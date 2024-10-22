台男成功媾掂烏克蘭18歲索女 憑3點贏得芳心 網民爆笑錯重點：東方昇嚟嘅
廣告
又多一個浪漫愛情故事出現了！一名18歲的烏克蘭正妹Julia，特地隻身飛到台灣生活並決定向男友求婚，佢仲大讚台灣男友3大特點，才讓她決定遠離家鄉、勇敢追愛！不過唔少網友睇完合照後，錯曬重點！
一頭金髮、長相清秀、聲音甜美的烏克蘭女孩Julia，出生於烏克蘭，10歲以後就到波蘭生活，但初期因不會說波蘭語而遭到欺凌，後來選擇線上進修才結束被霸凌的生活。有一天和朋友到餐廳吃飯，認識了台灣男友，漸漸熟識之後才開始交往。另外，她覺得台灣很美而且很友善，甚至男友家人也非常關心她，還常常擔心她吃不飽，讓她很驚訝，從來沒有體驗過這樣的待客之道。
3點令女神完全愛上對方：從來冇遇過似佢咁了解我嘅人
而至於男友哪一點吸引她，讓她願意不辭千里飛到台灣，她表示，男友是個懂得傾聽的好聽眾，也會給她許多認真建議，最關鍵的就是男友不害怕與文化背景迥異的人交往。基於以上3點，讓她完全愛上對方，她直說從來沒遇過那麼了解自己的人：「這就是為什麼我不害怕一個人來台灣跟他在一起」。
網民：東方昇嚟嘅
睇完呢個咁勵志嘅愛情故事之後，唔少網民錯重點，發現男主角意外撞樣《100毛》主持東方昇！眾人紛紛回應：「東方昇嚟嘅」、「明明就係東方昇」、「原來關條⋯⋯⋯⋯褲鏈事」
圖片來源：IG@yula_nov、網上圖片、IG@wong_kar_wai