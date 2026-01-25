無窮之路 V｜陳貝兒揭秘貴州環保神技！全球首創「舊橋建新拱」實現零污染建橋
繼探訪多座宏偉大橋後，陳貝兒（Janis）在今晚（25日）播出的《無窮之路 V—智行無疆》中，再揭秘貴州一項震驚世界的環保建橋神技！Janis走訪同樣榮獲「橋樑界諾貝爾獎」的花漁洞大橋，發現其重建過程竟採用了全球首創的「舊橋建新拱、新拱拆舊橋」技術，實現了零環境污染的創舉。究竟這個猶如變魔術的技術是如何運作？背後又隱藏著工程師們怎樣的智慧？
直擊花漁洞大橋 陳貝兒拆解「舊橋建新拱」奧秘
花漁洞大橋的重建工程，堪稱綠色基建的典範。Janis在節目中詳細拆解了這項世界首創技術的奧秘。所謂「舊橋建新拱、新拱拆舊橋」，簡單來說，工程團隊先利用原有的舊橋作為一個臨時支撐平台，在它的基礎上建造新的拱橋結構。當新拱橋建成並穩固後，團隊再反過來利用這座全新的拱橋作為工作平台，將底下的舊橋逐一拆除。整個過程猶如「金蟬脫殼」，巧妙地利用了新舊橋樑的結構，避免了在河道中搭建臨時支架，從而保護了周邊的生態環境。
工程團隊親證「窮則變變則通」 實現零環境污染創舉
這項驚人的技術，源自於工程團隊抱持的「窮則變、變則通」精神。面對複雜的地形和嚴格的環保要求，傳統的大規模拆建方法並不可行。數十年來，技術團隊不懈努力，最終構思出這個兩全其美的方案。他們在節目中表示：「我們的目標不只是建一座新橋，而是要以對環境影響最小的方式去完成。」這個世界首創的技術，完美實現了建造過程中「零環境污染」的目標，為全球大型基建的環保發展提供了極具價值的參考案例。
網民激讚「智慧嘅結晶」：呢啲先係可持續發展！
節目播出後，花漁洞大橋的環保建造技術引來網民一面倒激讚，不少人稱之為「智慧的結晶」。網民紛紛留言：「呢個方法真係太聰明，諗到嘅人都係天才！」、「呢啲先係真正嘅可持續發展，發展同環保可以並存！」、「為工程師嘅環保意識同超凡智慧點讚！」、「舊橋建新拱，好似玩積木咁神奇，大開眼界！」、「希望全球多啲地方可以學習呢種負責任嘅建造模式！」。大眾普遍認為，這項技術不僅展示了中國基建的硬實力，更體現了其在環境保護方面的軟實力與承擔。
