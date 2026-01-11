無窮之路 V—智行無疆｜陳貝兒直擊高鐵搖籃！專家爆驚人目標：時速直衝600公里！

《無窮之路 V—智行無疆》最新一集，陳貝兒（Janis）深入有「中車高鐵搖籃」之稱的生產基地，震撼揭開中國高鐵從引入外國技術到完全自主研發的「智」造之路！節目中不但直擊「復興號」列車的生產過程，更有專家驚爆未來高鐵時速將挑戰600公里，究竟這場技術革命將如何顛覆你我的出行方式？