起圈中人關注，陳煒表示是「Lovely Stylish」，衛蘭則說「Girl I love this﹗」，可見她的新造型獲得同行認可。這次造型轉變被視為她為即將舉行的《風之旅My Voyage Goes On》音樂會作預熱，讓粉絲對演出內容更加期待。
網民熱議炎明熹造型多元化突破
炎明熹的Y2K造型照片在網上瘋傳，不少粉絲大讚她十分有型，勇於嘗試任何風格，造型多元化令人刮目相看。有網民表示「Gigi真係好敢試，從清純到壞女孩都hold到」，亦有人認為「呢個造型好適合佢，有種反差萌的感覺」。部分網民更期待她在平安夜音樂會上會否延續這種前衛風格，為演出帶來更多驚喜元素。
資料或影片來源：原文刊於新假期