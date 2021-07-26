無綫奧運｜是是但但女主持 林奕匡太太李靄璣唔幫香港隊 網民群起鬧爆：唔專業、不知所謂！
撰文：東方新地｜ 圖片：無綫影片截圖、李靄璣IG、陳貝兒IG、朱智賢IG
無綫奧運缺專業評述員
今次東京奧運由三家香港電視台ViuTV、無綫和香港開電視都獲得播映權，大家都各施各法吸引觀眾收看，其中ViuTV以賞獎禮物吸引觀眾捧場；無綫則勝在人多，香港不少的專業旁述和教練均獲邀講解賽事，但主持人方面除鍾志光有多年經驗外，其他的幾乎都是新丁。
直播混雙乒乓球出事
日前無綫J2播放混雙乒乓球賽事期間，港隊面對法國隊爭入四強爭奪獎牌，當日負責的主持有李靄璣(歌手林奕匡太太)、鄭衍峰、吳卓衡和「後生仔」黃紫恩擔任主持，現場雖然有教練兼旁述鄧國基，但最終都出事。
李靄璣狂讚法國隊
有香港隊出賽的賽事，觀眾都會特別著緊，眾主持都為港隊打氣的同時，過去有不少主持體育節目經驗的李靄璣竟然頻頻「劖亂歌柄」，睇比賽期間，她總會突然講球例或者個人感受，在場的旁述們都接不上她的說話。最離譜是港隊打緊逆境波時，李靄璣竟於港隊接連失球時說：「法國隊心理質素好好，打逆境波都打出幾好質量。我都幾欣賞法國隊嗰邊，鍾意體育嘅人係兩邊都支持嘅，最緊要打出一場好波。」
手指拗出唔拗入
李靄璣手指拗出唔拗入，身旁的鄭衍峰當然感受到，他亦忍不住出聲：「唔准，唔可以欣賞法國隊。我哋唔要精彩賽事，我哋要贏！」李靄璣愈講愈亂，其他旁述都不禁說：「好難唔Bias（偏愛），要支持香港隊！」最終港隊黃鎮廷、杜凱琹在乒乓球混雙，不敵法國組合列比臣（Lebesson Emmanuel）及袁嘉楠，力戰七局後遭淘汰，八強止步。李靄璣仲未知衰，總結賽事時，竟然講多句：「我哋法國隊就勝出咗啦……」
網民狠批唔專業
李靄璣是歌手林奕匡的太太，她在加拿大溫哥華讀書成長，08年來港後參加無綫「08奧運主持專業進修課程」招募而順利獲得追訪奧運火炬傳遞的機會；後來更主持《體育世界》及《創富坊》，甚至成為無綫第一位NBA總決賽直播賽事的女評述員。有主持經驗的李靄璣今次老貓燒鬚，除了狂讚法國隊，亦講錯唔少嘢，網民反應極大，狂轟她唔專業。