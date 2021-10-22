無綫節目巡禮2022｜湯洛雯竟同薛家燕撞款 連環時裝車禍現場 馮盈盈都出事

《無綫節目巡禮2022》 二百位藝員傾巢出席，公布來年重頭劇集及綜藝節目，焦點仍然落在女星盛裝行紅地氈環節當中，歷年女藝員為突圍而出，低胸、高衩、大露背樣樣齊，不過未知是否天氣轉冷關係，一線女藝員不但較往時密實，更連番發生時裝車禍，馮盈盈、汪明荃都出事，湯洛雯更同薛家燕撞款，為大家報道車禍現場﹗

文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》截圖