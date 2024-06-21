無綫2013年月曆7大女星有人大玩腿張開 有人Big爆衫騷S身形最搶Fo

無綫過去製作的月曆向來以高質量著稱，參與拍攝的不乏當家花旦和小生，以及一些極具潛力的新星。最近，一位網民翻出2013年無綫月曆的幕後花絮和訪問片段，片中集結了7位當時正在上位的女星，一齊著上貼身禮服裙，大擺性感誘人的甫士進行拍攝。

