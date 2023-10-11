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無制限探險隊｜《造星4》咖喱跟Mike導去非洲做隊醫 上山下海著埋比堅尼

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「Mike導」劉諾衡由2021年開始計劃，到今年終於成事的節目《無制限探險隊》，即將在10月18日晚10:30於ViuTV首播，今次節目的主持陣容有「小薯茄」程人富、P1X3L成員Marco（葉振弘）同《全民造星4》參賽者「咖喱」黃雅慧（Kelly），作為今次唯一幕前女成員，咖喱不但要兼任埋隊醫身份，仲要跟住Mike導上山下海，著埋比堅尼出鏡！

無制限探險隊 Mike導籌備2年終於夢想成真，成功帶領團隊到非洲拍攝節目《無制限探險隊》。
Mike導籌備2年終於夢想成真，成功帶領團隊到非洲拍攝節目《無制限探險隊》。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 咖喱成為了今次節目唯一幕前女成員。
咖喱成為了今次節目唯一幕前女成員。（圖片來源：IG@curry_wnw）

無制限探險隊｜29歲咖喱 首次公開著泳衣拍節目

ViuTV日前釋出《無制限探險隊》約3分多鐘的預告片，片中焦點除了有Marco狂嘔2次和程人富露點外，作為今次Mike導麻甩班底中唯一的幕前女成員，「咖喱」黃雅慧亦引起不少網民關注，特別是其中一幕見到咖喱首次公開著黑色比堅尼游水，更睇到網民嘩嘩聲！

無制限探險隊 咖喱做隊醫，件衫貼住個紅十字！
咖喱做隊醫，件衫貼住個紅十字！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
無制限探險隊 估唔到去到非洲都要玩探靈，嚇到咖喱花容失色！
估唔到去到非洲都要玩探靈，嚇到咖喱花容失色！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
無制限探險隊 仲首次挑戰著三點式泳衣出鏡！
仲首次挑戰著三點式泳衣出鏡！（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）

無制限探險隊｜跟Mike導玩盡非洲5國

今次Mike導帶隊去非洲，由6月30日出發，拍到8月20日返港，足足50日的旅程，玩盡非洲5國，包括南非、烏干達、肯亞、埃塞俄比亞和坦桑尼亞，Mike導更講到明唔係「食買玩」旅遊特輯，而係要為拍攝「黃金畫面」而搵命搏，難怪要埋隊醫咖哩嚟幫拖。

無制限探險隊 玩盡非洲5國。
玩盡非洲5國。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 唔少得Mike導曬肌。
唔少得Mike導曬肌。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
無制限探險隊 Marco連環嘔最搶Fo。
Marco連環嘔最搶Fo。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）
無制限探險隊 程人富除剩低褲出鏡。
程人富除剩低褲出鏡。（圖片來源：《無制限探險隊》截圖）

無制限探險隊｜網民勁讚組合好新鮮

網民都話對《無制限探險隊》非常期待：「玩到嘔都拍埋出嚟，應該係電視史上第一個旅遊節目係咁」、「程人富加咖喱加Marco，呢個組合好新鮮！」、「Mike導之前講過最想拍Discovery Channel嘅野，替你開心，真係做到」、「睇預告都覺得好痴線」、「大癲，respect！」等等。

無制限探險隊 程人富加咖喱加Marco嘅組合，獲網民勁讚好有新鮮感。
程人富加咖喱加Marco嘅組合，獲網民勁讚好有新鮮感。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 網民對今次節目好期待。
網民對今次節目好期待。（圖片來源：IG@chingyanfu）

無制限探險隊｜咖喱曬燶變「港版濱崎步」

不過有網民就不滿預告片得太少咖喱的鏡頭：「我要咖喱啲黃金畫面啊，點解你畀啲獅子既金蛋畫面我！」亦有網民擔心咖喱去完非洲會曬到燶，變成「黑咖喱」或者「港版濱崎步」，連咖喱在結束今次非洲之旅時，都搞笑容自己：「返黎變咗黑漆漆圓滾滾！」

