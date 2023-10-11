無制限探險隊｜《造星4》咖喱跟Mike導去非洲做隊醫 上山下海著埋比堅尼

「Mike導」劉諾衡由2021年開始計劃，到今年終於成事的節目《無制限探險隊》，即將在10月18日晚10:30於ViuTV首播，今次節目的主持陣容有「小薯茄」程人富、P1X3L成員Marco（葉振弘）同《全民造星4》參賽者「咖喱」黃雅慧（Kelly），作為今次唯一幕前女成員，咖喱不但要兼任埋隊醫身份，仲要跟住Mike導上山下海，著埋比堅尼出鏡！