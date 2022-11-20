盤點無綫失禮主持 無腦、迷妹、爆喊樣樣齊 貓仔黎寬怡衰4次列榜首
1.賴彥妤封遊魂主持
入行途徑：2021年落選港姐
失禮指數：9級
郭富城：「我頭先咪講咗囉！」
早前賴彥妤代表《娛樂新聞台》出外景做訪問，仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾」，五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者，亦有網民認為現場環境嘈雜，導致賴彥妤聽得唔夠清楚。
姜麗文：「母親節會同爸爸一齊慶祝。」
早在今年五月，賴彥妤訪問姜麗文時提到「母親節快到了，你剛剛回到香港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」而姜麗文大方表示：「母親節會同爸爸一齊慶祝，爸爸有幾年係單身，今年因為爸爸喺香港，所以會在哥哥屋企煮好食嘅畀佢食，而且我都會DIY禮物送畀爸爸。事實上姜麗文的父母秦沛和梁盛子早於姜麗文一歲時已離異，更曾透露秦沛為了爭取撫養權花盡全副身家，仲一手湊大她和哥哥姜文杰，好明顯賴彥妤事前時沒做資料搜集。
2.黎寬怡(貓仔) 自High爆喊
失禮指數：10級
入行途徑：2017年第29期藝訓班
張衛健：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」
黎寬怡(貓仔) 可算是《東張西望》最出位主持，她曾訪問張衛健時突然爆喊，嚇到張衛健也忍不住停下來問：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」黎寬怡當時就解釋：「我笑到標咗眼淚但又唔好意思收返入去。」後來黎寬怡愈喊愈厲害，最後要張衛健安慰叫她不用緊張。
黃宗澤：「唔好激動！唔好激動！」
出名因為興奮容易爆喊的黎寬怡，在訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鍾等人時，一開結就已經勁High：「呢個《衝上雲霄》嘅場景又出現啦！好經典啊！」吳卓羲即刻講笑：「得你一個興奮咋！」之後黎寬怡再問眾人有否瘋狂自拍，馬德鍾表示影了幾張，在旁的吳卓羲、黃宗澤則說：「本身電話冇相嘅功能」、「大家其實都好難忘」，聽完兩位答案，黎寬怡突然爆喊，令到場面一度尷尬，而胡定欣都忍不住爆了句「又喊？」，隨後被網民質疑故意突顯自己。
葉童：「吓！睇中我嘅氣質！」
黎寬怡被派去《香港愛情故事》拍攝現場探班做訪問，在訪問葉童時說話欠技巧：「導演搵你唔係因為你嘅演技。」令葉童忍唔住講：「吓！睇中我嘅氣質！早知喺咁，對白都唔使背！」受訪者難免感到被冒犯。
直播中棄白彪趕去攞彩
在《萬千星輝頒獎典禮2020年》後台，黎寬怡訪問剛奪得「最佳男配角」 的白彪期間，為了可以跟《東張西望》同事影合照，以慶祝獲得「最佳非戲劇節目」獎，黎寬怡竟然唔理白彪，把咪交給其他人後九秒九轉身跑走，白彪不知所為何事就緊隨其後，但發現不對勁，加上被攝影師叫停才回頭繼續拍照，而整個訪問均是全程直播。
3.黃婉恩經典無腦港姐
入行途徑：2020年落選港姐
失禮指數：9級
馬時亨：「講錯名，你連名都講錯！」
要數失禮主持人，《娛樂新聞台》的黃婉欣絕對是排榜首位置，今年1月底，黃婉欣被派去採訪馬時亨主持節目《馬時亨名人堂》錄影探班，但佢事前無做功課，直播嘅時候錯漏百出，有關直播片更上載到TVB娛樂新聞台的YouTube頻道。在片中，黃婉欣向馬時亨提問時：「今日都想知道點解『馬善行』會邀請⋯⋯」馬時亨一聽就覺得不對路即場反問：「馬咩？」黃婉欣再講「『馬是行』」時，馬時亨終忍不住說：「咪咪咪，講錯名，你連名都講錯，哈哈哈⋯⋯你一定要cut咗佢。」最後黃婉欣以「馬生」稱呼馬時亨，然後身旁的嘉賓林子祥亦不認得。之後黃婉恩再用普通話進行訪問，但讀音亦頻頻出錯。
4.容羨媛老前輩都出事
入行途徑：2004年參加DJ比賽,08年加盟無綫
失禮指數 ：7級
蔣家旻：「其實被人強姦都唔係好好受。」
容羨媛2012年加入《東張西望》成為節目主持，雖然身為老臣子但都會出事。容羨媛早前訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李盛昌，她的大頭開場白竟然是勁興奮四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，仲話：「其實俾人強姦都唔係好好受。」「問題」完全零修飾，擁10年節目主持經驗都可以令場面尷尬。
5.陳約臨見張家朗突然失控
入行途徑：2016年國際小姐(香港代表)並贏得「亞洲皇后」獎
失禮指數：9級
去年7月， 陳約臨代表無綫電視前往採訪「2020年東京奧運」，在圍訪奧運男子花劍個人賽金牌的香港劍擊運動員張家朗時，陳若琳因多次打斷張家朗分享得獎心情陷入失控狀態，自顧自表達「我真係好鍾意你！點算呀？」、「我要改口叫你做金家朗！」、「頭先做Live時問香港市民想對你做啲咩，佢哋叫我畀個飛吻你。」事後，事後被網民斥責「迷妹」上身，不尊重場合及張家朗，陳若琳堅稱提問冇問題，但之後又親筆寫道歉信。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略