無綫節目巡禮2022 | 龔嘉欣嬲爆缺席 蔡思貝谷到盡 陳自瑤終於企前排！
一眾女星性感戰衣現身紅地毯
今日無綫舉行節目巡禮，一眾女演員穿起性感戰衣現身紅地毯。其中就以蔡思貝最為搶眼，谷盡事業線大派福利，相反首次擔正做女一的陳自瑤就收起事業線，轉曬白滑美腿。鄺潔楹都不甘示弱，身穿紅色短裙加黑色絲襪，非常性感。形象一向高貴甜美的趙希洛就中門大開，展現身體線條，性感之餘又不會太低俗！
今年到陳豪、胡定欣、譚俊彥企C位
除此之外，正所謂「排位顯地位」，每年的無綫節目巡禮大合照時的排位，都受到外界的關注。今年中間為依然由無綫一哥陳豪繼續企中間，譚俊彥、胡定欣、馬國明、林夏薇和蔡思貝等人都站在前排顯眼位置。《美麗戰場》女主角陳瀅、陳展鵬、黃翠如、蕭正楠和陳自瑤等人就站在前排兩側！
《愛回家》Terry策劃「漫畫墻」
為慶祝 TVB 55 周年台慶，無綫電視亦特地製作一幅畫滿55年所有經典角色的「TVB 經典人物漫畫牆」，該「漫畫墻」由《愛．回家之開心速遞》經典角色 Terry（李偉健）策劃；並與公司美術部同事聯手畫製，別具意義。一班演員在走紅地氈的時候，都有特地到墻前介紹「漫畫墻」，趙希洛一見到劉青雲的合照，就忍不住興奮大叫：「我最想合作嘅演員劉青雲啊！」
龔嘉欣食詐糊《新四十二章》讓路黎耀祥新劇 與李佳芯缺席巡禮
日前無綫抽起陳豪、龔嘉欣主演的《新四十二章》，由《法證先鋒5》頂上接檔《下流上車族》成為台慶劇，令龔嘉欣就銳氣受挫，後來又指已排好12月播映，今又有消息指TVB彈入又彈出，變陣改播黎耀祥新劇。雖然同樣是《新四十二章》主角的陳豪有份出席巡禮，但就未有龔嘉欣的身影。
近日同樣新聞一浪接一浪的李佳芯，被傳媒爆料指有市民在日本發現李佳芯疑似與新男友甜蜜遊日本輕井澤Outlet入面食和牛，仲甜蜜行街！一直沒有正面回應緋聞的李佳芯今日同樣沒有出席節目巡禮，未能親自為緋聞作出回應。
杜如風重返無綫拍節目
2016年杜如風主持的TVB節目《流行首爾》收到不少投訴，網民表示節目內容空洞並鼓吹物質主義，及後杜如風更被網民封為「世界級港女」。時隔4年，杜如風重返無綫J2再拍節目。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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