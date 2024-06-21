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無綫2013年月曆7大女星有人大玩腿張開 有人Big爆衫騷S身形最搶Fo

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無綫過去製作的月曆向來以高質量著稱，參與拍攝的不乏當家花旦和小生，以及一些極具潛力的新星。最近，一位網民翻出2013年無綫月曆的幕後花絮和訪問片段，片中集結了7位當時正在上位的女星，一齊著上貼身禮服裙，大擺性感誘人的甫士進行拍攝。

無綫2013年月曆 7女自言「好Hot」

這段無綫2013年月曆的拍攝花絮，主角包括有高海寧、林夏薇、唐詩詠、岑麗香、馬賽、龔嘉欣和楊秀惠，她們7個站在一個木框內，各自擺出誘惑甫士，展現出迷人曲線，高Ling在片中笑言她們正在拍攝8月份的月曆，所以眾女都打扮得「好Hot」而且「油淋淋」。

無綫 這次流出的月曆花絮，主角有高海寧、林夏薇、唐詩詠、岑麗香、馬賽、龔嘉欣和楊秀惠。（圖片來源：小紅書圖片）
這次流出的月曆花絮，主角有高海寧、林夏薇、唐詩詠、岑麗香、馬賽、龔嘉欣和楊秀惠。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 其中以高Ling的S身形最突出。（圖片來源：小紅書圖片）
其中以高Ling的S身形最突出。（圖片來源：小紅書圖片）

唐詩詠林夏薇先後升呢視后

經過11年的時間，雖然這7位女星依然keep住靚樣，但事業上已各有發展，其中唐詩詠和林夏薇先後升呢做視后，岑麗香、馬賽和楊秀惠都已離巢嫁作人妻，兼做埋靚媽，而龔嘉欣和高Ling都備受力捧，先後奪得過最佳女配角獎。

無綫 木框限制了7女的甫士。（圖片來源：小紅書圖片）
木框限制了7女的甫士。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 她們亦有各自拍攝單人照。（圖片來源：小紅書圖片）
她們亦有各自拍攝單人照。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 林夏薇和唐詩詠現在已升呢視后。（圖片來源：小紅書圖片）
林夏薇和唐詩詠現在已升呢視后。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 高Ling的性感打扮視覺效果極震撼。（圖片來源：小紅書圖片）
高Ling的性感打扮視覺效果極震撼。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 幾乎Big爆衫。（圖片來源：小紅書圖片）
幾乎Big爆衫。（圖片來源：小紅書圖片）

高Ling全程縮肚 林夏薇大玩「腿張開」

當年7女中以高Ling的打扮最引人注目，她穿著一件超Deep V迷你裙，展現了她出澎湃的魔鬼身材，幾乎Big爆衫。她們在拍攝過程中不僅要維持姿勢，還要穿著高踭鞋，不斷展示她們的美腿，高Ling為了擺出S身形，要全程縮肚，而林夏薇甚至要大玩「腿張開」，令她忍不住大呻：「係企到抽筋，對腳震晒！」

無綫 林夏薇著高踭鞋玩「腿張開」搞到抽筋。（圖片來源：小紅書圖片）
林夏薇著高踭鞋玩「腿張開」搞到抽筋。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 高Ling和香香分享拍攝時的辛苦過程。（圖片來源：小紅書圖片）
高Ling和香香分享拍攝時的辛苦過程。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 因為木框太矮，令兩人擺甫士極辛苦。（圖片來源：小紅書圖片）
因為木框太矮，令兩人擺甫士極辛苦。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 香香用手撐木框撐到隻手痹晒。（圖片來源：小紅書圖片）
香香用手撐木框撐到隻手痹晒。（圖片來源：小紅書圖片）
無綫 高Ling大呻要全程縮肚！（圖片來源：小紅書圖片）
高Ling大呻要全程縮肚！（圖片來源：小紅書圖片）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片

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