無窮之路 V—智⾏無疆｜陳貝兒勇闖甘肅「風電王國」 揭中國10年稱霸全球真相！
陳貝兒直擊萬台風機 畫面極震撼
節目中，陳貝兒與攝製隊乘車深入甘肅瓜州，沿途盡是壯觀的風車陣，被譽為「風電王國」實在當之無愧。Janis帶大家參觀了當地的百萬千瓦新風機試驗場，訪問了風電機組試驗場負責人于雲升。于雲升自豪地介紹，場內每一台風機都蘊含著驚人能量，他指：「每台風機每小時可產生逾8,000度電。」這個數字不僅讓Janis驚訝，更讓觀眾對風力發電的效率有了全新的認識，單單一個試驗場的發電能力已超乎想像。
負責人于雲升解密：「一部新機等於十幾部舊機」
面對如此高效的發電能力，負責人于雲升進一步解密背後的技術躍進。他憶述20年前中國風力發電剛起步時，主流機型僅為750千瓦的風機，但如今已演變為單機容量高達8,340千瓦的龐然大物。于雲升強調：「單單一部已可取代十多部舊式風機。」這驚人的技術迭代，正是中國風電產業高速發展的縮影。在過去10年，中國不僅憑藉規模化生產佔據全球七成市場，更成功推動全球每度風電成本大幅降低60%，成為行業的領軍者。
2025年數據揭秘 中國風電影響全球格局
中國的綠色能源雄心不止於此。根據資料，截至2025年，中國風電與太陽能發電的總裝機容量已驚人地突破17億千瓦。這些清潔能源與其他可再生能源合力，支撐起全國近四成的用電需求，徹底改變了國家的能源結構。更重要的是，這股綠色力量每年貢獻約26億噸的二氧化碳減排，佔據全球可再生能源總減排量的41%，成為影響全球氣候格局的關鍵力量，而瓜州「風電王國」的每一度電，都在為這個宏大目標作出貢獻。
網民睇到嘩嘩聲：「真係好似去咗未來！」
節目播出後，瓜州「風電王國」的壯觀景象隨即在網上引發熱議，網民紛紛洗版留言，大讚畫面震撼。不少網民表示：「好誇張，成個山都係風車，好似去咗未來世界咁！」、「原來我哋國家嘅科技已經去到呢個地步，真係好自豪！」亦有觀眾大讚主持人：「多謝陳貝兒帶我哋睇到平時睇唔到嘅嘢，呢個節目好有意義。」當中，風機的驚人產量最讓網民咋舌：「每小時8,000度電，個數字勁到唔識反應！」、「唔止係發電，仲幫地球減排，呢啲先係真正嘅超級工程！」