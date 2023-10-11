無制限探險隊｜《造星4》咖喱跟Mike導去非洲做隊醫 上山下海著埋比堅尼
無制限探險隊｜29歲咖喱 首次公開著泳衣拍節目
ViuTV日前釋出《無制限探險隊》約3分多鐘的預告片，片中焦點除了有Marco狂嘔2次和程人富露點外，作為今次Mike導麻甩班底中唯一的幕前女成員，「咖喱」黃雅慧亦引起不少網民關注，特別是其中一幕見到咖喱首次公開著黑色比堅尼游水，更睇到網民嘩嘩聲！
無制限探險隊｜跟Mike導玩盡非洲5國
今次Mike導帶隊去非洲，由6月30日出發，拍到8月20日返港，足足50日的旅程，玩盡非洲5國，包括南非、烏干達、肯亞、埃塞俄比亞和坦桑尼亞，Mike導更講到明唔係「食買玩」旅遊特輯，而係要為拍攝「黃金畫面」而搵命搏，難怪要埋隊醫咖哩嚟幫拖。
無制限探險隊｜網民勁讚組合好新鮮
網民都話對《無制限探險隊》非常期待：「玩到嘔都拍埋出嚟，應該係電視史上第一個旅遊節目係咁」、「程人富加咖喱加Marco，呢個組合好新鮮！」、「Mike導之前講過最想拍Discovery Channel嘅野，替你開心，真係做到」、「睇預告都覺得好痴線」、「大癲，respect！」等等。
無制限探險隊｜咖喱曬燶變「港版濱崎步」
不過有網民就不滿預告片得太少咖喱的鏡頭：「我要咖喱啲黃金畫面啊，點解你畀啲獅子既金蛋畫面我！」亦有網民擔心咖喱去完非洲會曬到燶，變成「黑咖喱」或者「港版濱崎步」，連咖喱在結束今次非洲之旅時，都搞笑容自己：「返黎變咗黑漆漆圓滾滾！」
即睇《無制限探險隊》預告：
咖喱入行前做醫生為比賽辭職
現年29歲的「咖喱」黃雅慧（Kelly）入行前職業是醫生，曾在瑪麗醫院及屯門醫院任職，更做過約兩個月急症室醫生，2021年為參加ViuTV選秀節目《全民造星4》辭去醫生一職，但在首輪即被淘汰，之後被復活，去到第三輪再被淘汰，最終於40強止步，現時未有再做公立醫院醫生，改為在私人醫美機構任職，亦有兼做藝人的工作，包括去年曾演出古巨基和Edan呂爵安的《飄流教室》MV，今年又有份主持ViuTV資訊節目《我想身體健康》。
《全民造星4》小丑女造型驚艷網民
當年《全民造星4》中咖喱的表現不算太突出，不過她有一種擅長照顧別人的親和力，不少網民都希望她最後可以成為女團的一員，更指她有「女團隊長」的架勢！可惜來到第三輪淘汰賽，咖喱卻入了導師梁祖堯B3組的「死亡名單」，雖然她在第三輪比賽表現不俗，尤其指定表演中，咖理以小丑女的造型亮相，令導師、評判都非常驚喜，可惜面對實力超晒班的A5組，咖喱只能飲恨離場。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！