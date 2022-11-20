盤點無綫失禮主持　無腦、迷妹、爆喊樣樣齊　貓仔黎寬怡衰4次列榜首

每年有好多落選香港小姐或藝員訓練班成員，不斷為無綫《東張西望》或《娛樂新聞台》注入新血，很多新面孔會被安排擔任外景主持工作，藉此汲取幕前經驗，但往往因為主持經驗不足，或在訪問前未做好資料搜集，鬧出不少笑話。 當中不乏無腦、迷妹加爆喊主持，今次來個「失禮主持大盤點」，來自《東張西望》的貓仔黎寬怡更登上失禮榜第一位。