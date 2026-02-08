無窮之路 V—智⾏無疆｜陳貝兒勇闖甘肅「風電王國」 揭中國10年稱霸全球真相！

最新一輯《無窮之路 V—智⾏無疆》中，主持人陳貝兒（Janis）帶領觀眾深入中國綠能心臟地帶，直擊甘肅瓜州的「風電王國」！放眼望去，數之不盡的巨型風車在戈壁上轉動，場面極度震撼。Janis被眼前的景象深深吸引，據指中國生產的風電裝備已佔全球市場七成，究竟這股「綠色力量」是如何在短短十年間席捲全球？