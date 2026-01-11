無窮之路 V—智行無疆｜陳貝兒直擊百年穿越！揭時速35公里蒸汽火車變350公里智能高鐵！
今晚（11日）播出的《無窮之路 V—智行無疆》，主持人陳貝兒（Janis）帶觀眾震撼穿越百年，直擊中國鐵路從無到有的驚人進化史。節目中，Janis親身踏足有117年歷史的「青龍橋站」，見證當年時速僅35公里的蒸汽火車，如何演變成今日時速高達350公里的5G智能高鐵，究竟百年前的工程師是如何克服不可能的任務？
陳貝兒直擊百年古跡車站 揭詹天佑「人」字路軌驚人智慧
在今晚播出的節目中，陳貝兒（Janis）親身到訪有「古跡車站」之稱、建站足足117年的「青龍橋站」，直擊這條由中國於1909年自主興建的首條鐵路「京張鐵路」所遺下的歷史痕跡。畫面所見，當年的鐵路技術、用車等都非常原始，面對險峻的八達嶺山峰，蒸汽火車根本無法直接攀登。幸得當時有「中國鐵路之父」之稱的總工程師詹天佑，石破天驚地發明出「人」字形線路，透過在火車前後皆安裝火車頭，當列車駛到「人」字形路線的盡頭時便會調頭，再依靠相反方向的火車頭拉動，巧妙地解決了翻山越嶺的巨大難題，其超凡智慧令Janis及一眾觀眾無不讚嘆。
百年進化畫面震撼！時速35公里蒸汽火車激變成350公里智能高鐵
百年過去，昔日的「京張鐵路」已華麗蛻變成「新京張高鐵」，見證著中國鐵路技術的驚人飛躍。節目中詳細對比了新舊兩個時代的巨大差異，用車從昔日時速僅每小時35公里的蒸汽火車，變成今天時速高達每小時350公里的高鐵列車，速度足足激增10倍！更驚人的是，「新京張高鐵」列車更是全球第一條採用「北斗導航系統」，並且具備自動駕駛功能的5G智能高鐵，完全顛覆了外界對鐵路運輸的想像。從詹天佑的人力智慧到今天的AI自動駕駛，這段百年進化史的畫面極具衝擊力，展示了科技發展的巨大跨度。
圖片來源：TVB