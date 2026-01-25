無窮之路 V｜陳貝兒揭秘貴州環保神技！全球首創「舊橋建新拱」實現零污染建橋

繼探訪多座宏偉大橋後，陳貝兒（Janis）在今晚（25日）播出的《無窮之路 V—智行無疆》中，再揭秘貴州一項震驚世界的環保建橋神技！Janis走訪同樣榮獲「橋樑界諾貝爾獎」的花漁洞大橋，發現其重建過程竟採用了全球首創的「舊橋建新拱、新拱拆舊橋」技術，實現了零環境污染的創舉。究竟這個猶如變魔術的技術是如何運作？背後又隱藏著工程師們怎樣的智慧？