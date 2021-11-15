無綫節目巡禮2022｜推25綜藝節目 聲夢佔5個 《木人巷》見證藝人最真一面？
撰文：東方新地｜圖片：無綫娛樂新聞台截圖
重點拓展《聲夢傳奇》系列
今年最叫好叫座綜藝節目，非《聲夢》莫屬，有見及此新任無綫總經理曾志偉亦落柯打狂推《聲夢》，演化出五大相關節目，包括：劇集《青春本我》、《聲夢傳奇2》、《聲夢Junior》、遊戲節目《聲夢學園》及有排都未到的《聲夢2畢業演唱會》。
兒童版《聲夢Junior》，選拔出18位11至15歲小朋友參與。
《聲夢傳奇2》以聲言夢 延續傳奇
歌唱選秀真人騷《聲夢傳奇》播出以來一直引起全城熱話，成功將多位有夢想的年青人打造成樂壇新世代。即將開始的《聲夢傳奇2》將會再接再厲，堅持為一眾熱愛音樂、追尋夢想的年青人提供最好的音樂舞台。
《聲夢2畢業演唱會》未選先公告
2021年，15位對音樂充滿熱誠的年青人踏上聲夢舞台，成功追夢。決賽過後，他們以《聲夢傳奇》首屆畢業生的身份，擁有難得的機會連同多位導師舉行了一連四場的畢業演唱會，將所學所練在舞台上與觀眾分享。《聲夢傳奇2》即將展開，畢業學員同樣有機會擁有屬於他們的舞台，「以聲言夢」，以歌曲訴說他們的傳奇。
《聲夢學園》實景版遊戲節目
15位《聲夢傳奇》畢業生將會繼續升學入讀《聲夢學院》。學院請來星級講師坐鎮，以不同學科為主題，設計出別開生面的有趣試煉遊戲，更會帶領學員走出校園，參與聲夢遊學團，進行不同實境考驗，與眾多青春交流生互相切磋交流，《聲夢學院》滿載友情，洋溢青春歡笑。
《聲夢傳奇Junior》兒童版聲夢 冠亞能入圍《聲夢2》
《聲夢傳奇》為樂壇注入新動力，在剛過去的暑假，TVB特別舉辦了為期三個月的「聲夢體驗營」，近800位11至15歲熱愛音樂的年輕人踴躍報名，經遴選後，18位Junior由六位聲夢畢業生冼靖峰、何晉樂、黃奕斌、林君蓮、文凱婷、蔡愷穎陪伴學習成長。聲夢體驗營由Eric Kwok擔任總監督，聯同歌唱顧問Christine Samson、舞蹈總監Sunny Wong及樂隊顧問Supper Moment、胡鴻鈞、菊梓喬、譚嘉儀、連詩雅、曾比特、周柏豪等等，一起啟發Junior的潛能，而成績最優異的兩位將會被推薦為《聲夢傳奇》第二季的預備生。
《好聲好戲2》再次向配音員致敬
《好聲好戲》是香港電視史上首個聲演比賽，承接第一季的空前成功，第二季不但會延續台詞和配音的聲演賽，賽制上亦會以藝人組隊作賽，盡展他們的實力、毅力和默契。另外，節目會邀請更多專業配音員加盟，擔任評審及為藝人進行培訓，藉此向一眾配音前輩及中流砥柱致敬。
《識貨2》大彎區新勢力
TVB帶來香港首檔直播帶貨真人騷《識貨》，八位藝人克服種種考驗，角逐成為最強帶貨主播；更打破傳統，與商業客戶深度互動，獲得觀眾及業界一致好評！《識貨》將會載譽歸來！第二輯除了發掘具備帶貨潛力的新主播，更會以建立未來直播中心為基礎，培訓帶貨團隊。節目將會真實呈現帶貨團隊完成直播任務的過程，優勝團隊將會衝出香港，前往杭州培訓。今輯將會採用跨境物流，並會與大灣區不同電商合作，令帶貨工業觸及得更全面。新春辦年貨是直播帶貨的高峰期，《識貨2》的直播帶貨團隊將會參與這龐大且競爭激烈的網上銷售戰場，看誰能成為新一代「識貨之王」！
