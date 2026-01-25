無窮之路 V｜陳貝兒探秘332米「天空之橋」！揭獨創飛艇技術對抗怪風 奪工程界大滿貫
陳貝兒直擊平塘大橋 揭秘「飛艇拋送」震撼畫面
在貴州這個山地佔比超過92.5%的省份，竟建有接近三萬座橋樑，堪稱全國之冠。今晚節目中，Janis率先登上宏偉的平塘大橋，親身感受在110層樓高空中的震撼。據總工程師王騫透露，要在峽谷中興建如此巨大的橋樑，最大的挑戰來自於變幻莫測的強風。為解決這個難題，團隊研發出多項「秘密武器」，當中包括「飛艇拋送先導索」技術，利用飛艇將關鍵的纜索精準地送到對岸，大大提升了施工效率與安全性。此外，「橋面吊機懸臂拼裝」等創新工法，亦是高效將各項部件在險峻山地中組裝的關鍵，畫面令人嘆為觀止。
總工程師王騫親解 創新技術克服山谷強風
平塘大橋總工程師王騫在節目中表示，建造過程中最棘手的便是應對森谷中的強烈怪風，傳統的建造方法在此完全無效。他解釋：「我們必須創新，因此研發了『飛艇拋送先導索』等前所未有的技術。」這項技術不僅解決了強風帶來的施工難題，更將原本可能需時數月的工序縮短至數天內完成。這種敢於創新的精神，正是平塘大橋能夠克服重重困難，最終屹立於貴州群山之中的核心原因，展現了中國工程團隊的非凡智慧與執行力。
橫掃三項國際大獎 達成「橋樑界諾貝爾獎」大滿貫
正是憑藉這些突破性的創新技術，平塘大橋不僅克服了險峻的自然環境，更贏得了國際權威的肯定。大橋先後獲得有「橋樑界諾貝爾獎」之稱的「古斯塔夫·林德撒爾獎」，以及另外兩項舉足輕重的國際級獎項，成功達成了「國際橋樑工程大滿貫」的輝煌名銜。這項成就標誌著中國的橋樑建造技術已達到世界頂尖水平，從單純的建造者，躍升為技術與標準的引領者，實力絕對不容小覷，令Janis在現場亦深感自豪。
網民洗版驚嘆「太強大」：簡直係國家級驕傲！
節目播出後，平塘大橋的宏偉畫面及創新技術隨即引發網民熱烈討論，不少人湧入討論區洗版留言。網民紛紛驚嘆：「見識到中國基建嘅真正實力，太強大！」、「用飛艇起橋？簡直係科幻片情節！」、「332米高，畏高症隔住個mon都發作」、「向所有工程師致敬，呢份係國家級驕傲！」、「好想親身去感受下天空之橋有幾震撼！」。網民一面倒大讚工程團隊的智慧與毅力，認為大橋是人類智慧戰勝自然的最佳證明。