無窮之路 V—智行無疆｜陳貝兒直擊百年穿越！揭時速35公里蒸汽火車變350公里智能高鐵！

今晚（11日）播出的《無窮之路 V—智行無疆》，主持人陳貝兒（Janis）帶觀眾震撼穿越百年，直擊中國鐵路從無到有的驚人進化史。節目中，Janis親身踏足有117年歷史的「青龍橋站」，見證當年時速僅35公里的蒸汽火車，如何演變成今日時速高達350公里的5G智能高鐵，究竟百年前的工程師是如何克服不可能的任務？