《木人巷》藝員真人騷 影后級人馬羅冠蘭當評判
TVB卧虎藏龍，眾多藝員身懷不同絕技，令人嘆為觀止！全新選秀真人騷《木人巷》將會招募全台藝員精英參與，讓他們有機會發揮最強潛能，並透過「綜藝」和「戲劇」的不同考驗，在主持、演技、歌舞、搞笑等各方面接受重重挑戰，爭奪成為「演藝全能王」，憑實力開創自己的演藝傳奇！
《美魔後》食屎陳師奶都變陳詩欣
美麗魔法（簡稱美魔）席捲全城，經過「美魔」後，「大媽」變「索女」、「薯仔」變「型男」。全新大型美妝選秀節目《美魔後》將會召集全城美魔達人，包括化妝師、造型師、美妝KOL等等，為「美魔前」的model團施展美麗魔法！Model團人選為不同界別的話題人物，例如《愛．回家》的師奶團、歷屆港姐面試第一輪淘汰者等等。美魔達人每集將會按照不同場合或特定主題，運用各式各樣的化妝及美髮產品，由髮型、美妝、衣著等方面為model進行全方位改造，展現她們最迷人、最大膽的一面，並由星級評判評分，選出每集最具魔力的美魔達人！
《靚得起選拔遊戲》TVB版《造美人》
是一個全方位變靚實戰真人騷，將會追蹤一眾素人參賽者改變人生的特訓療程，當中包括逆齡、生髮、去斑、去眼袋、減肥、甚至豐胸等等。節目的導師團陳敏之、莊思敏、陸浩明、何依婷、張寶兒、鄭衍峰等等，將會配合醫美專家和人生導師的精闢意見，為每位參賽者編制特訓療程，並選出「由內靚到外」、充滿自信美麗的終極優勝者！不論性別，年齡從18到58歲的素人，只要「想靚、想健康、想重生」，都一律歡迎接受這項全新挑戰！
《麻雀鬥室三決一》麻雀枱上看牌品
麻雀不單為中國國粹，更有研究證實能改善記憶及認知能力。全新遊戲節目《麻雀鬥室三決一》以麻雀為主題，節目將會顛覆「麻雀三觀」，透過各種獨特的麻雀遊戲考驗嘉賓，務求將驚喜帶給觀眾、與民同樂。
《媽媽不想努力了》體會探討媽媽苦況
《日日媽媽聲》讓觀眾瞭解「媽媽之苦」，成功引起媽媽們的共鳴。全新節目《媽媽不想努力了》將會延續《日日媽媽聲》的宗旨，進一步為媽媽發聲，探索及介紹更多有助媽媽舒解壓力的奇招妙法，務求讓各位媽媽無需繼續「媽媽聲」，一起高呼「媽媽不想努力了」！
《爸爸需要努力了》
照顧家中小朋友從來不是一件簡單事，照顧別人的小朋友，更是體力、智力和耐力的超級考驗！全新真人騷《爸爸需要努力了》由黎諾懿主持，他將會聯同一眾星級爸爸為別的家庭擔任「父親替工」，照顧不同背景、家居環境，甚至有不同需要的小朋友，過程中有笑有淚，務求讓各位星級爸爸親身感受照顧小朋友絕不簡單之餘，亦向社會上不同階層的爸爸們致敬！
《通靈之王》梁思浩回歸之作
25位對玄學或星相占卜感興趣的參賽者將會通過實戰，不論是東方易經神算、風水術數，還是西方塔羅、吉卜賽巫術，節目從中選出真正能力者，以及靈力最強的學員，成為「通靈王」！節目亦會邀請各個派別的玄學專家，包括術數專家、占卜大師、塔羅神等等，組成「通靈導師團」，在各項考驗中為學員提供即時指導及監考，為香港玄學界培育下一代。
其餘綜藝節目仲有《大牌筵席》、譚俊彥主持的《不可能任務》、《讀心專家》、《全人健康》、《360秒人生課堂》、《成人教科書》、《我係投資王》、《一念之間》、《香港的味道》、《給牠一個家》及《樓價有得估》等。