無制限探險隊 IG反而有鏡頭以外嘅睡相。
IG反而有鏡頭以外嘅睡相。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 有小背心Look。
有小背心Look。（圖片來源：IG@soaplau）
無制限探險隊 咖喱指自己去完非洲黑咗又圓咗！
咖喱指自己去完非洲黑咗又圓咗！（圖片來源：IG@curry_wnw）

即睇《無制限探險隊》預告：

咖喱入行前做醫生為比賽辭職

現年29歲的「咖喱」黃雅慧（Kelly）入行前職業是醫生，曾在瑪麗醫院及屯門醫院任職，更做過約兩個月急症室醫生，2021年為參加ViuTV選秀節目《全民造星4》辭去醫生一職，但在首輪即被淘汰，之後被復活，去到第三輪再被淘汰，最終於40強止步，現時未有再做公立醫院醫生，改為在私人醫美機構任職，亦有兼做藝人的工作，包括去年曾演出古巨基和Edan呂爵安的《飄流教室》MV，今年又有份主持ViuTV資訊節目《我想身體健康》。

無制限探險隊 參賽時嘅咖喱。
參賽時嘅咖喱。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 咖喱很有大家姐的風範。
咖喱獲讚好有大家姐風範。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
無制限探險隊 入行前是醫生。
入行前是醫生。（圖片來源：全民造星4@ViuTV第7集截圖）
無制限探險隊 外形亦很亮眼。
外形亦很亮眼。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
無制限探險隊 咖喱在40強止步。
可惜在《全民造星4》40強止步。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

《全民造星4》小丑女造型驚艷網民

當年《全民造星4》中咖喱的表現不算太突出，不過她有一種擅長照顧別人的親和力，不少網民都希望她最後可以成為女團的一員，更指她有「女團隊長」的架勢！可惜來到第三輪淘汰賽，咖喱卻入了導師梁祖堯B3組的「死亡名單」，雖然她在第三輪比賽表現不俗，尤其指定表演中，咖理以小丑女的造型亮相，令導師、評判都非常驚喜，可惜面對實力超晒班的A5組，咖喱只能飲恨離場。

無制限探險隊 咖喱小丑女打扮，展現出自己的另一面。
咖喱的小丑女打扮，展現出自己另一面。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
無制限探險隊 咖喱小丑女打扮，展現出自己的另一面。
表演《狂人日記》，可惜最終仍被淘汰。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
無制限探險隊 去年曾演出古巨基和Edan呂爵安的《飄流教室》MV。
去年曾演出古巨基和Edan呂爵安的《飄流教室》MV。（圖片來源：《飄流教室》MV截圖）
無制限探險隊 MV中咖喱有美少女戰士和小背心造型。
MV中咖喱有美少女戰士和小背心造型。（圖片來源：《飄流教室》MV截圖）
無制限探險隊 今年又同Ash、強尼一齊主持ViuTV節目《我想身體健康》。
今年又同Ash、強尼一齊主持ViuTV節目《我想身體健康》。（圖片來源：《我想身體健康》截圖）
無制限探險隊 IG有長腿照。
IG有長腿照。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 仲有半身泳衣照。
仲有半身泳衣照。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 仲有跳舞Look。
仲有跳舞Look。（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 不時大派福利！
不時大派福利！（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊 呢輯金魚加白紗寫真照就最有睇頭！
呢輯金魚加白紗寫真照就最有睇頭！（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊
（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊
（圖片來源：IG@curry_wnw）
無制限探險隊
（圖片來源：IG@curry_wnw）

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撰文：東方新地圖片來源：《無制限探險隊》截圖、IG@soaplau、IG@curry_wnw、《全民造星4》截圖、《飄流教室》MV截圖、《我想身體健康》截圖資料或影片來源：YouTube@ViuTV

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