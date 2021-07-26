無綫奧運｜是是但但女主持 林奕匡太太李靄璣唔幫香港隊 網民群起鬧爆：唔專業、不知所謂！

今屆東京奧運會進行得如火如荼，無綫奧運以大堆頭主持出擊，不過唔係個個主持都係專業評述員，日前J2播放混雙乒乓球賽事期間，港隊面對法國隊爭入四強爭奪獎牌，主持之一的李靄璣(歌手林奕匡太太)，竟然長法國隊志氣，滅香港隊威風，頻頻「劖亂歌柄」，網民發覺唔對路，在社交網狂數她完全唔專業，直斥她簡直不知所謂。

撰文：東方新地｜ 圖片：無綫影片截圖、李靄璣IG、陳貝兒IG、朱智賢IG