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盤點無綫失禮主持　無腦、迷妹、爆喊樣樣齊　貓仔黎寬怡衰4次列榜首

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每年有好多落選香港小姐或藝員訓練班成員，不斷為無綫《東張西望》或《娛樂新聞台》注入新血，很多新面孔會被安排擔任外景主持工作，藉此汲取幕前經驗，但往往因為主持經驗不足，或在訪問前未做好資料搜集，鬧出不少笑話。 當中不乏無腦、迷妹加爆喊主持，今次來個「失禮主持大盤點」，來自《東張西望》的貓仔黎寬怡更登上失禮榜第一位。

無綫 28歲的賴彥妤是去年落選港姐，加入無綫成為《娛樂新聞台》做外景主持，未吸收經驗先因無做功課而連翻失禮。
28歲的賴彥妤是去年落選港姐，加入無綫成為《娛樂新聞台》做外景主持，未吸收經驗先因無做功課而連翻番失禮。（圖片來源：[email protected]

1.賴彥妤封遊魂主持
入行途徑：2021年落選港姐

失禮指數：9級

郭富城：「我頭先咪講咗囉！」

早前賴彥妤代表《娛樂新聞台》出外景做訪問，仲搶到到靚位企正郭富城旁邊可以一齊入鏡，但賴彥妤因為未有留心對方提到「會帶小朋友同屋企人睇燈飾」，五秒後重複問郭富城「會唔會帶埋小朋友⋯⋯」令不少網民認為賴彥妤不尊重受訪者，亦有網民認為現場環境嘈雜，導致賴彥妤聽得唔夠清楚。

無綫 賴彥妤「迷妹」上身，搶到好位企在郭富城身旁，但她完全是靈魂出竅狀態，沒留意對方受訪時的回應。
賴彥妤「迷妹」上身，搶到好位企在郭富城身旁，但她完全是靈魂出竅狀態，沒留意對方受訪時的回應。(圖片來源：TVB影片截圖）

姜麗文：「母親節會同爸爸一齊慶祝。」

早在今年五月，賴彥妤訪問姜麗文時提到「母親節快到了，你剛剛回到香港，有沒有計劃如何跟媽咪慶祝？」而姜麗文大方表示：「母親節會同爸爸一齊慶祝，爸爸有幾年係單身，今年因為爸爸喺香港，所以會在哥哥屋企煮好食嘅畀佢食，而且我都會DIY禮物送畀爸爸。事實上姜麗文的父母秦沛和梁盛子早於姜麗文一歲時已離異，更曾透露秦沛為了爭取撫養權花盡全副身家，仲一手湊大她和哥哥姜文杰，好明顯賴彥妤事前時沒做資料搜集。

無綫 幸好姜麗文EQ高又大方，順利化解尷尬問題，賴彥妤即時發現講錯說話，表現得一臉惶恐。
幸好姜麗文EQ高又大方，順利化解尷尬問題，賴彥妤即時發現講錯說話，表現得一臉惶恐。（圖片來源：TVB影片截圖）

2.黎寬怡(貓仔) 自High爆喊
失禮指數：10級

入行途徑：2017年第29期藝訓班

無綫 2018年加入《東張西望》的黎寬怡，令人印象深刻就是她經常在訪問時爆喊。
2018年加入《東張西望》的黎寬怡，令人印象深刻就是她經常在訪問時爆喊。（圖片來源：[email protected]_kittylai）

張衛健：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」

黎寬怡(貓仔) 可算是《東張西望》最出位主持，她曾訪問張衛健時突然爆喊，嚇到張衛健也忍不住停下來問：「我見你眼泛淚光，咩事呀？」黎寬怡當時就解釋：「我笑到標咗眼淚但又唔好意思收返入去。」後來黎寬怡愈喊愈厲害，最後要張衛健安慰叫她不用緊張。

無綫 貓仔黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。(TVB影片截圖）
貓仔黎寬怡不時爆喊，令很多受訪藝人都嚇一跳，就算見慣大場面的張衛健都被她一喊而措手不及。(圖片來源：TVB影片截圖）

黃宗澤：「唔好激動！唔好激動！」

出名因為興奮容易爆喊的黎寬怡，在訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鍾等人時，一開結就已經勁High：「呢個《衝上雲霄》嘅場景又出現啦！好經典啊！」吳卓羲即刻講笑：「得你一個興奮咋！」之後黎寬怡再問眾人有否瘋狂自拍，馬德鍾表示影了幾張，在旁的吳卓羲、黃宗澤則說：「本身電話冇相嘅功能」、「大家其實都好難忘」，聽完兩位答案，黎寬怡突然爆喊，令到場面一度尷尬，而胡定欣都忍不住爆了句「又喊？」，隨後被網民質疑故意突顯自己。

無綫 因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。
因為一次過見到《衝上雲霄》其中四位主角，黎寬怡又再一次在鏡頭前失禮喊了出來。（圖片來源：TVB影片截圖）

葉童：「吓！睇中我嘅氣質！」

黎寬怡被派去《香港愛情故事》拍攝現場探班做訪問，在訪問葉童時說話欠技巧：「導演搵你唔係因為你嘅演技。」令葉童忍唔住講：「吓！睇中我嘅氣質！早知喺咁，對白都唔使背！」受訪者難免感到被冒犯。

