前無綫編劇阿茄控訴大台7宗罪 不受尊重、藝員任改對白、兼任道具組等辛酸史

無綫近來大張旗鼓改革綜藝，其實近年無綫劇被網民插太膠﹐不少藝員爆飛紙仔及工時過長等文化，令劇集質素下降﹗前無綫編劇阿茄上ViuTV《又要威又要戴頭盔》，大爆大台編劇組的辛酸，高層權力鬥爭，編劇永遠慘成犧牲品，又爆有演員任意改劇本，編劇連道具都要兼任，地位低賤，是大台最不受尊重的一個部門﹗

文：東方新地｜圖：《又要威又要戴頭盔》截圖