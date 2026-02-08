無窮之路 V—智⾏無疆｜陳貝兒驚嘆敦煌「外星基地」 揭太陽能24小時發電驚人秘密！

主持人陳貝兒（Janis）在《無窮之路 V—智⾏無疆》中，再次帶觀眾大開眼界，這次她來到敦煌一個極具未來感的發電站，面對上萬塊巨型鏡子自動追蹤太陽的奇景，Janis忍不住驚呼似到了外星基地！這個神秘的「基地」原來是中國最前瞻的能源設施之一，它不但場面壯觀，更破解了太陽能發電的百年難題，究竟它是如何做到24小時不停發電？