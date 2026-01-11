無窮之路 V—智行無疆｜陳貝兒直擊高鐵搖籃！專家爆驚人目標：時速直衝600公里！
《無窮之路 V—智行無疆》最新一集，陳貝兒（Janis）深入有「中車高鐵搖籃」之稱的生產基地，震撼揭開中國高鐵從引入外國技術到完全自主研發的「智」造之路！節目中不但直擊「復興號」列車的生產過程，更有專家驚爆未來高鐵時速將挑戰600公里，究竟這場技術革命將如何顛覆你我的出行方式？
陳貝兒直擊高鐵搖籃 揭「復興號」零突破
節目中，陳貝兒去到位於吉林省長春市，有「中車高鐵搖籃」之稱的「中車長春軌道客車股份有限公司」（中車長客），觀摩高鐵列車的生產過程。原來，初代高鐵列車「和諧號」是從外國引入的產物，但中國各大車廠其後開始針對國內獨有的地理氣候和龐大運輸網絡做研究，逐漸形成自主技術平台。直到2017年，由中國自主開發研究的新一代高鐵列車「復興號」終於誕生，更成為中國高鐵「零的突破」的標誌！現時中車長客的生產力驚人，平均每四天就能交付三列「復興號」列車，為中國高鐵發展寫下新里程碑。
高級工程師董雪妍驚爆：目標研製時速450公里高鐵
面對中國高鐵的飛速發展，中車長客股份公司高級工程師董雪妍在節目中驚爆團隊的下一個宏大目標！她表示，團隊現正密鑼緊鼓地研究將「復興號」高鐵提升至2.0版本，更直接點出驚人指標：「目標是研製時速達每小時450公里的全新一代高鐵。」這番話預示著中國高鐵技術將再次挑戰極限，從現有的時速350公里基礎上再作重大突破，誓要將「中國速度」推向一個全新高峰，令全球矚目。
時速600公里磁浮列車面世！京滬4小時車程縮短一半
除了現有高鐵的升級，節目更揭示了一項已成功研製的顛覆性交通工具——時速高達每小時600公里的「超導電動高速磁浮列車」！這款新型磁浮列車的速度遠超現時所有高鐵，甚至逼近飛機。節目展望，在不久的將來，從北京到上海原本需要4個多小時的高鐵車程，將有望大幅縮短至僅僅2小時。這意味著它將成為高鐵和飛機之間的另一種全新選擇，徹底改寫中國的交通格局，為民眾提供更高效、更快速的跨城市出行體驗，未來發展令人期待。
