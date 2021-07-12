57歲張耀揚孖特別嘉賓拍抖音 東星 洪興私下隊酒狂歡

現年57歲的張耀揚曾於電影《古惑仔》系列飾演反派角色「烏鴉」而深入民心，雖然已年過半百，但張耀揚愈老愈型，而近日張耀揚就在抖音再與網友互動，期間更見到另一位「古惑仔」，旋即掀起網友回憶！

編輯：東方新地｜圖片：連登、張耀揚影迷俱樂部＠微博｜原文：新monday