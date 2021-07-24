無綫奧運｜王浩信陳豪雙視帝造勢 吸200市民圍觀
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、ViuTV截圖、王浩信 IG、佘繕妡 IG
雙視帝王浩信陳豪造勢
為迎接東京奧運會，無綫連日來鋪天蓋地舉行相關活動，更派藝人到日本採訪直擊。日前（23日）陳豪、王浩信、黃翠如、朱晨麗（朱朱）、陳敏之及胡鴻鈞等人出席「全城齊睇東京奧運開幕禮」直播活動，吸引約200名觀眾圍觀。現場所見，有粉絲舉牌支持自己的偶像，商場二樓亦有不少市民圍觀，但情況與同日MIRROR與ERROR出席ViuTV奧運造勢活動，近5千粉絲迫爆屯門市廣場，絕對是小巫見大巫。
王浩信自爆「私有化」劍擊女將佘繕妡
視帝王浩信負責打頭陣唱歌表演，他感動地說：「我真係好鍾意唱歌，現場觀眾掌聲原來咁重要。」他表示奧運會留意劍擊項目，原來他已開工作室並簽了今屆港隊劍擊運動員佘繕妡，會看其每場賽事，合作詳情暫未公布。至於另一視帝陳豪坦言喜愛欣賞舉重項目，笑言可以同時舉起老婆陳茵媺和仔女！至於有網民將無綫藝人跟ViuTV的MIRROR、ERROR出席奧運活動場面比較，陳豪說：「今天是好日子，適合開張、搞活動，我本身不太會比較，各花入各眼啦！」
MIRROR、ERROR近5千粉絲迫爆屯門
東京奧運開幕在即，日前（23日）中午12時ViuTV安排了旗下人氣男團MIRROR、ERROR總動員出場，到屯門巿廣場為ViuTV《夏日電視賞》同《奧運有得揀》等一連串節目揭幕，為奧運熱定身，吸引大批「鏡粉」和「404」（ERROR粉絲匿稱）蜂擁而至，有大量粉絲在活動前一日已到商場排定隊，令網友都笑指今次係「屯門壓力測試」！
今日活動未開始，粉絲已經逼爆商場，跟據網友現場直擊，雖然商場為活動場地圍起了圍板和鐵欄，昨日到現場排隊的粉絲夜晚更曾被趕離商場，但粉絲天未光已再次到商場霸定位，臨開場前商場的二、三樓更企滿了人，吸引近5千粉絲到場，而商場內部份珠寶店落閘。
活動開始，MIRROR同ERROR十六人同時現身，由Lokman和Anson Kong教大家在電視上「捉生Bear」換取《夏日電視賞》禮物，之後又分成兩人一組，每組用12秒去介紹今次的禮品，Edan介紹浮床時，更大讚張浮床「Cute到想咬佢一口」！
之後眾人又逐個介紹夏日新節目，包括《水著考有Feel》、《力圖打排球》，不過被問到有否為穿水著而操肌時，Lokman指大家都在努力操練中，之後又將話題拉到要專心對付ERROR的茅招上，而姜濤被問到會著何種泳衣上陣時，Edan竟然代答話會照著冬天衫入水！