婚後事｜羅冠蘭黃金綠葉登場演外婆 深情演繹觸動人心
預告片中，羅冠蘭所飾演的「花婆」因孫女與Tim（羅子溢飾）的婚外情而受到牽連，不幸遇襲受傷住院。在醫院裡，婆孫二人相擁痛哭的畫面，無不讓人心疼。尤其是花婆自責地狂揼自己心口的一幕，更是讓人感到揪心。
羅冠蘭超過40年演藝經驗
資深演員羅冠蘭老師超過40年演藝經驗，畢業於香港浸會大學歷史系，曾遠赴英國深造戲劇，並在倫敦密德薩斯大學完成東西方戲劇研究碩士課程。她的學識不僅止於此，還包括香港大學專業進修學院的戲劇研究學士文憑、羅富國教育學院的證書課程，以及英國倫敦珊薩密學院的「行為及戲劇治療」證書課程。自1981年加入香港話劇團以來，羅冠蘭在舞臺上的光芒絕不遜色於銀幕，她的演出作品超過100套，並多次獲得舞臺劇演員獎，其精湛的演技也讓她受邀至海外如美國、加拿大、新加坡、台灣等地演出。
影視圈的獎項肯定
90年代，羅冠蘭開始涉足影視圈，並在1995年憑藉電影《我和春天有個約會》奪得第14屆香港電影金像獎「最佳女配角」。同年，她還被頒發「10大傑出青年」獎，肯定了她在藝術領域的貢獻。此後，羅冠蘭在無綫劇集中的表現同樣出色，如在《烈火雄心》中飾演群姐，在《天子尋龍》中飾演武則天等。2016年，她憑藉電影《寵我》在國際電影節上大放異彩，一舉奪得10個影后以及1個「最佳女配角」獎項。
執教鞭的堅持與熱情
除了在舞臺和銀幕上的精彩演出，羅冠蘭更致力於戲劇表演的教育工作。她曾為多間大學設計和主持戲劇創作及訓練課程，並從90年代開始擔任無綫藝訓班導師及顧問，培育出不少藝術新血。從2007年開始，羅冠蘭於香港演藝學院執教鞭近10年，曾任副教授一職。她對學生的要求嚴格，認為只有嚴厲的訓練才能激發學生的潛能。羅冠蘭在教學上的嚴格和對學生的關心，讓她在教育界同樣贏得了尊重和讚譽。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！