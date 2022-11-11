無綫節目巡禮2022 | 龔嘉欣嬲爆缺席 蔡思貝谷到盡 陳自瑤終於企前排！

今日TVB舉行《無綫節目巡禮2022》，逾 160位藝員盛裝出席，出席演員更分別以紅、綠、藍、白四色；代表戲劇、綜藝、新力星及新聞資訊，推介來年節目。其中一眾女演員穿起性感戰衣現身紅地毯。其中就以蔡思貝最為搶眼，相反首次擔正做女一的陳自瑤就收起事業線，轉曬白滑美腿。