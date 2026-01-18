無窮之路 V｜直擊全球最高鐵路橋！揭秘抗17級颱風「同層設計」

陳貝兒（Janis）在《無窮之路 V》最新一集來到全國唯一高鐵未通車的地級市舟山，直擊世界級工程「西堠門特大橋」！這座全球最高跨度鐵路橋竟能抵禦17級颱風，全靠獨創設計。究竟工程團隊如何克服強風挑戰，建成這座海上巨龍？