無綫 縱使葉童毫無架子，但黎寬怡的訪問方式絕對不被認同。
縱使葉童毫無架子，但黎寬怡的訪問方式絕對不被認同。（圖片來源：TVB影片截圖）

直播中棄白彪趕去攞彩

在《萬千星輝頒獎典禮2020年》後台，黎寬怡訪問剛奪得「最佳男配角」 的白彪期間，為了可以跟《東張西望》同事影合照，以慶祝獲得「最佳非戲劇節目」獎，黎寬怡竟然唔理白彪，把咪交給其他人後九秒九轉身跑走，白彪不知所為何事就緊隨其後，但發現不對勁，加上被攝影師叫停才回頭繼續拍照，而整個訪問均是全程直播。

無綫 為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。
為了想影大合照，黎寬怡在訪問直播途中突然撇下白彪轉身走人，引來網民指她非常無禮，最後黎寬怡在社交平台大吐苦水。（圖片來源：[email protected]_kittylai）

3.黃婉恩經典無腦港姐
入行途徑：2020年落選港姐

失禮指數：9級

無綫 黃婉恩原來在2019年曾參選港姐，但因為左腳斷了腳筋而被逼退選，隔年捲土重來參選，明顯是發明星夢。
黃婉恩原來在2019年曾參選港姐，但因為左腳斷了腳筋而被逼退選，隔年捲土重來參選，明顯是發明星夢。（圖片來源：[email protected]

馬時亨：「講錯名，你連名都講錯！」

要數失禮主持人，《娛樂新聞台》的黃婉欣絕對是排榜首位置，今年1月底，黃婉欣被派去採訪馬時亨主持節目《馬時亨名人堂》錄影探班，但佢事前無做功課，直播嘅時候錯漏百出，有關直播片更上載到TVB娛樂新聞台的YouTube頻道。在片中，黃婉欣向馬時亨提問時：「今日都想知道點解『馬善行』會邀請⋯⋯」馬時亨一聽就覺得不對路即場反問：「馬咩？」黃婉欣再講「『馬是行』」時，馬時亨終忍不住說：「咪咪咪，講錯名，你連名都講錯，哈哈哈⋯⋯你一定要cut咗佢。」最後黃婉欣以「馬生」稱呼馬時亨，然後身旁的嘉賓林子祥亦不認得。之後黃婉恩再用普通話進行訪問，但讀音亦頻頻出錯。

無綫 作為主持人的黃婉恩，竟然連眼前受訪者馬時亨的姓名都可以講錯，甚至是講不出名，真係夠晒經典。
作為主持人的黃婉恩，竟然連眼前受訪者馬時亨的姓名都可以講錯，甚至是講不出名，真係夠晒經典。（圖片來源：TVB影片截圖）

4.容羨媛老前輩都出事

入行途徑：2004年參加DJ比賽,08年加盟無綫

失禮指數 ：7級

無綫 容羨媛身為老臣子但都出事，「問題」完全零修飾仲四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」。
容羨媛身為老臣子但都出事，「問題」完全零修飾仲四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」。（圖片來源：TVB影片截圖）

蔣家旻：「其實被人強姦都唔係好好受。」

容羨媛2012年加入《東張西望》成為節目主持，雖然身為老臣子但都會出事。容羨媛早前訪問《美麗戰場》的蔣家旻和李盛昌，她的大頭開場白竟然是勁興奮四萬咁話：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」在現場的蔣家旻顯得甚為尷尬，仲話：「其實俾人強姦都唔係好好受。」「問題」完全零修飾，擁10年節目主持經驗都可以令場面尷尬。

無綫 現場受訪的蔣家旻，面對主持人容羨媛的失禮提問都只能以笑遮醜。
現場受訪的蔣家旻，面對主持人容羨媛的失禮提問都只能以笑遮醜。（圖片來源：TVB影片截圖）

5.陳約臨見張家朗突然失控

入行途徑：2016年國際小姐(香港代表)並贏得「亞洲皇后」獎

失禮指數：9級

無綫 陳約臨因為一次失誤自毀前途。
陳約臨因為一次失誤自毀前途。（圖片來源：[email protected]

去年7月， 陳約臨代表無綫電視前往採訪「2020年東京奧運」，在圍訪奧運男子花劍個人賽金牌的香港劍擊運動員張家朗時，陳若琳因多次打斷張家朗分享得獎心情陷入失控狀態，自顧自表達「我真係好鍾意你！點算呀？」、「我要改口叫你做金家朗！」、「頭先做Live時問香港市民想對你做啲咩，佢哋叫我畀個飛吻你。」事後，事後被網民斥責「迷妹」上身，不尊重場合及張家朗，陳若琳堅稱提問冇問題，但之後又親筆寫道歉信。

無綫 陳約臨代表無綫去日本採訪奧運，最後竟在直播訪問期間失控向張家朗示愛。
陳約臨代表無綫去日本採訪奧運，最後竟在直播訪問期間失控向張家朗示愛。（圖片來源：TVB影片截圖）
無綫 奧運男子花劍個人賽金牌的香港劍擊運動員張家朗，被陳約臨搞到好尷尬，不敢直視及作任何回應。
奧運男子花劍個人賽金牌的香港劍擊運動員張家朗，被陳約臨搞到好尷尬，不敢直視及作任何回應。（圖片來源：TVB影片截圖）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地

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