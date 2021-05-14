前無綫編劇阿茄控訴大台7宗罪 不受尊重、藝員任改對白、兼任道具組等辛酸史
文：東方新地｜圖：《又要威又要戴頭盔》截圖
1.兼任道具組
阿茄爆在大台不受尊重，連道具都要做埋：「拍古裝劇，要編劇寫埋份奏摺，有時佈景後嗰啲匾橫、揮春都要搞埋，咩陳文文死咗，塊墓碑上幾年幾月嗰啲都要搞埋﹗」主持林二汶問：「會唔會係因為尊重你哋，所以有關文字就搵你哋？」阿茄即答：「如果係尊重係專業，係會有data base紀錄好有關嘅嘢，大台係有道具部專門去做㗎嘛，而唔係編劇去搞埋，因為編劇要處理份劇本其實分唔到身﹗」
2.被迫開社交專頁解釋劇情
阿茄又爆劇集出街引起好大迴響，阿茄話：「當中有唔明有係被人笑嘅，監製就要我哋去facebook用套劇名義去開專頁同大家解釋番，呢啲應該markting去做，冇理由編劇去做，而且係工作以外時間去處理。」阿茄指在大台編劇組是最卑微，沒有同事敢發聲，只能硬食﹗
3. 時間緊迫局飛紙仔
阿茄又指在大台高層權力鬥爭好嚴重，試過：「有高層之間有拗撬，飛起本來嘅編劇唔用，要我哋嗰組頂上，因為要就番廠期，被迫在一個月內創作二十集劇本，喺一個月內根本係冇可能做到，所以被迫要飛紙仔，每日寫出嚟，嗰個月最高峰有十二、三人返工，（主持余迪偉問係咪冇得返屋企沖涼？）無得日日返，只能夠輪流返屋企休息。」
4.製作部話事編劇冇say
阿茄指電視台跟電影編劇最大不同，是大台的編劇組跟製作部完分割，製作部安排了幾時幾耐邊個廠期，任何人都不能改，因為「製作部地位係高過編劇組」，阿茄話：「已經喺有限時間寫劇本對白，仲要因為遷就個廠期而去創作，好似今日係男主角個廳個廠景，編劇點都嘔啲男主角喺廳嘅戲出嚟拍﹗」完全本末倒置﹗
5.男藝員任意加減劇情對白
阿茄又爆編劇不能跟場，只能在編劇房日夜埋頭寫劇本，有藝員會任意改劇本，編劇事後才知：「演員一句話要加嘢改嘢就可以，我係要上公司互聯網下載返演員份劇本，我先知改到面目全非，咁我哋唯有放棄本來嘅方向，被迫跟番佢改咗嘅劇情寫落去。」阿茄又話：「有一次我哋係有鋪排，但嗰位男藝員可能見到媽媽過身都唔喊，佢會冇得發揮，自己加激動到跪咗喺度喊戲，仲加埋情節同身世出嚟，我哋係寫佢係堅強嘅人，安排之後先爆出嚟，可能佢怕冇得出位，所以提早爆﹗」
6.藝人永遠不多謝編劇
阿茄又指因為大台編劇不能跟場，與演員互不接觸互不相識，每次全劇煞科宴都會出現尷尬情況，阿茄話：「啲人全部唔識我哋，我哋坐埋一邊自己食，試過啲藝人因為唔識我哋，會對住啲導演監製話多謝乜哥，加對白畀佢，又畀佢改對白，我哋班編劇坐喺度聽到會好嬲囉﹗啲藝人上台攞獎會多謝梳化服 清潔阿嬸，唔會多謝編劇，因為佢哋都唔知對白係你寫，完全冇接觸過。」
7. 人工偏低續約前臨時改動
阿茄指無綫一定是製作為主導，編劇在下，曾在另一訪問中爆若主管是曾勵珍，她旗下的監製全屬經理級，其他編劇頂盡躍升至副經理級。 阿茄又爆在無綫人工低，16年入職只有$11,500，滿一年後加薪$500，但臨續約前突然改口指兩年才加一次薪，令他做到好心灰。直指大家心目中神級編劇韋家輝、張華標等編劇變監製的往事，已成歷史。