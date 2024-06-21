無人之境｜Candy王家晴新劇中演惡老師 戲外與小演員打成一片！
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ViuTV原創劇《無人之境》將由下周一（24日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集主題新鮮，故事講述一位平凡上班族，因為熱愛玩無人機，而無意中得知各家各戶不為人知的秘密。
無人之境1-15集劇情劇透
Candy王家晴新劇中演惡老師 戲外與小演員打成一片
COLLAR成員王家晴（Candy）劇中飾演一位幼稚園老師，而為了演好角色，Candy於首次排戲前已做足功課。她的劇本被幕後人員以「七彩繽紛」來形容，因為每頁都寫滿各式各樣的小筆記。除此之外，Candy為角色寫了整整兩頁紙的自述，希望藉此可以更加了解角色的內心世界，超有心機做準備！
Candy劇中不少戲份都與小朋友一起拍攝，其中一幕Candy需要擺出老師的威嚴，責備由小演員劉岦翹飾演的學生。由於Candy太入戲，嚇怕了岦翹，令岦翹曾經有一段時間，完全不敢跟Candy聊天。後來Candy積極與岦翹打破隔閡，二人最終和好，岦翹更主動親近Candy，Candy亦成功與小朋友打成一片。
至於岦翹劇中的角色就需要長時間扁嘴，現實中他卻是個活潑開朗的小朋友，所以roll機時經常忍不住笑，幕後人員都要不時提醒他要扁嘴。不過，岦翹純真的回答逗得全場哈哈大笑：「我喺現場好開心喎，我唔想扮唔開心！」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：ViuTV