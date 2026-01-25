無窮之路 V｜陳貝兒勇闖625米全球最高橋！橋肚暗藏觀光設施 變身空中旅遊天堂？
陳貝兒（Janis）在今晚（25日）播出的《無窮之路 V—智行無疆》中，再次挑戰極限，踏足於去年（2025年）9月才落成、目前全世界最高的「花江峽谷大橋」！大橋垂直離谷底高達625米，相當於超過200層樓高，更驚人的是，其橋肚內竟暗藏玄機，計劃發展成「雲端旅遊綜合體」。究竟這座世界第一高橋，如何從單純的基建，變身成集觀光、玩樂於一身的空中旅遊天堂？
深入花江峽谷大橋橋肚 陳貝兒見證工程奇蹟
Janis今次到訪的花江峽谷大橋，絕對是工程界的一大奇蹟。大橋橫跨有2億年歷史的壯麗峽谷，其625米的驚人高度已是世界第一。據悉，整座大橋所運用的鋼絲總長度達93,000公里，足以圍繞地球超過兩圈，數字相當誇張。節目中，Janis更獲准深入大橋的「橋肚」部份，親身見證這個龐大空間的未來規劃。站在離地幾百米高的橋樑內部，腳下就是萬丈深淵，畫面極具衝擊力，連Janis本人也驚嘆不已，直言是畢生難忘的經歷。
工程師韓洪舉揭秘 打造「雲端旅遊綜合體」藍圖
中國著名橋樑工程師韓洪舉在節目中揭示，花江峽谷大橋的設計理念遠超交通功能。他表示：「我們採用了各種智能科技，達至防濕防火，大大延長橋樑壽命，更重要的是，我們想把它變成一個獨一無二的旅遊景點。」大橋的「雲端旅遊綜合體」藍圖極具野心，上層橋面供車輛高速運行，而下層的橋肚部份則將改建成觀景廊道、極限運動中心等。目前團隊正規劃加入滑翔傘、高空彈跳，甚至是水瀑布表演等旅遊項目，誓要將大橋打造成世界級的「雲端旅遊勝地」。
網民熱議想組團朝聖：喺200層樓高玩滑翔傘太癲！
節目預告大橋將轉型為旅遊綜合體後，立即在網上引發熱議，大批網民表示極度期待。不少人留言表示想「組團朝聖」：「喺超過200層樓高嘅地方玩滑翔傘？諗起都覺得癲！」、「呢個唔再係一條橋，直頭係一個天空之城！」、「中國基建嘅想像力真係冇極限，佩服！」、「以後去貴州又多一個必去景點，希望快啲開放！」、「瀑布表演係點玩法？太有創意，好想睇！」。這個將宏偉基建與文旅產業破天荒結合的構思，無疑為全球旅遊業帶來了全新的想像。
