TVB緊急調整黃金時段節目表 《愛回家》暫停一集 《東張》延長跟進大埔火災
無綫電視今日緊急宣布調整今晚黃金時段節目表，《愛．回家之開心速遞》將暫停播映一集，《東張西望》延長至一小時，多個節目時間大幅調動。電視台罕見在火災翌日即時作出如此大規模的節目調整，背後原因令人關注。
《東張西望》延長一小時 《愛回家》突然暫停
無綫電視官方今日下午發出節目調動通知，宣布今晚7時35分的《東張西望》將延長至一小時播映，原定8時播出的《愛．回家之開心速遞》則暫停一集。電視台表示需要騰出時間深入報道大埔宏福苑五級火災的最新災情和救援進展，《晚間新聞》亦提早至晚上10時30分播映。
無綫電視罕見大規模節目調動安排
翡翠台今晚的黃金時段節目時間表出現重大變動，《新聞女王2》維持在8時30分播出，《去有風的地方》則順延至9時30分。《帶阿姐看世界》同樣暫停播映，《無窮之路V》緊接《晚間新聞》後播出。深夜時段的《新聞檔案》、《天氣報告》和《使徒行者2》播放時間亦相應調整。
大埔宏福苑五級火災全城哀悼
大埔宏福苑昨日發生的五級火災造成嚴重傷亡，事件震撼全港市民。這宗火災被列為17年來首宗僅次於「災難級」的嚴重火警，救援工作持續進行中。無綫電視決定調整節目安排，以便為觀眾提供更詳盡的災情報道和最新消息。
網民關注節目調動背後考量
無綫電視的緊急節目調動引起網民熱議，有觀眾表示理解電視台需要優先處理重大新聞事件的安排。「支持TVB將新聞放在首位，《愛回家》暫停一集無所謂」、「《東張西望》延長報道災情係應該嘅」等留言獲得不少網民認同。亦有觀眾關心《愛回家》何時恢復正常播映，期待電視台盡快公布後續安排。
