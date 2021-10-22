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無綫節目巡禮2022｜湯洛雯竟同薛家燕撞款 連環時裝車禍現場 馮盈盈都出事

最新娛聞
撰文：東方新地

《無綫節目巡禮2022》 二百位藝員傾巢出席，公布來年重頭劇集及綜藝節目，焦點仍然落在女星盛裝行紅地氈環節當中，歷年女藝員為突圍而出，低胸、高衩、大露背樣樣齊，不過未知是否天氣轉冷關係，一線女藝員不但較往時密實，更連番發生時裝車禍，馮盈盈、汪明荃都出事，湯洛雯更同薛家燕撞款，為大家報道車禍現場﹗
文：東方新地｜圖：《無綫娛樂新聞台》截圖

無綫節目巡禮2022 ｜司儀朱凱婷中空爆乳

《無綫節目巡禮 2022》大會司儀由林盛斌 (Bob)、陳貝兒、丁子朗、麥美恩、 陸浩明及朱凱婷擔任，近 200 位藝員參與出席包括汪明荃、陳豪、馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛、賴慰玲、 蔣家旻、陳展鵬、唐詩詠、馬國明、李佳芯、《聲夢傳奇》學員、《後生仔》主持等等﹗一年一度盛事，尤其女藝員都會盡騷本錢去搶鏡，可惜今年連環炒車﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
《無綫節目巡禮2022》司儀組別陸浩明、朱凱婷、阿Bob、陳貝兒、陳庭欣、麥美恩及丁子朗帶頭出場行紅地氈﹗朱凱婷中空爆乳登場，成為紅地氈打扮最性感藝員﹗真係估你唔到﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖 ）

馮盈盈變身外星人

陳自瑤孖住馮盈盈出場介紹將推出《好聲好氣》第二輯，索媽陳自瑤露肩晚裝穏陣現身，未見驚喜，向來搶鏡的馮盈盈以貼身銀色高釵裙現身，造型騎呢被指似外星人，毫無美感﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
陳自瑤孖馮盈盈登場，陳自瑤露肩長晚裝夠穩陣。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
馮盈盈高領長袖銀色晚裝，令她腰線頓失，被嘲似外星人。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

劉穎鏇 鯊魚戰衣上水

而港姐出身、火速升呢女一的、在新劇《青春不要臉》擔正的劉穎鏇以暗閃貼身款式的晚裝行紅地氈，加上all back濕髮，被嘲激似游泳選手比賽後上水一樣，似鯊魚戰衣多過晚裝﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
劉穎鏇Tiffany身穿暗閃炭灰色貼身裙翹住視帝陳展鵬出場，雖然令玲瓏浮凸身形顯現，但卻被嘲似著了游泳選手件鯊魚戰衣﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
兩劇孭飛的劉穎鏇以另一組別出場﹗車禍常客江美儀又再出事，似馬戲團的小丑打扮﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

幸福肥湯洛雯包到冚更顯圓潤

湯洛雯與一起行紅地氈，因為幸福肥的靚湯以密實包到冚行紅地氈，但粉色貼身花裙，卻反令她更顯大隻，而且裙子的款式及顏色，都跟其後出場的薛家燕所穿的極似，竟然同家燕姐撞款，唔知湯洛雯點睇﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
湯洛雯一句「馬明唔介意我肥」放棄修身，包到冚行紅地氈更顯圓潤。張寶兒則以一身金色低胸晚裝出場﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
靚湯的粉色花花裙竟然同其後出場的家燕姐花花晚裝好似樣﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
連後面都有花花，同家燕姐條裙款好似﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
薛家燕孖黃建東、謝雪心、馬海倫及楊潮凱﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

吳若希 便服上陣志不在此

吳若希身穿啡色有帽上衣加針織外套及短褲出場，以便服代替晚裝，幸好還有一對長腿睇吓，觀乎打扮的悉心程度上就知她已經志不在此﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、羅天宇和吳若希﹗連詩雅透視露長腿幾養眼，但潮人豹嫂今次都出事﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

汪阿姐家燕姐上身

連向來高貴又潮得起的阿姐汪明荃行紅氈都出事，一條連身黑色闊袍大衣，被嘲似攞咗家燕姐套衫著，勁失手﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
阿姐汪明荃打扮向來受讚賞，今次卻以闊裙大衣行紅地氈，變成水筒腰﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖））

高海寧 怪風吹裙

一線花旦個個好密實如唐詩詠、李佳芯等，而稍為有睇頭的是高海寧及已升呢人母的譚凱琪﹗高Ling一身白色長裙未見太大驚喜，幸好突如其來一陣怪風，吹起裙擺而露出白滑玉腿，成功搶鏡﹗

無綫節目巡禮2022｜湯洛雯竟同薛家燕撞款 連環時裝車禍現場
高海寧與胡楓、張振朗及楊卓娜一起行紅地氈，大家對身材出眾的高海寧寄予厚望﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
高海寧與胡楓、張振朗及楊卓娜一起行紅地氈，大家對身材出眾的高海寧寄予厚望﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2000 時裝車禍
高海寧露肩晚裝，未見驚喜，幸好突如其來一陣怪風，怕高衩裙擺吹起，成功騷出白滑玉腿。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮 時裝車禍
（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

索媽譚凱琪 弗爆登場

譚凱琪升呢人妻人母，呢日以bra top襯長褲，弗爆登場，骨肉均稱，有驚喜﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
升呢人妻人母的譚凱琪身材勁fit，旁邊的江嘉敏雖然以黑色衫現身，但肥腰仍然現形﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
朱晨麗晒事業線﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
朱晨麗晒事業線﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
陳敏之竟然收起索腿，孖中空裝朱晨麗、王浩信和黃智賢、黃智雯及姚子羚行紅地氈。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
陳敏之竟然收起索腿，孖中空裝朱晨麗、王浩信和黃智賢、黃智雯及姚子羚行紅地氈。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
李佳芯白色公主裙現身﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
唐詩詠翹實馬國明出場，兩契兄妹同以螢光粉紅現身﹗不過唐詩詠裙款密實，唔夠搶鏡﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

波波 震撼登場

《後生仔》主持們出席，波波沒有令大家失望，低胸露出深長事業線，算是最有睇頭﹗咁識做，難怪被力捧﹗

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
年輕演員登場，當中佔了大半是《後生仔》主持出身，後排右一的波波露出深長事業線。（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）
無綫節目巡禮2022 時裝車禍
波波果然係90後咪神，輕輕一露已經好震撼﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

利愛安以明珠台主持現身

新簽約的利愛安不但有份演出《愛回家》，在節目巡禮上以明珠主持身份行紅地氈。

無綫節目巡禮2022 時裝車禍
陳凱琳以大師姐身份率一眾明珠台主持行紅地氈，Grace企正中間，一條簡潔白色高釵裙，已經好搶鏡﹗（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》截圖）

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