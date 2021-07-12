57歲張耀揚孖特別嘉賓拍抖音 東星 洪興私下隊酒狂歡
現年57歲的張耀揚曾於電影《古惑仔》系列飾演反派角色「烏鴉」而深入民心，雖然已年過半百，但張耀揚愈老愈型，而近日張耀揚就在抖音再與網友互動，期間更見到另一位「古惑仔」，旋即掀起網友回憶！
編輯：東方新地｜圖片：連登、張耀揚影迷俱樂部＠微博｜原文：新monday
張耀揚孖特別嘉賓拍抖音
當年憑著《古惑仔》系列中，飾演「東星」頭馬「烏鴉」而爆紅，雖然現時張耀揚已年過半百，但依然型到爆，仲時常開抖音與網友互動，分享近況。而日前，張耀揚開抖音先同好友講生日快樂，期間有隻手出現在鏡頭前，原來與張耀揚相聚的正是在電影《古惑仔》系列中飾演「山雞」的陳小春，不少網友看到後都即時憶起電影中畫面。
張耀揚現時定居澳門 投資賭場生意
淡出幕前多年的張耀揚至今有不少粉絲影迷，網上不時流出「烏鴉」的近照。張耀揚積極健身Keep Fit，相當有型。現時他又把一頭長白髮束起，外表完全不輸一眾年輕小生。近年都活躍在澳門搞生意的張耀揚，早前與友人飯局被集郵，身形弗到漏，粗壯的手臂幾乎撐爆白恤衫！張耀揚退出幕前超過10年，有指他與百億富商合作投資賭場生意。相中見到張耀揚手上戴著價值約6位數字的名錶，又手持酒杯，似是身處應酬場合。
張耀揚與年輕25歲的女友熱戀
有指張耀揚在澳門結識了比他年輕25歲的女友「淼淼」，他曾揚言早已視對方為結婚對象。從張耀揚近照中，見到左手無名指戴上戒指，似乎張耀揚已升呢成為人夫，正式封盤。
張耀揚與張敏積極行善 內地派錢
張耀揚以演繹反派及黑幫人物而廣為人知，外號包括烏鴉、瀟灑哥和愛我啤酒。他在1986年被林嶺東發掘，拍攝《龍虎風雲》，其後轉至電影圈發展，一共拍了大約90部電影。張耀揚更在2000年憑《鎗火》奪得香港電影金紫荊獎《最佳男配角》，演技獲得肯定。而早前他與曾合作《逃學威龍》的Miss Ho張敏齊齊現身，在青海玉樹做善事，更落力落腳托米、派錢。
即刻睇返張耀揚《愛我啤酒》：
懷念當年烏鴉哥英姿的人，不妨看看以下《古惑仔》來回味！
https://youtu.be/3WlTVckD3N8