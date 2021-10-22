無綫節目巡禮2022｜湯洛雯竟同薛家燕撞款 連環時裝車禍現場 馮盈盈都出事
《無綫節目巡禮2022》 二百位藝員傾巢出席，公布來年重頭劇集及綜藝節目，焦點仍然落在女星盛裝行紅地氈環節當中，歷年女藝員為突圍而出，低胸、高衩、大露背樣樣齊，不過未知是否天氣轉冷關係，一線女藝員不但較往時密實，更連番發生時裝車禍，馮盈盈、汪明荃都出事，湯洛雯更同薛家燕撞款，為大家報道車禍現場﹗
文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》截圖
文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》截圖
無綫節目巡禮2022 ｜司儀朱凱婷中空爆乳
《無綫節目巡禮 2022》大會司儀由林盛斌 (Bob)、陳貝兒、丁子朗、麥美恩、 陸浩明及朱凱婷擔任，近 200 位藝員參與出席包括汪明荃、陳豪、馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛、賴慰玲、 蔣家旻、陳展鵬、唐詩詠、馬國明、李佳芯、《聲夢傳奇》學員、《後生仔》主持等等﹗一年一度盛事，尤其女藝員都會盡騷本錢去搶鏡，可惜今年連環炒車﹗
馮盈盈變身外星人
陳自瑤孖住馮盈盈出場介紹將推出《好聲好氣》第二輯，索媽陳自瑤露肩晚裝穏陣現身，未見驚喜，向來搶鏡的馮盈盈以貼身銀色高釵裙現身，造型騎呢被指似外星人，毫無美感﹗
劉穎鏇 鯊魚戰衣上水
而港姐出身、火速升呢女一的、在新劇《青春不要臉》擔正的劉穎鏇以暗閃貼身款式的晚裝行紅地氈，加上all back濕髮，被嘲激似游泳選手比賽後上水一樣，似鯊魚戰衣多過晚裝﹗
幸福肥湯洛雯包到冚更顯圓潤
湯洛雯與一起行紅地氈，因為幸福肥的靚湯以密實包到冚行紅地氈，但粉色貼身花裙，卻反令她更顯大隻，而且裙子的款式及顏色，都跟其後出場的薛家燕所穿的極似，竟然同家燕姐撞款，唔知湯洛雯點睇﹗
吳若希 便服上陣志不在此
吳若希身穿啡色有帽上衣加針織外套及短褲出場，以便服代替晚裝，幸好還有一對長腿睇吓，觀乎打扮的悉心程度上就知她已經志不在此﹗
汪阿姐家燕姐上身
連向來高貴又潮得起的阿姐汪明荃行紅氈都出事，一條連身黑色闊袍大衣，被嘲似攞咗家燕姐套衫著，勁失手﹗
高海寧 怪風吹裙
一線花旦個個好密實如唐詩詠、李佳芯等，而稍為有睇頭的是高海寧及已升呢人母的譚凱琪﹗高Ling一身白色長裙未見太大驚喜，幸好突如其來一陣怪風，吹起裙擺而露出白滑玉腿，成功搶鏡﹗
索媽譚凱琪 弗爆登場
譚凱琪升呢人妻人母，呢日以bra top襯長褲，弗爆登場，骨肉均稱，有驚喜﹗
波波 震撼登場
《後生仔》主持們出席，波波沒有令大家失望，低胸露出深長事業線，算是最有睇頭﹗咁識做，難怪被力捧﹗
利愛安以明珠台主持現身
新簽約的利愛安不但有份演出《愛回家》，在節目巡禮上以明珠主持身份行紅地氈。