無綫2013年月曆7大女星有人大玩腿張開 有人Big爆衫騷S身形最搶Fo
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無綫過去製作的月曆向來以高質量著稱，參與拍攝的不乏當家花旦和小生，以及一些極具潛力的新星。最近，一位網民翻出2013年無綫月曆的幕後花絮和訪問片段，片中集結了7位當時正在上位的女星，一齊著上貼身禮服裙，大擺性感誘人的甫士進行拍攝。
無綫2013年月曆 7女自言「好Hot」
這段無綫2013年月曆的拍攝花絮，主角包括有高海寧、林夏薇、唐詩詠、岑麗香、馬賽、龔嘉欣和楊秀惠，她們7個站在一個木框內，各自擺出誘惑甫士，展現出迷人曲線，高Ling在片中笑言她們正在拍攝8月份的月曆，所以眾女都打扮得「好Hot」而且「油淋淋」。
唐詩詠林夏薇先後升呢視后
經過11年的時間，雖然這7位女星依然keep住靚樣，但事業上已各有發展，其中唐詩詠和林夏薇先後升呢做視后，岑麗香、馬賽和楊秀惠都已離巢嫁作人妻，兼做埋靚媽，而龔嘉欣和高Ling都備受力捧，先後奪得過最佳女配角獎。
高Ling全程縮肚 林夏薇大玩「腿張開」
當年7女中以高Ling的打扮最引人注目，她穿著一件超Deep V迷你裙，展現了她出澎湃的魔鬼身材，幾乎Big爆衫。她們在拍攝過程中不僅要維持姿勢，還要穿著高踭鞋，不斷展示她們的美腿，高Ling為了擺出S身形，要全程縮肚，而林夏薇甚至要大玩「腿張開」，令她忍不住大呻：「係企到抽筋，對腳震晒！」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片