無窮之路 V｜陳貝兒探秘332米「天空之橋」！揭獨創飛艇技術對抗怪風 奪工程界大滿貫

今晚（25日）播出的《無窮之路 V—智行無疆》中，主持人陳貝兒（Janis）深入有「地無三里平」之稱的貴州，探索中國的「橋樑強國」之路！Janis到訪高達332米、相當於110層樓高的「天空之橋」平塘大橋，場面極度震撼。面對山谷中常刮起的強烈怪風，工程團隊竟研發出「飛艇」等秘密武器應對，究竟他們是如何克服惡劣天氣，更一舉奪得「橋樑界諾貝爾獎」大滿貫？