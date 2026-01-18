無窮之路 V｜直擊全球最高鐵路橋！揭秘抗17級颱風「同層設計」
陳貝兒（Janis）在《無窮之路 V》最新一集來到全國唯一高鐵未通車的地級市舟山，直擊世界級工程「西堠門特大橋」！這座全球最高跨度鐵路橋竟能抵禦17級颱風，全靠獨創設計。究竟工程團隊如何克服強風挑戰，建成這座海上巨龍？
陳貝兒見證西堠門特大橋 創新設計硬撼17級颱風
Janis在節目中帶觀眾來到舟山市，一探甬舟鐵路的其中一項關鍵工程——「西堠門特大橋」。這座大橋全長達1,488米，是現時世界上跨度最高的鐵路橋，技術要求極高。由於當地屬沿海地區，經常受颱風吹襲，抗風能力成為工程最大挑戰。為此，工程團隊破天荒採用「公路鐵路同層設計」，將橋面拉闊至68米，中間行駛高鐵，兩側則為公路。更關鍵的是橋身加入了透風設計，能有效抵禦超過17級颱風的恐怖風力（風速每秒44.8米），其堅固程度令Janis嘖嘖稱奇，畫面相當震撼。
建橋神器「大橋海鷗號」登場 吊起2,400架車重量
要建成如此宏偉的大橋，除了頂尖設計，施工效率亦是關鍵。節目介紹了團隊專門研發的建橋重器——「大橋海鷗號」起重船。這部海上巨無霸的吊運能力極其驚人，可將重達3,600噸的重物（相當於2,400輛小型汽車的總重量）一次過吊到30層樓的高度。有了這件「神器」，團隊可以直接吊起巨大的橋墩墩身等部件進行安裝，相比昔日需要將部件切割成小段、逐件吊起的做法，大大提升了建橋效率，是整個超級工程得以順利推進的幕後功臣。
舟山告別無高鐵歷史 甬舟鐵路打通最後一哩路
舟山市作為全國最後一個高鐵未能通達的地級市，其交通網絡一直有待完善。隨著「西堠門特大橋」等一系列超級工程的推進，連接寧波與舟山的「甬舟鐵路」正逐步由藍圖變為現實。這條鐵路不僅代表著中國頂尖的基建實力，更承載著舟山全市居民的期望。待鐵路全面通車後，將徹底改寫舟山「無高鐵」的歷史，將其納入全國高鐵網絡，為當地民生及經濟發展注入全新動力，意義非凡。
