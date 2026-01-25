無窮之路 V｜陳貝兒勇闖625米全球最高橋！橋肚暗藏觀光設施 變身空中旅遊天堂？

陳貝兒（Janis）在今晚（25日）播出的《無窮之路 V—智行無疆》中，再次挑戰極限，踏足於去年（2025年）9月才落成、目前全世界最高的「花江峽谷大橋」！大橋垂直離谷底高達625米，相當於超過200層樓高，更驚人的是，其橋肚內竟暗藏玄機，計劃發展成「雲端旅遊綜合體」。究竟這座世界第一高橋，如何從單純的基建，變身成集觀光、玩樂於一身的空中旅遊天堂？