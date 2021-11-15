無綫節目巡禮2022｜推25綜藝節目 聲夢佔5個 《木人巷》見證藝人最真一面？

無綫早前舉行《節目巡禮2022》，周日播出的節目博覽，除了介紹2022的14套劇集，焦點幾乎放在綜藝節目上，今年最受注目的《聲夢傳奇》則洐生出一劇集及四綜藝節目，可謂發揮到䀆頭！而重本加推則有《好聲好戲2》、《識貨2》、《媽媽不想努力了》(日日媽媽聲變奏版)及梁思浩回歸無綫之作《

撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台截圖