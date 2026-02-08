無窮之路 V—智⾏無疆｜陳貝兒驚嘆敦煌「外星基地」 揭太陽能24小時發電驚人秘密！
陳貝兒直擊萬塊巨鏡 驚呼似足外星基地
Janis到訪的是位於敦煌的100MW熔鹽塔式光熱發電站，現場超過一萬塊「定日鏡」自動追蹤著太陽，並將陽光精準地匯聚到中央的高塔上，形成一幅極具科幻感的畫面，難怪Janis會笑言：「似到了外星基地。」敦煌首航節能新能源有限公司總經理劉福國解釋，敦煌除了是古絲綢之路名城，現在更是全國最大的綠色能源陣地之一，因為這裡每年日照時數超過3,000小時，為這種前瞻的能源構想提供了絕佳的天然條件。
總經理劉福國解畫：「一個鐘發電夠你用40年」
總經理劉福國隨後揭開了這個「外星基地」的運作秘密。他指出，上萬塊定日鏡將陽光聚焦到中央吸熱塔，塔內的特殊吸熱器會將光的熱能傳送給不斷流動的熔鹽，將其加熱至大約560度高溫。這些高溫熔鹽再將熱能傳給水，推動發電機發電。最驚人的是劉福國的比喻，他稱：「我們這台機組是每小時最高發電量是10萬度電，一個月一個家庭用200度電的話，10萬度電夠這個家庭大約用40年。」這個生動的說法，讓觀眾瞬間理解其恐怖的發電效率。
熔鹽發電技術大拆解 破解太陽能夜晚失效痛點
這個設計最革命性之處，是徹底解決了傳統太陽能「看天吃飯」、入夜或陰天便失效的痛點。劉福國解釋，被加熱的熔鹽本身就是一個巨大的「熱能電池」，即使太陽下山後，儲存的熱力依然可以持續推動發電，實現24小時不間斷供電。而釋放完熱力的熔鹽，會回流到吸熱塔的頂部循環再用，形成一個高效且環保的能源閉環。這項技術無疑是太陽能發電領域的一大突破，為全球能源轉型提供了新的可能性。
網民洗版激讚：「科幻片咁樣！」
這座未來感十足的發電站畫面一出，立即引爆網民討論，不少人被其超現實的景象所震撼，洗版留言激讚：「呢個畫面真係好癲，唔講以為係拍緊科幻片！」、「成萬塊鏡跟住太陽轉，太壯觀了！」其驚人的發電原理和效率更讓網民大開眼界：「原來太陽能可以夜晚都發到電，長知識了！」、「一個鐘頭發嘅電夠用40年？太誇張了吧，簡直係黑科技！」、「中國嘅科技發展真係一日千里，好勁！多謝Janis帶我哋睇呢啲咁震撼嘅嘢！」